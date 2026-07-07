W skrócie Nowy smartfon Nothing Phone 4b debiutuje w Polsce w cenie 1449 złotych i obecnie trwa przedsprzedaż.

Razem z telefonem zaprezentowano bezprzewodowe słuchawki Ear 3a wycenione na 449 złotych, które są już dostępne w sprzedaży.

Smartfon wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon, 8 GB pamięci RAM, ekran Super AMOLED o przekątnej 6,77 cala oraz baterię o pojemności 5200 mAh.

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Nothing Phone 4b i Ear 3a to nowe produkty, które zaprezentowano dziś na rynkach globalnych. Kupimy je również w Polsce. Znamy ceny i wiemy, co nowy smartfon oraz słuchawki bezprzewodowe mają do zaoferowania.

Polskie ceny smartfona Nothing Phone 4b i słuchawek Ear 3a

Cennik nowych produktów na polski rynek prezentuje się następująco.

1449 złotych Smartfon Nothing Phone 4b -

Słuchawki bezprzewodowe Ear 3a - 449 złotych

Smartfon Nothing Phone 4b na razie dostępny jest w przedsprzedaży i zamówienia można składać m.in. na oficjalnej stronie producenta. Rynkowy debiut zaplanowano na 17 lipca. Do wyboru są trzy kolory obudowy. To biały, czarny oraz niebieski. Natomiast słuchawki Ear 3a są już dostępne od ręki. W tym przypadku producent przygotował cztery opcje kolorystyczne i są to warianty biały, czarny, różowy oraz żółty.

Słuchawki bezprzewodowe Nothing Ear 3a. Nothing materiały prasowe

Nothing Phone 4b będzie walczyć o klientów m.in. z telefonem Redmi Note 15 Pro 5G, który dziś można kupić za około 1,4 tys. złotych. Natomiast alternatywą dla słuchawek Ear 3a może być na przykład model Xiaomi Buds 6 dostępny w sklepach w podobnej cenie.

Specyfikacja techniczna smartfona Nothing Phone 4b

Nowy smartfon Nothing ma design nawiązujący do innych produktów marki. Specyfikacja techniczna telefonu obejmuje procesor Qualcomm Snapdragon wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Model z 256 GB pamięci nie pojawi się w Polsce.

Ekran to 6,77-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna sięga 2000 nitów, a ściemnianie PWM odbywa się z częstotliwością 480 Hz. Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5200 mAh, która wspiera ładowanie z użyciem ładowarek o mocy 33 W.

Smartfon Nothing Phone 4b. Nothing materiały prasowe

Nothing Phone 4b ma również aparat fotograficzny, którego główny obiektyw ze światłem f/1.8 połączono z 50-megapikselowym sensorem. Druga kamera jest ultraszerokokątna i ma czujnik 1/4". Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Nowy smartfon ma także udoskonalony Glyph Bar, który składa się z 45 diod mini-LED o jasności do 3,5 tys. nitów. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką Nothing OS 4.1.



