PKP Intercity obecnie inwestuje mnóstwo pieniędzy w tabor, ale wybrane zamówienia spotykają się z opóźnieniami. Tak stało się w przypadku nowych wagonów z fabryk FPS H. Cegielski. Nie inaczej jest z lokomotywami spalinowo-elektrycznymi GAMA produkowanymi przez PESA Bydgoszcz, ale pierwsza z nich właśnie wyjechała na testy.

Nowa lokomotywa PKP Intercity przejechała na testy do Żmigrodu

PESA Bydgoszcz dostarczyła pierwszą nową lokomotywę opartą na platformie GAMA 3.0 do Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, czyli tego samego ośrodka, gdzie kilka miesięcy temu dostrzeżono superszybki pociąg z Niemiec ICE 3 Neo.

Znajdujący się w Żmigrodzie odcinek doświadczalny Instytutu Kolejnictwa posłuży do testów nowej lokomotywy. Jest to czteroosiowy pojazd z napędem spalinowym i elektrycznym. To jednostka z serii 111Dea, która ma numer 003.

PKP Intercity zdecydowało się na zakup 16 lokomotyw tego typu od firmy PESA Bydgoszcz i umowę podpisano już jesienią 2022 r. Pierwszy egzemplarz ma uzyskać homologację, co pozwoli na dalsze testy, ale całe zamówienie spotyka się z opóźnieniami.

Nowe lokomotywy GAMA 3.0 dla PKP Intercity nieprędko

W ramach wstępnych założeń PESA Bydgoszcz miała dostarczyć pierwszą z nowych lokomotyw do kwietnia 2025 r., ale tak się nie stało i cel przesunięto o rok. Mimo to PKP Intercity nie wierzy, że takie pojazdy wyjadą w trasy jeszcze w tym roku.

Pierwsza z lokomotyw to pojazd doświadczalny, który ma wziąć udział w półrocznych jazdach nadzorowanych. Dopiero później będzie mogła zostać wykorzystana w regularnych składach.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski kilka tygodni temu wspominał, że nie wydaje mu się, aby jakakolwiek nowa GAMA poprowadziła skład pasażerski jeszcze w tym roku. Mimo to PESA Bydgoszcz dokłada starań, aby pierwszy pojazd trafił w ręce przewoźnika jak najszybciej i jego dostarczenie na tor doświadczalny w Żmigrodzie to potwierdza.

Pierwszy pojazd zostanie oceniony podczas testów i ma to pozwolić na wyeliminowanie ewentualnych błędów oraz wprowadzenie poprawek. Dopiero wtedy ma ruszyć produkcja seryjna pozostałych 15 lokomotyw.

