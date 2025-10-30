Vivo, które na polski rynek weszło 5 lat temu, zaprezentowało smartfony z serii X300 w Chinach wcześniej w tym miesiącu. Teraz nowe fotoflagowce marki debiutują w Polsce. Znamy ceny i wiemy, co ma do zaoferowania specyfikacja techniczna telefonów.

Polskie ceny Vivo X300 i X300 Pro oraz oferta na start

Smartfony Vivo X300 to flagowce, a więc ich ceny nie są niskie. W Polsce trzeba na nie wydać następujące kwoty:

Vivo X300 - 4699 złotych

Vivo X300 Pro - 5999 złotych

Sprzedaż telefonów rusza dziś. Na start można je zamawiać w ofercie Media Expert, ale wkrótce pojawią się także w innych kanałach sprzedaży. Decydując się na zakup już teraz można liczyć na bonusy. Na przykład model Vivo X300 Pro można zakupić z zestawem fotograficznym Photo Kit i w ten sposób zaoszczędzić aż 1699 złotych.

Vivo X300 Pro to smartfon stworzony do fotografowania. Vivo materiały prasowe

Jeśli szukacie mocnych smartfonów z dużymi ekranami, które stworzono z myślą o fotografowaniu, to z pewnością warto rozważyć także zakup modeli konkurencji w podobnych cenach. Są to m.in. Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra czy iPhone 17 Pro Max.

Vivo X300 Pro to fotoflagowiec z teleobiektywem 200 MP

Smartfon Vivo X300 Pro to smartfon, który ma spełnić nawet najbardziej wygórowane wymagania pod kątem robienia zdjęć. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny ze światłem f/1.6 oraz ultraszerokokątny współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Najpotężniejszym elementem ma być jednak teleobiektyw ZEISS APO, który połączono z 200-megapikselowym czujnikiem.

Smartfon Vivo X300 Pro. Vivo materiały prasowe

Poza tym nowy smartfon ma 6,78-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Za obliczenia odpowiada tu procesor Mediatek Dimensity 9500 wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 512 GB miejsca. Energię dostarcza bateria o pojemności 5440 mAh.

Specyfikacja Vivo X300 bez dopisku Pro również mocna

Vivo X300 bez dopisku Pro jest odczuwalnie tańszy, a ma wiele elementów wspólnych z droższym telefonem. Na uwagę zasługuje mniejszy wyświetlacz o przekątnej 6,31 cala czy nieco zredukowana pojemność baterii.

Smartfon Vivo X300. Vivo materiały prasowe

Oba nowe smartfony pracują pod kontrolą Androida 16 z nową nakładką producenta OriginOS 6. Na uwagę zasługuje 3-letnia gwarancja. W przypadku baterii użytkownik może domagać się jej wymiany nawet po 5 latach (w momencie, gdy jej kondycja spadnie poniżej 80 proc.).

