Apple wprowadziło do oferty pierwszego MacBooka Pro z chipem M5 jesienią 2025 r. Wtedy tylko z podstawowym procesorem. Bardziej wymagający użytkownicy czekali na maszyny z układami M5 Pro oraz Max. Za nami premiera, ale nowe komputery nie są tanie.

Polskie ceny laptopów MacBook Pro z Apple M5 Pro i Max

Jak nietrudno się domyślić, ceny nowych MacBooków Pro nie są niskie. To komputery skierowane do profesjonalistów i wymagających użytkowników, gdzie koszty mają drugorzędne znacznie. Cennik w Polsce prezentuje się następująco:

MacBook Pro 14" z Apple M5 Pro - od 10999 złotych

MacBook Pro 14" z Apple M5 Max - od 17999 złotych

MacBook Pro 16" z Apple M5 Pro - od 13499 złotych

MacBook Pro 16" z Apple M5 Max - od 19499 złotych

Oczywiście w zależności od konfiguracji sprzętowej ceny mogą być wręcz astronomiczne. 16-calowy MacBook Pro z Apple M5 Max w najbardziej "wypasionej wersji" z 8 TB pamięci na dane kosztuje kilkadziesiąt tys. złotych! Zamówienia ruszają w środę i będą dostarczane od 11 marca.

Design nowych MacBooków Pro nie uległ zmianom. Apple materiały prasowe

Alternatywą dla nowych MacBooków są różne laptopy z Windows. Dla przykładu ceny Surface'ów Pro z 13-calowymi ekranami zaczynają się już od 5299 złotych.

Apple M5 Pro i Max to potężne procesory do zastosowań specjalnych

Design nowych MacBooków Pro nie odbiega od tego, co znamy z poprzednich generacji. Nadal znajdziemy tu ekrany Retina o przekątnych 14 i 16 cali z notchami. Najważniejszą zmianą w komputerach są wspomniane procesory Apple M5 Pro oraz Max, które wprowadzają liczne udoskonalenia.

Apple M5 Pro w podstawowej wersji ma 15-rdzeniowy CPU (z opcją do 18 rdzeni) oraz GPU z maksymalnie 20 rdzeniami. Natomiast w chipie Max jest 18 rdzeni CPU oraz nawet 40-rdzeniowy GPU, które mogą być wspomagane przez nawet 128 GB zunifikowanej pamięci. Jak to wszystko wypada pod względem wydajności?

Apple chwali się, że układy z rodziny M5 Pro oferują nawet o 7,8 razy lepszą wydajność CPU względem M1 Pro. W M5 Max zysk wydajności sięga 800 proc. w porównaniu do M1 Max. Duży nacisk położono także na szybsze przetwarzanie zadań opartych na AI. Nowy Neural Engine radzi sobie z tym znacznie lepiej.

Nowe MacBooki Pro mają również autorski chip Apple N1, który zapewnia im obsługę Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6. W przypadku pracy na baterii producent deklaruje do 24 godzin.

Strefa 51 w Nevadzie. Astrobiolog: Teorie spiskowe nadal istnieją © 2026 Associated Press