Nowa aplikacja wygląda jak mObywatel, ale cel jest inny

#wGotowości to nowa aplikacja rządowa, którą udostępniono Polakom. Platforma została stworzona przez Ministerstwo Obrony Narodowej i poniekąd przypomina mObywatela. Celem nowej inicjatywy jest dostęp do informacji o powszechnych dobrowolnych szkoleniach obronnych czy możliwościach służby.

Ekran smartfona trzymany w dłoni, na którym widoczna jest aplikacja mobilna z ciemnym motywem oraz czerwonymi i białymi elementami interfejsu, dotycząca informacji o służbie wojskowej.
#wGotowości to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej powołana do życia kilka miesięcy temu. W trakcie poniedziałkowej konferencji MON-u zapowiedziano uruchomienie specjalnych szkoleń oraz ujawnione ambitne cele dla naszej armii, która z czasem ma liczyć nawet pół miliona żołnierzy. Przy okazji udostępniono nową aplikację mobilną. Do czego ona służy?

Aplikacja mobilna #wGotowości przypomina trochę mObywatela

Aplikacja #wGotowości została stworzona przez MON i ma dawać prosty oraz wygodny dostęp do informacji o powszechnych dobrowolnych szkoleniach obronnych czy możliwościach służby. Ponadto zawiera wiele cennych informacji związanych z odpowiednim przygotowanie się na sytuacje kryzysowe i reagowanie w trudnych momentach.

W oficjalnym opisie aplikacji #wGotowości czytamy o możliwości uzyskania dostępu do następujących informacji oraz funkcji:

  • możliwość zapisu oraz zarządzania swoimi zgłoszeniami na powszechne dobrowolne szkolenia obronne,
  • system powiadomień i przypomnień o szkoleniach,
  • materiały edukacyjne, w tym szkolenia video,
  • testy wiedzy,
  • poradnik bezpieczeństwa,
  • konfigurator plecaka ewakuacyjnego,
  • aktualności i materiały informacyjne,
  • prezentacja wszystkich form służby wojskowej oraz programów,
  • quiz dopasowujący ofertę wojska dla Ciebie,
  • system punktów i nagród zachęcający do pogłębiania wiedzy i budowania swojej odporności na sytuacje trudne i kryzysowe,
  • wojskowy kalkulator sprawności fizycznej,
  • inne przydatne narzędzia.

Część informacji pokrywa się więc z tym, co znajdziemy w Poradniku bezpieczeństwa zaprezentowanego w zeszłym roku. Od niedawna jego cyfrowa wersja dostępna jest także w aplikacji mObywatel.

Sam interfejs aplikacji #wGotowości przypomina nam poniekąd mObywatela. Znajdziemy tu różne sekcje, gdzie różne opcje oraz informacje pogrupowane są tematycznie. Nawigację ułatwia dolny pasek.

Aplikacja #wGotowości dostępna na Androida i iOS

Nowa aplikacja Ministerstwa Obrony Narodowej dostępna jest na popularne platformy. Można ją zainstalować na telefonach z Androidem oraz iOS. W obu przypadkach oprogramowanie jest już dostępne w dedykowanych sklepach z aplikacjami. Oczywiście platforma jest bezpłatna i można ją pobrać za darmo.

