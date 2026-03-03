Nowe MacBooki Pro z Apple M5 Pro i Max. Są potężne, ale też drogie
Apple odświeżyło dziś laptopy MacBook Pro, które wzbogacono o najnowsze procesory M5 Pro oraz Max. Są to komputery dla bardziej wymagających użytkowników, których ceny nie są niskie. Ile zapłacimy za nowe laptopy z rodziny MacBook Pro w Polsce oraz jak prezentuje się ich specyfikacja techniczna?
Apple wprowadziło do oferty pierwszego MacBooka Pro z chipem M5 jesienią 2025 r. Wtedy tylko z podstawowym procesorem. Bardziej wymagający użytkownicy czekali na maszyny z układami M5 Pro oraz Max. Za nami premiera, ale nowe komputery nie są tanie.
Polskie ceny laptopów MacBook Pro z Apple M5 Pro i Max
Jak nietrudno się domyślić, ceny nowych MacBooków Pro nie są niskie. To komputery skierowane do profesjonalistów i wymagających użytkowników, gdzie koszty mają drugorzędne znacznie. Cennik w Polsce prezentuje się następująco:
- MacBook Pro 14" z Apple M5 Pro - od 10999 złotych
- MacBook Pro 14" z Apple M5 Max - od 17999 złotych
- MacBook Pro 16" z Apple M5 Pro - od 13499 złotych
- MacBook Pro 16" z Apple M5 Max - od 19499 złotych
Oczywiście w zależności od konfiguracji sprzętowej ceny mogą być wręcz astronomiczne. 16-calowy MacBook Pro z Apple M5 Max w najbardziej "wypasionej wersji" z 8 TB pamięci na dane kosztuje kilkadziesiąt tys. złotych! Zamówienia ruszają w środę i będą dostarczane od 11 marca.
Alternatywą dla nowych MacBooków są różne laptopy z Windows. Dla przykładu ceny Surface'ów Pro z 13-calowymi ekranami zaczynają się już od 5299 złotych.
Apple M5 Pro i Max to potężne procesory do zastosowań specjalnych
Design nowych MacBooków Pro nie odbiega od tego, co znamy z poprzednich generacji. Nadal znajdziemy tu ekrany Retina o przekątnych 14 i 16 cali z notchami. Najważniejszą zmianą w komputerach są wspomniane procesory Apple M5 Pro oraz Max, które wprowadzają liczne udoskonalenia.
Apple M5 Pro w podstawowej wersji ma 15-rdzeniowy CPU (z opcją do 18 rdzeni) oraz GPU z maksymalnie 20 rdzeniami. Natomiast w chipie Max jest 18 rdzeni CPU oraz nawet 40-rdzeniowy GPU, które mogą być wspomagane przez nawet 128 GB zunifikowanej pamięci. Jak to wszystko wypada pod względem wydajności?
Apple chwali się, że układy z rodziny M5 Pro oferują nawet o 7,8 razy lepszą wydajność CPU względem M1 Pro. W M5 Max zysk wydajności sięga 800 proc. w porównaniu do M1 Max. Duży nacisk położono także na szybsze przetwarzanie zadań opartych na AI. Nowy Neural Engine radzi sobie z tym znacznie lepiej.
Nowe MacBooki Pro mają również autorski chip Apple N1, który zapewnia im obsługę Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6. W przypadku pracy na baterii producent deklaruje do 24 godzin.