Spis treści: Kogo obejmują nowe rozliczenia prądu od 1 września 2026 roku? Dlaczego rachunki za prąd mogą nagle mocno się różnić? Rzeczywisty odczyt zamiast prognozy. Jak sprawdzić pierwszy rachunek?

Kogo obejmują nowe rozliczenia prądu od 1 września 2026 roku?

Od 1 września 2026 roku miesięczne faktury oparte na rzeczywistych odczytach liczników otrzymają prosumenci (odbiorcy produkujący prąd z odnawialnego źródła, najczęściej z paneli fotowoltaicznych) przyłączeni do sieci TAURON Dystrybucja, którzy dotąd rozliczali się w cyklu dwu-, sześcio- lub dwunastomiesięcznym.

Zasady obejmują właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznych, a także prosumentów zbiorowych i wirtualnych. Część klientów korzysta już z tego rozwiązania. Gospodarstwa domowe przyłączone do sieci od 1 stycznia 2026 roku już otrzymują faktury co miesiąc. We wrześniu dołączą do nich wcześniejsi prosumenci, rozliczani dotychczas w dłuższych cyklach.

Zmiana nie obejmuje wszystkich posiadaczy paneli fotowoltaicznych w Polsce. Nowe reguły dotyczą punktów poboru energii podłączonych do sieci TAURON Dystrybucja. Informację o operatorze i dotychczasowym cyklu rozliczeń można znaleźć na rachunku. TAURON podaje, że długość okresu rozliczeniowego znajduje się w lewej górnej części dokumentu.

Cała operacja przebiegnie automatycznie. Prosument nie składa wniosku, nie podpisuje aneksu do umowy ani samodzielnie nie przekazuje wskazania licznika. TAURON zamknie dotychczasowy okres 31 sierpnia 2026 roku i wystawi rozliczenie końcowe na ten dzień. Od września kolejne faktury będą obejmowały pojedyncze miesiące i powstaną na podstawie danych przesyłanych przez licznik zdalnego odczytu.

Klienci mogą więc otrzymać dwa dokumenty w krótkim odstępie czasu. Jeden podsumuje stary cykl, drugi będzie już pierwszą fakturą miesięczną. Trzeba uważnie sprawdzić daty, ponieważ podobny termin doręczenia łatwo pomylić z podwójnym naliczeniem należności.

Sama metoda rozliczania fotowoltaiki nie ulega zmianom. Prosument korzystający z systemu opustów nadal będzie rozliczany w net-meteringu, a osoba objęta net-billingiem zachowa swój dotychczasowy model. TAURON nie zmienia również zasad działania depozytu prosumenckiego ani wirtualnego magazynu energii. Od września zmienią się przede wszystkim częstotliwość wystawiania faktur oraz sposób ustalania należności. Zamiast prognoz podstawą rachunku będą rzeczywiste dane przesłane przez licznik.

Dlaczego rachunki za prąd mogą nagle mocno się różnić?

Prognozy przez lata zacierały różnice między miesiącami. TAURON szacował zużycie na podstawie wcześniejszych odczytów, dzielił przewidywaną kwotę na kilka płatności, a później wyrównywał niedopłatę lub nadpłatę. Od 1 września 2026 roku rachunek prosumenta objętego zmianą będzie pokazywał pobór z konkretnego miesiąca. Raz kwota okaże się niewielka, innym razem wyraźnie wzrośnie. Nie musi to oznaczać podwyżki. Na fakturze po prostu szybciej będzie widać, ile energii dom faktycznie pobrał z sieci.

Najmocniej da o sobie znać różnica między latem a zimą. W słoneczne dni panele pokrywają sporą część bieżącego zapotrzebowania domu na energię elektryczną, więc licznik rejestruje mniejszy pobór z sieci. Zimą instalacja produkuje mniej prądu, a wieczory są dłuższe. Do tego dochodzi praca pompy ciepła, bojlera elektrycznego czy ogrzewania podłogowego. Styczniowa faktura może być zatem znacznie wyższa od lipcowej, mimo że taryfa ani sposób rozliczania fotowoltaiki się nie zmieniły. Dotąd tę sezonową huśtawkę częściowo zasłaniały prognozy. Teraz będzie ją widać na kolejnych rachunkach.

Miesięczny cykl rozliczeń sam w sobie nie zmienia ceny energii. Na wysokość faktury wpływają przede wszystkim ilość prądu pobranego z sieci, stawki za jego sprzedaż oraz opłaty dystrybucyjne. Jeśli jednak rachunek okaże się zaskakująco wysoki, przyczyny można poszukać w eLiczniku.

Historia odczytów pokaże nam, którego dnia i o jakiej porze zużycie wyraźnie wzrosło. Winowajcą może okazać się pompa ciepła intensywnie pracująca podczas mrozów, ładowanie samochodu elektrycznego albo wysłużony bojler pobierający coraz więcej energii. Porównanie tych danych z fakturą pomoże nam ustalić, czy wyższa kwota ma logiczne uzasadnienie, czy też wymaga wyjaśnienia ze sprzedawcą.

Rzeczywisty odczyt zamiast prognozy. Jak sprawdzić pierwszy rachunek?

Nowe rozliczenia opierają się na danych z dwukierunkowego licznika zdalnego odczytu. Urządzenie osobno rejestruje energię pobraną z sieci oraz nadwyżki przekazane przez instalację fotowoltaiczną, a wyniki automatycznie trafiają do operatora. Odczyty mogą być dostępne w ujęciu godzinowym, a przy odpowiedniej konfiguracji nawet z podziałem na 15-minutowe przedziały. Dzięki temu TAURON wystawi fakturę za zużycie odnotowane w konkretnym miesiącu, bez szacowania przyszłego poboru i wizyty inkasenta.

Skala tej cyfrowej zmiany jest ogromna. W lipcu 2026 roku TAURON Dystrybucja informował, że ponad 3 mln klientów korzysta już z inteligentnych liczników. To około połowy wszystkich odbiorców spółki. Tylko w 2025 roku operator zamontował przeszło milion urządzeń, a od stycznia do czerwca 2026 roku dołożył kolejnych 530 tys. Prosumenci korzystają z liczników dwukierunkowych już od dłuższego czasu, ponieważ bez oddzielnego pomiaru energii pobranej i oddanej rozliczenie domowej elektrowni słonecznej byłoby niemożliwe.

Szczegółowe pomiary można sprawdzić w eLiczniku. Aplikacja pokazuje zużycie w poszczególnych dniach i godzinach, pozwala porównywać wybrane okresy oraz ustalić, kiedy dom pobiera najwięcej prądu z sieci. Rozwijany przez TAURON Doradca energetyczny analizuje profil zużycia i wskazuje taryfę dystrybucyjną dopasowaną do rytmu pracy urządzeń.

Na pierwszej miesięcznej fakturze prosument powinien sprawdzić okres rozliczenia, początkowe i końcowe wskazanie licznika oraz ilość energii pobranej i oddanej do sieci.



