Nokia to marka, którą zna zapewne każdy. Przed laty był to gigant rynku telefonów, który to jednak przegrał starcie z iPhone'ami oraz smartfonami z Androidem. Co jakiś czas wraca pod różnymi postaciami. Już wkrótce zobaczymy nowy telefon Finów i tym razem będzie to "prawdziwa Nokia".

Nokia Mission-Safe Phone 2 to nowy smartfon, który za jakiś czas ma pojawić się na rynku. Wygląda jednak, że jeszcze nie w tym roku. Premiera planowana jest na pierwszy kwartał 2027 r. i powinna mieć miejsce w trakcie barcelońskich targów MWC.

Nokia Mission-Safe Phone 2 nie jest zwykłym smartfonem konsumenckim. To urządzenie przygotowywane z myślą o branży przemysłowej, gdzie warunki pracy są trudne. Telefon otrzyma wzmocnioną obudowę (standardy MIL-STD810H i IP69K), która zapewni mu odpowiednią ochronę. Ekran zostanie pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Sercem urządzenie będzie specjalny chip Qualcomm QCM6690 wykonany w 4-nm litografii i z GPU Adreno 722. Procesor ma być wspomagany przez 12 GB pamięci RAM, a na dane zostanie przeznaczone 512 GB miejsca. Wyświetlacz ma przekątną 6,58 cala i rozdzielczość Full HD+. Odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 120 Hz.

Nowy smartfon marki Nokia ma pracować pod kontrolą Androida 17, który obecnie znajduje się na etapie beta testów. Producent ma zaoferować siedmioletnie wsparcie aktualizacjami. Ceny nie są znane.

Nokia tym razem wraca na rynek w ramach i.safe MOBILE, które jest działem fińskiej firmy mającym dostarczać nowoczesne urządzenia z łącznością 5G do zastosowań przemysłowych. Nie jest to pierwszy powrót w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Nokia przez kilka lat pozostawała własnością Microsoftu, który próbował szczęścia ze smartfonami z Windows Phone. Te jednak nie były w stanie wygrać starcia z iPhone'ami oraz telefonami z Androidem. Później prawa do marki zostały przejęte przez fińskie HMD Global. Ta próba reinkarnacji początkowo została ciepło przyjęta przez rynek, ale firma ostatecznie nie była w stanie konkurować z Samsungiem czy chińskimi producentami smartfonów i sprzedaż była poniżej oczekiwań.

