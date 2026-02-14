Nowa bateria inspirowana Edisonem. Przełom w magazynowaniu energii

Daniel Górecki

Thomas Edison był wizjonerem, który dostrzegł potencjał pojazdów elektrycznych na długo przed erą ich popularności. Szybki rozwój samochodów spalinowych przyćmił jednak pomysł wynalazcy na wykorzystanie baterii niklowo-żelazowej w prototypowych EV. Teraz jego koncepcja zyskuje drugie życie dzięki nowoczesnej nanotechnologii.

Thomas Edison w swoim laboratorium Biblioteki Kongresu Wikimedia Commons

W najnowszym numerze czasopisma Small naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA) opisali baterię niklowo-żelazową odświeżoną przy użyciu nanoklastrowych struktur. Doszli jednak do wniosku, że choć pierwotnie Edison myślał o zasilaniu samochodów, nowa wersja lepiej nadaje się do magazynowania energii słonecznej.

Oryginalna bateria Edisona była ciężka i używała żelaznych oraz niklowych elektrod zanurzonych w elektrolitach wodorotlenku potasu. Miała też tendencję do wydzielania wodoru podczas ładowania, co czyniło ją potencjalnie niebezpieczną. Pomimo tych ograniczeń, projekt przyciągał uwagę współczesnych naukowców, którzy np. w 2017 roku znaleźli sposób na wykorzystanie wydzielanego wodoru do produkcji paliw odnawialnych.

Naturalna inspiracja

Nowy prototyp bazuje na nanoklastrowej strukturze niklu i żelaza, osadzonej w białkowych produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Choć może to brzmieć nietypowo, naukowców zainspirowały naturalne procesy tworzenia szkieletów i muszli, dzięki czemu białka koordynują gromadzenie minerałów w sposób dający mocną, a jednocześnie elastyczną strukturę.

wyjaśnia Ric Kaner, współautor badania.

Szybkie ładowanie i długowieczność

Białka tworzą fałdy i zakamarki, w które naukowcy wprowadzili nanoklastrowe skupiska niklu i żelaza. Połączono je z ultracienką warstwą węgla i tlenu, a następnie wprowadzono to w stan cieczy przegrzanej, co usunęło tlen i osadziło metalowe klastery w strukturze przypominającej aerożel. Maksymalizacja powierzchni reaktywnej pozwala niemal każdemu atomowi brać udział w reakcjach, co znacząco przyspiesza ładowanie i rozładowywanie.

dodaje Maher El-Kady, współautor badania.

Wstępne testy pokazują, że bateria może ładować się w kilka sekund i wytrzymać 12 000 cykli, co odpowiada ponad 30 latom codziennego użytkowania. Jednak wciąż nie dorównuje pojemnością nowoczesnym bateriom litowo-jonowym stosowanym w samochodach elektrycznych. Naukowcy sugerują, że jej najlepsze zastosowanie to magazynowanie energii słonecznej lub pełnienie funkcji zasilania awaryjnego w centrach danych.

