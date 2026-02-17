Nothing ogłasza datę premiery nowych smartfonów. Mają być bardziej "premium"

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Nothing ogłosił datę premiery nowych smartfonów z serii Phone 4a. Zobaczymy je na początku marca. Przy okazji producent zapowiada, że telefony będą bardziej "premium" i dostaną rozwiązania, które znamy z flagowców. Wiemy, że w drodze są dwa nowe modele. To Nothing Phone 4a i 4a Pro.

Biały smartfon Nothing Phone (2) z charakterystycznym transparentnym panelem tylnym położony na opakowaniu, całość na drewnianej powierzchni. Najważniejsze elementy to unikalny design telefonu oraz grafika na pudełku z motywami elektronicznymi.
Nothing Phone 4a z datą premiery. Nowe smartfony mają być bliższe flagowców.Dawid DługoszINTERIA.PL

Smartfony Nothing Phone 4a i 4a Pro to dwa nowe telefony marki, których premiery spodziewamy się w niedługim czasie. Producent już wcześniej przekazał, że seria "a" wkrótce zostanie odświeżona. Teraz przerwał milczenie i podał dokładną datę premiery.

Data premiery smartfonów Nothing Phone 4a i 4a Pro

Data premiery nowych telefonów marki jest czwartek 5 marca. To oznacza, że smartfony Nothing Phone 4a i 4a Pro zostaną zaprezentowane po roku od poprzedników. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 11:30 czasu w Polsce.

Czarna słuchawka telefonu zawieszona na spirali po prawej stronie, po lewej stronie napis Hello?, centralnie pionowe litery utworzone z kropek, układające się w słowo NOTHING.
Datą premiery Nothing Phone 4a jest 5 marca.Nothingmateriały prasowe

Wydarzenie upłynie pod hasłem "Nothing Event: Built Different" i ma być transmitowane na żywo z Central Saint Martins w Londynie. Stream będzie dostępny do obejrzenia na stronie producenta. Przy okazji zapowiedziano, że nowe smartfony mają zostać "wyniesione na wyższy poziom" i zbliżą się do droższych flagowców.

Będziemy koncentrować się na wzniesieniu naszej serii (a) na wyższy poziom dzięki modelowi (4a)
powiedział Carl Pei, założyciel Nothing.

"To nasza najlepiej sprzedająca się seria i jesteśmy niezwykle podekscytowani, że możemy zbliżyć ją jeszcze bardziej do poziomu flagowców w każdym aspekcie - od materiałów i designu, po ekran, aparat i nie tylko" - dodał Carl Pei.

Smartfony Nothing Phone 4a będą kolorowe

Carl Pei w filmie dostępnym na kanale marki w serwisie YouTube dodał również, że nowe telefony będą bardziej kolorowe. To oznacza, że wraz z serią Nothing Phone 4a firma planuje odejść od dotychczasowej kolorystyki utrzymanej wyłącznie w białych i szarych (czarnych) barwach na rzecz czegoś bardziej przykuwającego wzrok. Choć te dotychczasowe opcje kolorystyczne również mają być dostępne.

Wcześniej założyciel Nothing potwierdził, że w tym roku w ofercie marki nie pojawi się flagowy model Phone 4. Stąd też wraz z serią 4a planowane są rozwiązania mające zbliżyć telefony do droższych urządzeń. Wiemy też, że ceny mają być wyższe względem linii 3a z 2025 r. Firma tłumaczy to m.in. rosnącymi kosztami produkcji, w tym przede wszystkim drożejącymi modułami pamięci.

Polskie ceny nie są znane, ale na bazie dotychczasowych plotek można zakładać, że za Nothing Phone 4a zapłacimy około 2 tys. złotych. Model Pro będzie droższy o kilkaset złotych, ale też zaoferuje więcej.

Zobacz również:

Test Nothing Phone 3. Smartfon, który przykuwa wzrok.
Technologia

Test Nothing Phone 3. Smartfon, który przykuwa wzrok

Dawid Długosz
Dawid Długosz
Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonęInteria pl© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze