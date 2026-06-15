Niezwykłe tekstylia wycisną wodę z powietrza. Ta kurtka to dzieło inżynierii

W skrócie Zespół z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin stworzył kurtkę, która pozyskuje wodę pitną z powietrza, wykorzystując włókna o porowatej strukturze i moduły zbierające.

Nowy materiał tekstylny, oparty na biomasie i wzmocniony higroskopijną solą, umożliwia wydajne pozyskiwanie od 400 do 900 ml wody dziennie w zależności od wilgotności otoczenia.

Technologia AirGel została nagrodzona w 2025 roku, a inżynierowie planują zastosować innowacyjne włókna również w plecakach, namiotach i schronieniach ratunkowych.

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Wytwarzanie wody pitnej z powietrza może być mobilne

Istniejące metody pozyskiwania wody z otoczenia są zazwyczaj duże i nieporęczne. Zespół badawczy z The University of Texas at Austin (USA) postanowił radykalnie przekształcić tę technologię w coś, co można mieć stale przy sobie - a dokładniej na własnych plecach. W badaniu opublikowanym 11 czerwca w czasopiśmie "Scientific Advances" inżynierowie zaprezentowali innowacyjną kurtkę zdolną do pozyskiwania wody z atmosfery.

Rozwiązanie to może przynieść ogromne korzyści każdemu, kto spędza dużo czasu w miejscach bez łatwego dostępu do wody pitnej - od spacerowiczów, biegaczy i miłośników kempingu, po pracowników rolnictwa, służby ratunkowe i żołnierzy.

"Gromadzenie wody z powietrza jest zwykle wyobrażane jako urządzenie stacjonarne, takie jak pudełko, panel lub duże złoże sorpcyjne. My postanowiliśmy na nowo przemyśleć formę tej technologii. Jeśli sam materiał może zbierać wodę z powietrza, otwiera to nowy kierunek dla osobistego i przenośnego [źródła] dostępu do wody" - wyjaśnia prof. Guihua Yu z Cockrell School of Engineering, jeden z liderów projektu.

Jak działa ten materiał i ile wody może zebrać kurtka?

Inżynierowie z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin opracowali specjalne, hierarchiczne włókno tekstylne o otwartej porowatości (tzw. HOP-Fibers). Zostało ono stworzone na bazie biomasy i wyposażone w higroskopijną sól (LiCl). W przeciwieństwie do tradycyjnych sorbentów, które przy skalowaniu wykazują duże opory masowe i tracą wydajność, nowa tkanina zachowuje świetne właściwości dyfuzyjne. W skali makro wykazano od 3- do 10-krotnej poprawy efektywności w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami.

Prezentacja struktury i efektywności tekstyliów HOP-Fiber do pozyskiwania wody z powietrza Chuxin Lei et al. (CC BY-NC 4.0) materiał zewnętrzny

"Ważnym osiągnięciem jest to, że zespół nie stworzył po prostu kolejnego materiału absorbującego wodę. Zaprojektowali oni ścieżkę, po której ta woda porusza się szybko - od pary w powietrzu, do płynu na powierzchni włókna, a następnie do środka materiału tekstylnego. Ten projekt transportu pozwala materiałowi pracować nie tylko w małych testach laboratoryjnych, ale także w systemie ubieralnym" - tłumaczy prof. Keith Johnston z UT Austin, współautor badania.

Jak to działa? Wpleciony w kurtkę materiał pochłania wilgoć z otoczenia, a następnie odprowadza ją do odpinanych modułów zbierających. Moduły te są umieszczane w składanym kolektorze i podgrzewane (np. energią słoneczną lub grzałką do temperatury 60 °C), powodując uwalnianie, skraplanie i gromadzenie czystej wody.

W zależności od poziomu wilgotności (w testach od 20 do 80 proc. RH) kurtka produkowała od 0,4 do 0,9 litra wody pitnej dziennie. W przeliczeniu na masę sorbentu system osiągał wydajność od 3,76 do 7,45 litra wody z każdego kilograma materiału na dobę.

Indywidualne źródło wody z plecaka lub namiotu

Projekt tekstylny rozwijał się równolegle z innym urządzeniem tego samego zespołu z Teksasu, które pobiło rekord wydajności w pozyskiwaniu wody zarówno w gorącym, suchym klimacie Pustyni Chihuahua w Nowym Meksyku, jak i w bardziej wilgotnym środowisku Austin. W testach terenowych urządzenie oparte na hydrożelu (materiale opisywanym przez nas wcześniej w GeekWeeku) wychwytywało 1,3 litra czystej wody dziennie, co odpowiada 4,3 litra wody na kilogram materiału.

Rozwiń

Technologia ta, stanowiąca część szerszego wynalazku o nazwie AirGel - który zdobył główną nagrodę w kategorii studenckiej na 2025 National Collegiate Inventors Competition - jest w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej dotkniętych suszą regionów świata, m.in. Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji Południowej czy Afryki Subsaharyjskiej.

Co dalej? Inżynierowie planują rozszerzenie zastosowania swoich włókien na inne przedmioty codziennego użytku, takie jak plecaki, namioty czy schronienia ratunkowe. Może to stworzyć zupełnie nowe możliwości dla zdecentralizowanego zaopatrzenia w wodę w obszarach odizolowanych, podczas operacji humanitarnych oraz w rejonach pozbawionych tradycyjnej infrastruktury wodociągowej.

Źródła:

Chuxin Lei et al. Scalable hierarchical textile fibers toward personalized wearable atmospheric water harvesting. Sci. Adv. 12, eaed9949 (2026). DOI: 10.1126/sciadv.aed9949 The University of Texas at Austin. This Jacket Pulls Drinking Water From Thin Air. UT Austin News (2026).





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