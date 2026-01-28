Nowe dokumenty w mObywatelu. Aplikacja bije rekord za rekordem

mObywatel rośnie jak na drożdżach i rok 2025 z pewnością platforma może zaliczyć do udanych. Potwierdzają to dane udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji. Poprzednie 12 miesięcy były dla platformy rekordowe.

11 mln użytkowników aplikacji mObywatel ma mDowód

Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się, że liczba użytkowników aplikacji mObywatel, którzy wygenerowali mDowód, przekroczyła barierę 11 mln. To wzrost aż o prawie 30 proc. w porównaniu do poprzedniego roku oraz o 2,4 mln więcej.

11 milionów mObywateli to kolejny sukces aplikacji, ale także zobowiązanie do dalszego rozwoju. Za tym wynikiem stoi wieloletnia, konsekwentna praca wielu ludzi nad jakością, bezpieczeństwem i użytecznością aplikacji

"Pracujemy nad kolejnymi dokumentami oraz funkcjami, w tym nad europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, z którym rozpoczniemy nowy etap rozwoju cyfrowego państwa" - dodaje Dariusz Standerski.

mDowód jest najpopularniejszym dokumentem cyfrowym w aplikacji mObywatel, ale Polacy chętnie sięgają także po inne. Na drugim miejscu jest mPrawo jazdy, które ma 6,2 mln użytkowników. Legitymację emeryta-rencisty użytkuje 815 tys. osób. Natomiast Kartę Dużej Rodziny niespełna pół mln osób.

mObywatel w roku 2025 dostał 20 nowych usług i 16 dokumentów

mObywatel w zeszłym roku dostał naprawdę dużo nowości. W ciągu 12 miesięcy udało się wprowadzić aż 20 nowych usług i jest to rekord w historii platformy. Wśród nich są m.in. mStłuczka dla kierowców, bezpłatny Podpis kwalifikowany czy nowe narzędzia dowodowe i paszportowe oraz Wirtualny asystent, czyli czatbot oparty na polskim modelu językowym PLLuM.

Ponadto w 2025 r. mObywatel został wzbogacony aż o 16 nowych dokumentów. Wśród nich jest legitymacja osoby niepełnosprawnej, którą posługuje się już ponad 100 tys. Polaków. Na uwagę zasługuje również uruchomienie platformy mObywatel Junior, która daje dostęp do legitymacji ucznia.

Ministerstwo Cyfryzacji chwali się także dobrymi ocenami użytkowników aplikacji. W sklepach Google Play i App Store średnia jest na poziomie 4,8 na 5 możliwych gwiazdek. Jeśli zastanawiacie się, co czeka platformę w tym roku, to koniecznie zobaczcie nowości dla mObywatela planowane na najbliższe miesiące.

Nowa odsłona aplikacji mObywatel. Co sądzą o niej Polacy? materiały promocyjne