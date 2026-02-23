Nowa lokomotywa PKP Intercity przyjechała na testy. Kiedy wyjedzie na tory?
PESA Bydgoszcz wyprowadziła pierwszą nową lokomotywę dla PKP Intercity, która bazuje na platformie GAMA 3.0. Pojazd został dostarczony na odcinek doświadczalny Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, gdzie zostanie wkrótce poddany próbom. Mimo to PKP Intercity ma wątpliwości, że choćby jedna nowa lokomotywa miałaby pociągnąć skład w tym roku.
PKP Intercity obecnie inwestuje mnóstwo pieniędzy w tabor, ale wybrane zamówienia spotykają się z opóźnieniami. Tak stało się w przypadku nowych wagonów z fabryk FPS H. Cegielski. Nie inaczej jest z lokomotywami spalinowo-elektrycznymi GAMA produkowanymi przez PESA Bydgoszcz, ale pierwsza z nich właśnie wyjechała na testy.
Nowa lokomotywa PKP Intercity przejechała na testy do Żmigrodu
PESA Bydgoszcz dostarczyła pierwszą nową lokomotywę opartą na platformie GAMA 3.0 do Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, czyli tego samego ośrodka, gdzie kilka miesięcy temu dostrzeżono superszybki pociąg z Niemiec ICE 3 Neo.
Znajdujący się w Żmigrodzie odcinek doświadczalny Instytutu Kolejnictwa posłuży do testów nowej lokomotywy. Jest to czteroosiowy pojazd z napędem spalinowym i elektrycznym. To jednostka z serii 111Dea, która ma numer 003.
PKP Intercity zdecydowało się na zakup 16 lokomotyw tego typu od firmy PESA Bydgoszcz i umowę podpisano już jesienią 2022 r. Pierwszy egzemplarz ma uzyskać homologację, co pozwoli na dalsze testy, ale całe zamówienie spotyka się z opóźnieniami.
Nowe lokomotywy GAMA 3.0 dla PKP Intercity nieprędko
W ramach wstępnych założeń PESA Bydgoszcz miała dostarczyć pierwszą z nowych lokomotyw do kwietnia 2025 r., ale tak się nie stało i cel przesunięto o rok. Mimo to PKP Intercity nie wierzy, że takie pojazdy wyjadą w trasy jeszcze w tym roku.
Pierwsza z lokomotyw to pojazd doświadczalny, który ma wziąć udział w półrocznych jazdach nadzorowanych. Dopiero później będzie mogła zostać wykorzystana w regularnych składach.
Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski kilka tygodni temu wspominał, że nie wydaje mu się, aby jakakolwiek nowa GAMA poprowadziła skład pasażerski jeszcze w tym roku. Mimo to PESA Bydgoszcz dokłada starań, aby pierwszy pojazd trafił w ręce przewoźnika jak najszybciej i jego dostarczenie na tor doświadczalny w Żmigrodzie to potwierdza.
Pierwszy pojazd zostanie oceniony podczas testów i ma to pozwolić na wyeliminowanie ewentualnych błędów oraz wprowadzenie poprawek. Dopiero wtedy ma ruszyć produkcja seryjna pozostałych 15 lokomotyw.