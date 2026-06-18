Samsung zaprezentował nowe soundbary Q-Series na 2026 rok w trakcie styczniowych targów CES, gdzie firma pokazała także tegoroczne telewizory. Teraz listwy dźwiękowe trafiają do oferty w Polsce. Znamy modele i ceny.

Nowe soundbary Samsung Q-Series 2026 i polskie ceny

Zacznijmy od cen. Do oferty w Polsce trafia pięć nowych listew dźwiękowych marki Samsung. Cennik na nasz rynek prezentuje się następująco.

Samsung HW-Q990H - 6799 złotych

Samsung HW-Q930H - 4999 złotych

Samsung HW-QS90H - 3999 złotych

Samsung HW-Q800H - 3899 złotych

Samsung HW-Q600H - 2699 złotych

Flagowy model HW-Q990H nie jest więc tani. Na rynku jest dostępnych wiele innych soundbarów klasy premium. Dla porównania konkurencyjny Sonos Arc Ultra kosztuje mniej niż 5 tys. złotych, ale cena dotyczy samej listwy (bez subwoofera czy głośników satelitarnych), a Sony Bravia Theatre Bar 9 można nabyć za około 4,5 tys. złotych.

Samsung HW-Q990H i HW-QS90H to soundbary klasy premium

Nowe soundbary marki Samsung stworzono z myślą o różnych klientach o zróżnicowanych wymaganiach (i zasobności portfela). Flagowymi modelami na 2026 r. są modele HW-Q990H i HW-QS90H, ale wszystkie obsługują dźwięk przestrzenny w formacie Dolby Atmos i korzystają z funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które dopasowują brzmienie do warunków odsłuchu.

Samsung HW-QS90H to pierwszy soundbar marki, który ma wbudowany subwoofer. W ten sposób znika potrzeba szukania miejsca na dodatkowy głośnik niskotonowy. Urządzenie all-in-one zapewnia dźwięk w standardzie 7.1.2.

Samsung HW-QS90H to nowy soundbar, który ma wbudowany subwoofer. Samsung materiały prasowe

Natomiast Samsung HW-Q990H to flagowy model obsługą dźwięku 11.1.4, DTS:X czy subwooferem z kontrolą AI. Na uwagę zasługuje także interfejs HDMI 2.1, który pozwala na przesyłanie obrazu w jakości 4K przy 120 Hz.

Użytkownicy o nieco mniejszych wymaganiach powinni zwrócić uwagę na model Samsung HW-Q930H, który jest tańszy od HW-Q990H o blisko 2 tys. złotych, a oferuje większość rozwiązań, które producent umieścił w najdroższej listwie dźwiękowej. Natomiast zaletą HW-Q800H jest dźwięk przestrzenny 5.1.2 bez tylnych głośników.





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