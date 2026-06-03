Nowa spółka CPK rozpoczyna działalność. Kupi szybkie pociągi

CPK to nie tylko nowe lotnisko. Do życia powołano również spółkę o nazwie Port Polska.KDP, o której wspominaliśmy wam już kilka razy i ma ona odpowiadać za pool taborowy. W jego ramach zostaną zakupione szybkie pociągi, które rozjadą się po nowej linii kolejowej Y. Firma oficjalnie rozpoczyna działalność.

Port Polska.KDP kupi pociągi trzech kategorii

Celem Port Polska.KDP jest zamówienie nowych pociągów i wśród nich będą m.in. superszybkie składy (podobne kupi także PKP Intercity). Jest to spółka typu ROSCO (ang. Rolling Stock Operating Company), która zajmuje się wynajmem taboru.

W ramach planu "Programu Wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, etap II" spółka zakupi następujące pociągi.

Pociągi KDP dla prędkości co najmniej 320 km/h , które mają kursować po nowej linii Y między dużymi miastami.

Aero Express o prędkości co najmniej 200 km/h. Te pociągi mają kursować na szlaku Składyo prędkości co najmniej 200 km/h. Te pociągi mają kursować na szlaku Warszawa - lotnisko Port Polska - Łódź i będą dostosowane pod kątem pasażerów portu lotniczego.

Pociągi Regio Express dla prędkości co najmniej 200 km/h, czyli pojazdy do obsługi tras regionalnych i międzyregionalnych. Składy powinny być najmowane przez urzędy marszałkowskie lub ich operatorów.

W ramach Port Polska uruchamiamy spółkę Port Polska.KDP, która będzie mogła wynajmować pociągi przewoźnikom dalekobieżnym i regionalnym. To część strategii spółki, ale przede wszystkim realne wyjście naprzeciw potrzebom przewoźników, którym chcemy ułatwić dostęp do najnowocześniejszego taboru, bez kosztów jego zakupu czy wieloletniego serwisu

CPK ogłosi przetarg na superszybkie pociągi CPK jeszcze w 2026 roku

Spółka Port Polska.KDP rozesłała już stosowne RFI z zapytaniem na rynek o nowe pociągi. Co ważne, w przypadku najszybszych składów rozważa się nawet zakup jednostek mogących osiągać prędkość aż 350 km/h.

W połowie maja przesłaliśmy prośbę o informację (RFI) do producentów taboru pasażerskiego. Chcemy uzyskać jak najszerszy obraz rynku, w tym również od polskich producentów, którzy - mam nadzieję - w konsorcjach przystąpią do przygotowywanych przez nas dwóch postępowań przetargowych

"Przetargi, na zakup obu typów taboru, czyli KDP i AEX/RE, chcemy uruchomić pod koniec tego roku" - dodaje Piotr Rachwalski. W momencie ogłoszenia postępowania pojawi się więcej szczegółów.

Chęć zakupu pociągów KDP pod koniec grudnia ogłosiło także PKP Intercity. Wiemy, że wstępne zainteresowanie tym przedsięwzięciem wykazało ośmiu producentów, w tym dwie firmy z Polski i są to Newag oraz PESA Bydgoszcz S.A. Obie będą mogły stanąć do przetargu jedynie po zawiązaniu konsorcjów.





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