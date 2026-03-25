Nowa usługa Apple wkrótce w Polsce. Do czego służy?

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Apple Business to nowa platforma, która debiutuje w portfolio giganta z Cupertino. Jest ona dedykowana zarówno małym, jak i dużym firmom. Usługa łączy różne rozwiązania w jednym miejscu. Apple Business ułatwia zarządzenie urządzeniami, korzystanie z poczty e-mail czy kalendarzy w połączeniu z własnymi domenami.

Apple Business. Nowa platforma dla małych i dużych firm.

Apple Business to nowa platforma, którą ogłosił gigant z Cupertino. Tym razem jest to zestaw usług skierowanych do firm. Zarówno tych mniejszych, jak i większych. Jakie korzyści daje przedsiębiorcom nowe rozwiązanie?

Platforma Apple Business ułatwia zarządzanie firmą

Apple Business to zestaw usług i narzędzi, których celem jest łatwe zarządzenie urządzeniami, korzystanie z poczty e-mail czy kalendarzy w połączeniu z własnymi domenami oraz innymi funkcjami.

Użytkownicy platformy w Polsce otrzymują dostęp do następujących usług:

  • Zarządzanie marką i lokalizacją
  • E-mail z brandingiem
  • Wbudowane zarządzanie urządzeniami
  • Pobieranie aplikacji
  • Pobieranie książek
  • Zarządzane konta Apple
  • Tap to Pay na iPhonie
  • Wdrażanie bezdotykowe (zero-touch)

Oczywiście działanie platformy opiera się o rozwiązania Apple, których połączenie z innymi funkcjami ma zapewnić firmom skuteczniejszą pracę oraz docieranie do klientów z własnymi produktami czy usługami.

Dla przykładu system zarządzania urządzeniami mobilnymi (Mobile Device Management, MDM), umożliwia kompleksowy wgląd w należące do organizacji urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. W ten sposób można uzyskiwać dostęp do ich ustawień czy parametrów. Natomiast dystrybucja aplikacji odbywa się poprzez narzędzia połączone z platformą App Store.

Apple dodaje, że platforma może być łączona z innymi usługami firmy. Na przykład chmurą iCloud czy wsparciem AppleCare+ for Business.

Kiedy platforma Apple Business wystartuje w Polsce?

Apple Business to rozwiązanie, które będzie wkrótce dostępne bezpłatnie w ujęciu globalnym. Firma twierdzi, że usługa pojawi się na ponad 200 rynkach i na liście jest także Polska. Kiedy to nastąpi? Premiera ma odbyć się 14 kwietnia 2026 r.

Wraz z premierą Apple Business zostaną zamknięte dotychczasowe usługi dla firm. Tutaj wymienia się m.in. Apple Business Connect, Apple Business Essentials oraz Apple Business Manager. Będzie to wiązało się z zatrzymaniem pobierania opłat czy przeniesieniem istniejących danych do nowej platformy.

Aplikacja towarzysząca Apple Business wymaga urządzenia pracującego pod kontrolą systemów operacyjnych iOS 26, iPadOS 26 lub macOS 26.

Dawid Długosz
Dawid Długosz
