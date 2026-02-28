Xiaomi 17 i 17 Ultra to dwa smartfony, których premiera odbyła się jeszcze w zeszłym roku, ale tylko w Chinach. W Europie i w Polsce musieliśmy poczekać dłużej. Do dziś, bo nowe modele zaprezentowano podczas specjalnego show w Barcelonie, gdzie za chwilę rozpoczynają się targi MWC 2026. Ile kosztują nowe telefony?

Polskie ceny Xiaomi 17 oraz 17 Ultra i przedsprzedaż

Nowe telefony nie są tanie. Ich polskie ceny prezentują się następująco:

Xiaomi 17 12 GB / 256 GB - 4199 złotych

Xiaomi 17 12 GB / 512 GB - 4699 złotych

Xiaomi 17 Ultra 16 GB / 512 GB - 6499 złotych

Xiaomi 17 Ultra 16 GB / 1 TB - 6999 złotych

Pod względem cenowym będą więc konkurować m.in. z serią Samsung Galaxy S26, której premiera odbyła się wcześniej w tym tygodniu. Ponadto dla najbardziej wymagających klientów przygotowano specjalną edycję fotoflagowca o nazwie Leica Leitzphone powered by Xiaomi, który w Polsce kosztuje 8999 złotych.

Smartfon Xiaomi 17 Ultra. Xiaomi materiały prasowe

W ramach oferty na start firma przygotowała ciekawe prezenty. Klienci, którzy zdecydują się na zakup tańszego telefonu między 28 lutego a 31 marca, mogą za dodatkową złotówkę dodać do koszyka tablet Xiaomi Pad 8. W przypadku modelu Xiaomi 17 Ultra przedsprzedaż potrwa do 14 marca i poza wspomnianym tabletem można wybrać również Xiaomi Scooter 5 Max.

Specyfikacja techniczna Xiaomi 17 I 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra to potężny fotoflagowiec z potrójnym aparatem Leica. Producent zdecydował się na trzy obiektywy, z których dwa połączono z 50-megapikselowymi sensorami, a jeden z 200-megapikselowym. Ekran ma przekątną 6,9 cala i oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Pod obudową znajduje się pojemna bateria 6000 mAh.

Smartfon Xiaomi 17. Xiaomi materiały prasowe

Tańszy Xiaomi 17 ma 6,3-calowy ekran OLED-owy oraz prostszy aparat fotograficzny z trzema 50-megapikselowymi sensorami. Energię dostarcza bateria o pojemności 6330 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 100 W.

Oba nowe smartfony mają procesory Snapdragon 8 Elite Gen 5 wspomagane przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Natomiast przednie kamery wyposażono w 50-megapikselowe czujniki. Telefony pracują pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką HyperOS 3.

