mObywatel otrzymał w tym roku dużo nowości, w tym obejmujące odświeżony interfejs oprogramowania. Na koniec 2025 r. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało jedną z najważniejszych nowych funkcji, nad którą prace trwały od wielu miesięcy. Jest nią wirtualny asystent, czyli czatbot.

Wirtualny asystent debiutuje w aplikacji mObywatel

Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało dziś specjalną konferencję, którą poświęcono nowej funkcji z aplikacji mObywatel. Udział w wydarzeniu wziął udział wiceminister resortu Dariusz Standerski. Wirtualny asystent to rozwiązanie bazujące na polskim modelu językowym PLLuM, który stworzono w rodzimych instytutach. Resort zapewnia, że w ten sposób będzie w stanie lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników w kraju. Wdrożenie poprzedził okres publicznych testów trwający blisko 2 miesiące.

Czatbot z aplikacji mObywatel ułatwi nawigację w platformie. Zapewne nie raz zastanawialiście się nad tym, jak skorzystać z danej usługi w platformie? Teraz będzie to bardzo proste. Wystarczy tylko spytać czatbota o konkretną sprawę. Po chwili zostaną zwrócone wyniki w postaci odpowiedzi na zadane pytania z konkretnymi linkami.

Załóżmy, że chcemy wyrobić nowy dowód osobisty, bo stary wkrótce trafi ważność. Wirtualny asystent przekieruje nas do usługi Uzyskaj dowód i dowiemy się krok po kroku, jak należy z niej właściwie skorzystać. Na późniejszym etapie będzie można zapytać czatbota, czy dokument jest już gotowy do odbioru w urzędzie. Jeśli tak, to zostaniemy o tym fakcie poinformowani.

Co bardzo ważne, wirtualny asystent zapewnia bezpieczeństwo i prywatność. Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia, że czatbot nie zapisuje historii rozmów oraz prywatnych danych użytkowników.

Kiedy czatbot w aplikacji mObywatel?

Wirtualny asystent będzie dostępny w platformie mObywatel od 31 grudnia br., czyli już od środy. Chcąc skorzystać z nowej funkcji należy się upewnić, że zainstalowana wersja aplikacji jest aktualna. Można to zrobić w bardzo prosty sposób.

Czatbot będzie dostępny od sylwestra w mObywatelu na telefony z Androidem oraz iOS. Począwszy od wersji z numerkiem 4.70.0 lub wyższej. Wirtualnego asystenta będzie można uruchomić poprzez nową ikonkę na ekranie aplikacji.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski ujawnił, że udostępniany właśnie wirtualny asystent w mObywatelu to jego pierwsza wersja. To oznacza, że w przyszłości można spodziewać się udoskonaleń i nowych funkcji w czatbocie.

W drodze są również inne nowości, które mObywatel otrzyma w 2026 r. Są to nowe dokumenty oraz usługi, których będzie całkiem sporo.

