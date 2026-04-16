8 nowych programów w telewizji naziemnej

Jak czytamy na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej: "Planowany konkurs obejmie jedną ogólnopolską rezerwację częstotliwości z pasma 600 MHz (zakres 470-694 MHz). Częstotliwości objęte rezerwacją wykorzystywane będą w służbie radiodyfuzyjnej na potrzeby rozpowszechniania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych w multipleksie 5 naziemnej telewizji cyfrowej".

MUX-5 ma być nadawany w standardzie DVB-T2/HEVC, zapewniający rozdzielczość HD. Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 2 do dokumentacji konkursowej ("Warunki wykorzystywania częstotliwości z zakresu 470-694 MHz w MUX5"), na nowym multipleksie znajdzie się maksymalnie 8 dodatkowych programów telewizyjnych. Mowa tu wyłącznie o tych kanałach, które uzyskały koncesję na rozpowszechnianie naziemne cyfrowe bądź stosowne rozszerzenie koncesji wydane przez KRRiT.

W tym samym dokumencie wskazano również szczegóły dotyczące uporządkowania programów. Zgodnie z treścią załącznika: "Programy telewizyjne będą umieszczone w MUX5 w kolejności odpowiadającej dacie wydania koncesji, zgodnie z określonym w decyzji koncesyjnej identyfikatorem usługi SID (począwszy od najwcześniej wydanej koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w MUX5 lub decyzji o rozszerzeniu koncesji o prawo do rozpowszechniania programu telewizyjnego w MUX5)".

Kiedy wystartuje MUX-5 z nowymi programami?

Obecnie nie podano konkretnej daty startu multipleksu MUX-5 telewizji naziemnej z nowymi programami. Najpierw musi zostać wyłoniony operator. Następnie zostanie zorganizowany konkurs, w którym KRRiT wybierze kanały, które trafią do MUX-5. Prawdopodobnie więcej informacji trafi do opinii publicznej na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy.

Podmioty chcące złożyć stanowiska konsultacyjne mają czas do dnia 12 maja 2026 roku. Wyniki mają zostać opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zakłada się, że nowy multipleks MUX-5 obejmie zasięgiem ponad 95 proc. powierzchni kraju. W dokumentacji projektowej, którą udotępniono na stronie bip.uke.gov.pl wskazano, że rezerwacja częstotliwości będzie obowiązywać od dnia doręczenia do 31 grudnia 2033 roku.

