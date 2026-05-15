W skrócie Rząd Indii realizuje plan zwiększenia pozycji kraju w światowym przemyśle stoczniowym, rozbudowując istniejące stocznie i budując nowe obiekty.

Najnowszy projekt, stocznia w Thoothukudi w stanie Tamilnadu, to pierwsza tego typu inwestycja greenfield w kraju.

Inwestycja obejmuje rozwój infrastruktury towarzyszącej oraz współpracę technologiczną i szkoleniową z Koreą Południową.

Ambicje stoczniowe Indii. Modernizacja i budowa nowych obiektów

Rząd Indii realizuje swoją wizję "Maritime Amrit Kaal Vision 2047", zamierzając do tego, by uplasować kraj w pierwszej dziesiątce największych stoczniowców na świecie do 2030 roku, a do 2047 r. znaleźć się w gronie pięciu czołowych światowych producentów statków oraz urządzeń do transportu morskiego.

W tym celu władze prowadzą intensywne analizy dotyczące nie tylko rozbudowy aktualnie funkcjonujących w Indiach stoczni, ale również budowania nowych obiektów tego typu. Wśród takich planów jest ogromna nowa stocznia w Thoothukudi.

Najnowszy megaprojekt w indyjskim przemyśle stoczniowym

To pierwsza taka inwestycja greenfield w Indiach - polega na stworzeniu nowego przedsiębiorstwa stoczniowego od podstaw. Rząd podpisał trójstronne porozumienie w sprawie tej budowy - między południowokoreańskim gigantem HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, spółką holdingową HD Hyundai Heavy Industries, a National Shipbuilding & Heavy Industries Park, Tamil Nadu Ltd., oraz Sagarmala Finance Corporation Ltd. Południowokoreański gigant ma pełnić rolę głównego inwestora i firmy napędzającej projekt, który jest wart ok. 4 miliardów dolarów.

Nowa stocznia ma mieć roczną zdolność produkcyjną na poziomie 2,5 mln GT. Dzięki temu "projekt ten ma szansę zwiększyć globalną konkurencyjność Indii w sektorze morskim, stworzyć miejsca pracy na dużą skalę oraz przekształcić Thoothukudi w ważny ośrodek morski", czytamy w komunikacie Ministerstwa Portów, Żeglugi i Dróg Wodnych Rządu Indii.

W obiekcie ma być prowadzona budowa m.in. supertankowców VLCC, gazowców VLGC, statków kontenerowych, masowców i innych jednostek handlowych. Przewiduje się, że w późniejszym okresie funkcjonowania stoczni będą tam także powstawać okręty dla indyjskiej marynarki wojennej, podaje serwis Gospodarka Morska.

Projekt dużej stoczni w Thoothukudi w Indiach

Projekt powstaje w ramach współpracy morskiej między Indiami a Koreą Południową, rozwijanej po spotkaniu przywódców obu krajów. Nowy obiekt ma stać się kluczowym elementem większego klastra przemysłu stoczniowego rozwijanego w regionie Thoothukudi.

Oprócz samej stoczni powstanie też infrastruktura towarzysząca, taka jak falochrony czy pogłębianie portu, co dodatkowo zwiększa skalę przedsięwzięcia, zaznacza The Economic Times Infra. Inwestycja ma także rozbudować cały ekosystem przemysłowy - wraz z dostawcami komponentów, produkcją sprzętu (np. dźwigów portowych) oraz zapleczem technologicznym.

Zakłada się również współpracę z Koreą Południową w zakresie technologii, projektowania, jakości produkcji oraz szkolenia pracowników, co ma podnieść kompetencje indyjskiego sektora. Jak poinformował rząd Indii, projekt jest na zaawansowanym etapie, wciąż trwają przygotowania do realizacji inwestycji.

