W najnowszym numerze czasopisma Small naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA) opisali baterię niklowo-żelazową odświeżoną przy użyciu nanoklastrowych struktur. Doszli jednak do wniosku, że choć pierwotnie Edison myślał o zasilaniu samochodów, nowa wersja lepiej nadaje się do magazynowania energii słonecznej.

Oryginalna bateria Edisona była ciężka i używała żelaznych oraz niklowych elektrod zanurzonych w elektrolitach wodorotlenku potasu. Miała też tendencję do wydzielania wodoru podczas ładowania, co czyniło ją potencjalnie niebezpieczną. Pomimo tych ograniczeń, projekt przyciągał uwagę współczesnych naukowców, którzy np. w 2017 roku znaleźli sposób na wykorzystanie wydzielanego wodoru do produkcji paliw odnawialnych.

Naturalna inspiracja

Nowy prototyp bazuje na nanoklastrowej strukturze niklu i żelaza, osadzonej w białkowych produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Choć może to brzmieć nietypowo, naukowców zainspirowały naturalne procesy tworzenia szkieletów i muszli, dzięki czemu białka koordynują gromadzenie minerałów w sposób dający mocną, a jednocześnie elastyczną strukturę.

To, jak minerały są rozmieszczone, jest prawie tak samo ważne jak materiał, z którego są wykonane

Rozwiń

Szybkie ładowanie i długowieczność

Białka tworzą fałdy i zakamarki, w które naukowcy wprowadzili nanoklastrowe skupiska niklu i żelaza. Połączono je z ultracienką warstwą węgla i tlenu, a następnie wprowadzono to w stan cieczy przegrzanej, co usunęło tlen i osadziło metalowe klastery w strukturze przypominającej aerożel. Maksymalizacja powierzchni reaktywnej pozwala niemal każdemu atomowi brać udział w reakcjach, co znacząco przyspiesza ładowanie i rozładowywanie.

Nasze narzędzia nanotechnologiczne są prostsze, niż się wydaje - mieszamy zwykłe składniki, delikatnie je podgrzewamy i korzystamy z powszechnie dostępnych surowców

Wstępne testy pokazują, że bateria może ładować się w kilka sekund i wytrzymać 12 000 cykli, co odpowiada ponad 30 latom codziennego użytkowania. Jednak wciąż nie dorównuje pojemnością nowoczesnym bateriom litowo-jonowym stosowanym w samochodach elektrycznych. Naukowcy sugerują, że jej najlepsze zastosowanie to magazynowanie energii słonecznej lub pełnienie funkcji zasilania awaryjnego w centrach danych.

