Nowa usługa Apple wkrótce w Polsce. Do czego służy?
Apple Business to nowa platforma, która debiutuje w portfolio giganta z Cupertino. Jest ona dedykowana zarówno małym, jak i dużym firmom. Usługa łączy różne rozwiązania w jednym miejscu. Apple Business ułatwia zarządzenie urządzeniami, korzystanie z poczty e-mail czy kalendarzy w połączeniu z własnymi domenami.
Platforma Apple Business ułatwia zarządzanie firmą
Użytkownicy platformy w Polsce otrzymują dostęp do następujących usług:
- Zarządzanie marką i lokalizacją
- E-mail z brandingiem
- Wbudowane zarządzanie urządzeniami
- Pobieranie aplikacji
- Pobieranie książek
- Zarządzane konta Apple
- Wdrażanie bezdotykowe (zero-touch)
Oczywiście działanie platformy opiera się o rozwiązania Apple, których połączenie z innymi funkcjami ma zapewnić firmom skuteczniejszą pracę oraz docieranie do klientów z własnymi produktami czy usługami.
Dla przykładu system zarządzania urządzeniami mobilnymi (Mobile Device Management, MDM), umożliwia kompleksowy wgląd w należące do organizacji urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. W ten sposób można uzyskiwać dostęp do ich ustawień czy parametrów. Natomiast dystrybucja aplikacji odbywa się poprzez narzędzia połączone z platformą App Store.
Apple dodaje, że platforma może być łączona z innymi usługami firmy. Na przykład chmurą iCloud czy wsparciem AppleCare+ for Business.
Kiedy platforma Apple Business wystartuje w Polsce?
Apple Business to rozwiązanie, które będzie wkrótce dostępne bezpłatnie w ujęciu globalnym. Firma twierdzi, że usługa pojawi się na ponad 200 rynkach i na liście jest także Polska. Kiedy to nastąpi? Premiera ma odbyć się 14 kwietnia 2026 r.
Wraz z premierą Apple Business zostaną zamknięte dotychczasowe usługi dla firm. Tutaj wymienia się m.in. Apple Business Connect, Apple Business Essentials oraz Apple Business Manager. Będzie to wiązało się z zatrzymaniem pobierania opłat czy przeniesieniem istniejących danych do nowej platformy.
Aplikacja towarzysząca Apple Business wymaga urządzenia pracującego pod kontrolą systemów operacyjnych iOS 26, iPadOS 26 lub macOS 26.