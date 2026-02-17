Smartfony Nothing Phone 4a i 4a Pro to dwa nowe telefony marki, których premiery spodziewamy się w niedługim czasie. Producent już wcześniej przekazał, że seria "a" wkrótce zostanie odświeżona. Teraz przerwał milczenie i podał dokładną datę premiery.

Data premiery smartfonów Nothing Phone 4a i 4a Pro

Data premiery nowych telefonów marki jest czwartek 5 marca. To oznacza, że smartfony Nothing Phone 4a i 4a Pro zostaną zaprezentowane po roku od poprzedników. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 11:30 czasu w Polsce.

Datą premiery Nothing Phone 4a jest 5 marca. Nothing materiały prasowe

Wydarzenie upłynie pod hasłem "Nothing Event: Built Different" i ma być transmitowane na żywo z Central Saint Martins w Londynie. Stream będzie dostępny do obejrzenia na stronie producenta. Przy okazji zapowiedziano, że nowe smartfony mają zostać "wyniesione na wyższy poziom" i zbliżą się do droższych flagowców.

Będziemy koncentrować się na wzniesieniu naszej serii (a) na wyższy poziom dzięki modelowi (4a)

"To nasza najlepiej sprzedająca się seria i jesteśmy niezwykle podekscytowani, że możemy zbliżyć ją jeszcze bardziej do poziomu flagowców w każdym aspekcie - od materiałów i designu, po ekran, aparat i nie tylko" - dodał Carl Pei.

Smartfony Nothing Phone 4a będą kolorowe

Carl Pei w filmie dostępnym na kanale marki w serwisie YouTube dodał również, że nowe telefony będą bardziej kolorowe. To oznacza, że wraz z serią Nothing Phone 4a firma planuje odejść od dotychczasowej kolorystyki utrzymanej wyłącznie w białych i szarych (czarnych) barwach na rzecz czegoś bardziej przykuwającego wzrok. Choć te dotychczasowe opcje kolorystyczne również mają być dostępne.

Wcześniej założyciel Nothing potwierdził, że w tym roku w ofercie marki nie pojawi się flagowy model Phone 4. Stąd też wraz z serią 4a planowane są rozwiązania mające zbliżyć telefony do droższych urządzeń. Wiemy też, że ceny mają być wyższe względem linii 3a z 2025 r. Firma tłumaczy to m.in. rosnącymi kosztami produkcji, w tym przede wszystkim drożejącymi modułami pamięci.

Polskie ceny nie są znane, ale na bazie dotychczasowych plotek można zakładać, że za Nothing Phone 4a zapłacimy około 2 tys. złotych. Model Pro będzie droższy o kilkaset złotych, ale też zaoferuje więcej.

