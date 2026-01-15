Xiaomi wprowadziło smartfony z serii Redmi Note 15 już kilka miesięcy temu. Najpierw w Chinach. W Polsce musieli poczekać dłużej, bo do stycznia 2026 r. Telefony debiutują w naszym kraju i można je już kupić. Zobaczmy sobie, jak prezentują się ceny oraz specyfikacje techniczne urządzeń.

Polskie ceny Redmi Note 15, 15 5G, 15 Pro, 15 Pro 5G i 15 Pro+ 5G

Xiaomi nie zawiodło i ceny nowych smartfonów są atrakcyjne, bo zaczynają się od nieco ponad tysiąca złotych. Poszczególne kwoty widoczne są niżej.

Redmi Note 15 z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane - 1099 złotych

Redmi Note 15 5G z 6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane - 1199 złotych

Redmi Note 15 Pro z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane - 1499 złotych

Redmi Note 15 Pro 5G z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane - 1699 złotych

Redmi Note 15 Pro+ 5G z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane - 1999 złotych

Redmi Note 15 Pro+ 5G z 12 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane - 2299 złotych

Każdy z nowych telefonów jest dostępny w kilku kolorach obudowy. Dla przykładu Redmi Note 15 5G ma trzy odcienie i są to purpurowy, czarny oraz jasnoniebieski. Model 15 Pro 5G można zamawiać w kolorach czarnym, jasnoniebieskim lub tytanowym. Natomiast Redmi Note 15 Pro+ 5G jest dostępny także w bardzo ciekawej brązowej (zamiast tytanowej), która przykuwa wzrok.

Każdy ze smartfonów serii Redmi Note 15 5G dostępny jest w trzech kolorach obudowy. Xiaomi materiały prasowe

Ceny są więc dosyć zbliżone do serii Redmi Note 14 z 2025 r. Oczywiście na rynku istnieją różne alternatywy dla tych telefonów. Przykładem może być Realme 14 Pro+, który ma już blisko rok, ale nadal jest ciekawym wyborem. Warto też zwrócić uwagę na nową serię Oppo Reno 15, gdzie ceny zaczynają się od 1599 złotych.

Wraz z nowymi smartfonami Xiaomi wprowadza do oferty inne nowe urządzenia. Są to słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 8 Lite i okulary audio Mijia Smart Audio Glasses.

Xiaomi przygotowało ciekawą ofertę na start

Wraz z oficjalną premierą Redmi Note 15 Xiaomi przygotowało ciekawą ofertę na start, gdzie można liczyć na atrakcyjne bonusy. Dla przykładu modele Redmi Note 15, 15 Pro i 15 5G można nabyć ze zniżką w wysokości 200 złotych.

W przypadku modeli Redmi Note 15 Pro 5G i Pro+ 5G przygotowano atrakcyjne prezenty. Do pierwszego telefonu producent dorzuca za złotówkę Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L. Natomiast do drugiego smartfona można dobrać (również za 1 złoty) do wyboru Redmi Pad 2 4+128 GB Wi-Fi lub Xiaomi Robot Vacuum S40C EU o wartości kilkuset złotych.

Specyfikacja techniczna Redmi Note 15 Pro+ 5G

Redmi Note 15 Pro+ 5G to najmocniejszy z nowych smartfonów marki. Telefon jest tak zwanym superśredniakiem i jego specyfikacja techniczna jest naprawdę niezła. Co oferuje to urządzenie pod kątem wyposażenia?

Nowy smartfon Xiaomi ma 6,83-calowy ekran AMOLED-owy CrystaleRes o rozdzielczości 1.5K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Wyświetlacz jest w stanie osiągać jasność maksymalną do 3200 nitów i został pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2, które do niedawna było spotykane tylko we flagowcach. Za obliczenia odpowiada tu 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, który wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca, ale bez możliwości rozbudowy z użyciem kart microSD.

Smartfony z serii Redmi Note 15 5G mają pojemne baterie krzemowo-węglowe. Xiaomi materiały prasowe

Energię dostarcza bateria krzemowo-węglowa o pojemności 6500 mAh. To dużo, ale jej pojemność względem modelu z Chin została zredukowana (z 7500 mAh). Na pocieszenie jest fakt, że zwiększono prędkość ładowania i telefon wspiera ładowarki o mocy do 100 W. Obsługi ładowania bezprzewodowego tu nie ma, ale jest zwrotne o mocy do 22,5 W i to pozwala naładować inne urządzenia. Akumulator ma certyfikat TUV gwarantujący dużą wytrzymałość do 1600 cykli.

Za ochronę na wysokim poziomie (baterii, odporność na upadki etc.) odpowiada standard Wytrzymałość Redmi TITAN czy certyfikat SGS Premium Performance Certification.

Smartfon Redmi Note 15 Pro+ 5G dostępny jest w zjawiskowym kolorze brązowym. Xiaomi materiały prasowe

Aparat fotograficzny Redmi Note 15 Pro+ ma trzy obiektywy. Główny ze światłem f/1.7 połączono z 200-megapikselowym sensorem typu 1/1.4". Kamera ultraszerokokątna współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Zabrakło teleobiektywu, który w chińskim modelu połączono z 50-megapiselowym sensorem i w ten sposób znacząco zwiększono możliwości zoomu. W Polsce trzeba obejść się smakiem i w zamian umieszczono prostszą kamerkę wspomagającą pozostałe. Na uwagę zasługują również stereofoniczne głośniki ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego w standardzie Dolby Atmos.

Specyfikacja techniczna Redmi Note 15, 15 5G i 15 Pro 5G

Smartfon Redmi Note 15 Pro 5G bez dopisku + w nazwie oferuje podobne wyposażenie. Zasadniczą różnicą jest procesor. Jednostka centralna została wymieniona z układu Qualcomma na czip MediaTek Dimensity 7400-Ultra. Zwiększono także nieco pojemność baterii do 6580 mAh, ale zredukowano prędkość ładowania do 45 W.

Smartfon Redmi Note 15 Pro 5G. Dawid Długosz INTERIA.PL

Natomiast Redmi Note 15 5G to tańszy z nowych telefonów Xiaomi, który ma procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5520 mAh, która obsługuje ładowarki o mocy 45 W. Moc ładowania zwrotnego zredukowano tu do 18 W.

Redmi Note 15 5G ma również aparat fotograficzny ze światłem f/1.8 został połączony ze 108-megapikselowym sensorem. Kamera ultraszerokokątna współpracuje z 8-megapikselowym sensorem. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli. Ekran to wyświetlacz AMOLED-owy o przekątnej 6,77 cala i rozdzielczości zredukowanej do Full HD+. Odświeżanie obrazu nadal jest na poziomie do 120 Hz.

Nowe modele bez modemów 5G mają procesory MediaTek Helio G100-Ultra lub Helio G200-Ultra. Natomiast we wszystkich telefonach Pro na uwagę zasługuje wsparcie dla Xiaomi Offline Communication, co zapewnia łączność do kilometra bez zasięgu sieci.

Smartfony Redmi Note 15 5G oferują odporność na wodę na poziomie standardu IP68. Xiaomi materiały prasowe

Wszystkie smartfony pracują pod kontrolą systemu Android z autorską nakładką Xiaomi, którą jest HyperOS. W zestawie z telefonami nie ma ładowarki i trzeba o nią postarać się osobno, ale na uwagę zasługuje proste etui silikonowe, o czym nie pamiętają wszyscy producenci. Tutaj takiego dodatku nie zabrakło.

