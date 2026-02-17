Norweski naukowiec testował tajne urządzenie. Efekt jak w syndromie hawańskim
Norweski naukowiec poważnie uszkodził własny mózg podczas przeprowadzania eksperymentu z tajnym urządzeniem emitującym silne fale mikrofalowe. Jego celem było sprawdzenie, czy syndrom hawański może być wywołany przez broń elektromagnetyczną. Po incydencie władze norweskie poinformowały amerykańskie służby, które wysłały swoich przedstawicieli, by ocenić urządzenie i skutki jego działania.
Test tajnego urządzenia przez Norwega zakończony poważnym uszczerbkiem zdrowia
Naukowiec z Norwegii poważnie uszkodził własny mózg, kiedy w 2024 roku przetestował na sobie tajne urządzenie emitujące silne fale mikrofalowe. Celem eksperymentu było obalenie hipotezy, że tzw. syndrom hawański, czyli tajemniczy zespół neurologicznych objawów zgłaszany przez dyplomatów i pracowników wywiadu, może być spowodowany przez broń pulsujących fal elektromagnetycznych.
Syndrom hawański pojawił się po raz pierwszy w 2016 roku, kiedy pracownicy amerykańskiej ambasady na Kubie zaczęli skarżyć się na nagłe bóle i zawroty głowy, problemy z pamięcią i słuchem. Z czasem podobne przypadki zgłaszano w ponad piętnastu krajach, w tym Rosji, Chinach i Wielkiej Brytanii, a amerykańskie służby określiły te zdarzenia jako "anomalie zdrowotne". Istnieje jednak bardziej precyzyjna teoria, mówiąca, że syndrom hawański jest wynikiem celowych ataków z użyciem broni wykorzystującej energię pulsacyjną.
W styczniu tego roku Filip Mielczarek w GeekWeek.pl pisał o tym, że rząd USA zdobył urządzenie wywołujące syndrom hawański i od ponad roku prowadzi jego szczegółowe testy, chcąc ustalić, czy naprawdę może ono powodować objawy zgłaszane przez ofiary od niemal dekady. Nie wiadomo, w jaki sposób USA dowiedziało się o istnieniu urządzenia i zdecydowało się na jego zakup.
Sceptyk teorii o szkodliwości urządzeń emitujących mikrofale sam skonstruował aparat generujący impulsy elektromagnetyczne i poddał się jego działaniu. Zamiast udowodnić, że taka ekspozycja jest nieszkodliwa, doświadczył poważnych objawów neurologicznych przypominających symptomy obserwowane u osób z podejrzeniem syndromu hawańskiego.
CIA i Pentagon badają skutki działania tajnego urządzenia
Po tym incydencie norweskie władze poinformowały o sprawie amerykańskie służby wywiadowcze, co doprowadziło do co najmniej dwóch wizyt przedstawicieli CIA, Pentagonu i Białego Domu w Norwegii, którzy chcieli ocenić urządzenie mieszczące się w plecaku i skutki, jakie wywołało.