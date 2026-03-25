Apple Business to nowa platforma, którą ogłosił gigant z Cupertino. Tym razem jest to zestaw usług skierowanych do firm. Zarówno tych mniejszych, jak i większych. Jakie korzyści daje przedsiębiorcom nowe rozwiązanie?

Platforma Apple Business ułatwia zarządzanie firmą

Apple Business to zestaw usług i narzędzi, których celem jest łatwe zarządzenie urządzeniami, korzystanie z poczty e-mail czy kalendarzy w połączeniu z własnymi domenami oraz innymi funkcjami.

Użytkownicy platformy w Polsce otrzymują dostęp do następujących usług:

Zarządzanie marką i lokalizacją

E-mail z brandingiem

Wbudowane zarządzanie urządzeniami

Pobieranie aplikacji

Pobieranie książek

Zarządzane konta Apple

Tap to Pay na iPhonie

Wdrażanie bezdotykowe (zero-touch)

Oczywiście działanie platformy opiera się o rozwiązania Apple, których połączenie z innymi funkcjami ma zapewnić firmom skuteczniejszą pracę oraz docieranie do klientów z własnymi produktami czy usługami.

Dla przykładu system zarządzania urządzeniami mobilnymi (Mobile Device Management, MDM), umożliwia kompleksowy wgląd w należące do organizacji urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. W ten sposób można uzyskiwać dostęp do ich ustawień czy parametrów. Natomiast dystrybucja aplikacji odbywa się poprzez narzędzia połączone z platformą App Store.

Apple dodaje, że platforma może być łączona z innymi usługami firmy. Na przykład chmurą iCloud czy wsparciem AppleCare+ for Business.

Kiedy platforma Apple Business wystartuje w Polsce?

Apple Business to rozwiązanie, które będzie wkrótce dostępne bezpłatnie w ujęciu globalnym. Firma twierdzi, że usługa pojawi się na ponad 200 rynkach i na liście jest także Polska. Kiedy to nastąpi? Premiera ma odbyć się 14 kwietnia 2026 r.

Wraz z premierą Apple Business zostaną zamknięte dotychczasowe usługi dla firm. Tutaj wymienia się m.in. Apple Business Connect, Apple Business Essentials oraz Apple Business Manager. Będzie to wiązało się z zatrzymaniem pobierania opłat czy przeniesieniem istniejących danych do nowej platformy.

Aplikacja towarzysząca Apple Business wymaga urządzenia pracującego pod kontrolą systemów operacyjnych iOS 26, iPadOS 26 lub macOS 26.

