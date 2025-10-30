Nowe flagowce Vivo już w Polsce. Znamy ceny i ofertę na start
Vivo X300 i X300 Pro to dwa nowe flagowce marki, które debiutują w Polsce. Smartfony stworzono z myślą o fanach mobilnego fotografowania, a więc dużą uwagę przyłożono w trakcie projektowania aparatów. Znajdziemy tu m.in. 200-megapikelowe teleobiektywy ZEISS. Jakie są polskie ceny serii Vivo X300 oraz co producent przygotował w ramach oferty na start?
Vivo, które na polski rynek weszło 5 lat temu, zaprezentowało smartfony z serii X300 w Chinach wcześniej w tym miesiącu. Teraz nowe fotoflagowce marki debiutują w Polsce. Znamy ceny i wiemy, co ma do zaoferowania specyfikacja techniczna telefonów.
Polskie ceny Vivo X300 i X300 Pro oraz oferta na start
Smartfony Vivo X300 to flagowce, a więc ich ceny nie są niskie. W Polsce trzeba na nie wydać następujące kwoty:
- Vivo X300 - 4699 złotych
- Vivo X300 Pro - 5999 złotych
Sprzedaż telefonów rusza dziś. Na start można je zamawiać w ofercie Media Expert, ale wkrótce pojawią się także w innych kanałach sprzedaży. Decydując się na zakup już teraz można liczyć na bonusy. Na przykład model Vivo X300 Pro można zakupić z zestawem fotograficznym Photo Kit i w ten sposób zaoszczędzić aż 1699 złotych.
Jeśli szukacie mocnych smartfonów z dużymi ekranami, które stworzono z myślą o fotografowaniu, to z pewnością warto rozważyć także zakup modeli konkurencji w podobnych cenach. Są to m.in. Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra czy iPhone 17 Pro Max.
Vivo X300 Pro to fotoflagowiec z teleobiektywem 200 MP
Smartfon Vivo X300 Pro to smartfon, który ma spełnić nawet najbardziej wygórowane wymagania pod kątem robienia zdjęć. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny ze światłem f/1.6 oraz ultraszerokokątny współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Najpotężniejszym elementem ma być jednak teleobiektyw ZEISS APO, który połączono z 200-megapikselowym czujnikiem.
Poza tym nowy smartfon ma 6,78-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Za obliczenia odpowiada tu procesor Mediatek Dimensity 9500 wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 512 GB miejsca. Energię dostarcza bateria o pojemności 5440 mAh.
Specyfikacja Vivo X300 bez dopisku Pro również mocna
Vivo X300 bez dopisku Pro jest odczuwalnie tańszy, a ma wiele elementów wspólnych z droższym telefonem. Na uwagę zasługuje mniejszy wyświetlacz o przekątnej 6,31 cala czy nieco zredukowana pojemność baterii.
Oba nowe smartfony pracują pod kontrolą Androida 16 z nową nakładką producenta OriginOS 6. Na uwagę zasługuje 3-letnia gwarancja. W przypadku baterii użytkownik może domagać się jej wymiany nawet po 5 latach (w momencie, gdy jej kondycja spadnie poniżej 80 proc.).