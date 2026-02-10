Nowa aplikacja wygląda jak mObywatel, ale cel jest inny
#wGotowości to nowa aplikacja rządowa, którą udostępniono Polakom. Platforma została stworzona przez Ministerstwo Obrony Narodowej i poniekąd przypomina mObywatela. Celem nowej inicjatywy jest dostęp do informacji o powszechnych dobrowolnych szkoleniach obronnych czy możliwościach służby.
#wGotowości to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej powołana do życia kilka miesięcy temu. W trakcie poniedziałkowej konferencji MON-u zapowiedziano uruchomienie specjalnych szkoleń oraz ujawnione ambitne cele dla naszej armii, która z czasem ma liczyć nawet pół miliona żołnierzy. Przy okazji udostępniono nową aplikację mobilną. Do czego ona służy?
Aplikacja mobilna #wGotowości przypomina trochę mObywatela
Aplikacja #wGotowości została stworzona przez MON i ma dawać prosty oraz wygodny dostęp do informacji o powszechnych dobrowolnych szkoleniach obronnych czy możliwościach służby. Ponadto zawiera wiele cennych informacji związanych z odpowiednim przygotowanie się na sytuacje kryzysowe i reagowanie w trudnych momentach.
W oficjalnym opisie aplikacji #wGotowości czytamy o możliwości uzyskania dostępu do następujących informacji oraz funkcji:
- możliwość zapisu oraz zarządzania swoimi zgłoszeniami na powszechne dobrowolne szkolenia obronne,
- system powiadomień i przypomnień o szkoleniach,
- materiały edukacyjne, w tym szkolenia video,
- testy wiedzy,
- poradnik bezpieczeństwa,
- konfigurator plecaka ewakuacyjnego,
- aktualności i materiały informacyjne,
- prezentacja wszystkich form służby wojskowej oraz programów,
- quiz dopasowujący ofertę wojska dla Ciebie,
- system punktów i nagród zachęcający do pogłębiania wiedzy i budowania swojej odporności na sytuacje trudne i kryzysowe,
- wojskowy kalkulator sprawności fizycznej,
- inne przydatne narzędzia.
Część informacji pokrywa się więc z tym, co znajdziemy w Poradniku bezpieczeństwa zaprezentowanego w zeszłym roku. Od niedawna jego cyfrowa wersja dostępna jest także w aplikacji mObywatel.
Sam interfejs aplikacji #wGotowości przypomina nam poniekąd mObywatela. Znajdziemy tu różne sekcje, gdzie różne opcje oraz informacje pogrupowane są tematycznie. Nawigację ułatwia dolny pasek.
Aplikacja #wGotowości dostępna na Androida i iOS
Nowa aplikacja Ministerstwa Obrony Narodowej dostępna jest na popularne platformy. Można ją zainstalować na telefonach z Androidem oraz iOS. W obu przypadkach oprogramowanie jest już dostępne w dedykowanych sklepach z aplikacjami. Oczywiście platforma jest bezpłatna i można ją pobrać za darmo.