W skrócie Orlen rozpoczął wydobycie gazu ze złoża Idun Nord na Morzu Norweskim, a wkrótce uruchomi kolejne dwa złoża – Alve Nord i Ørn, wykorzystując istniejącą infrastrukturę Skarv.

Nowe złoża zapewnią ponad 4 mld m sześc. gazu, a wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury pozwoliło zmniejszyć ślad węglowy inwestycji do 4,5 kg na baryłkę ekwiwalentu.

Uruchomienie trzech nowych złóż zwiększy liczbę aktywów produkcyjnych Orlenu na szelfie norweskim do 24, a wydobycie w rejonie Skarv ma wzrosnąć do 9 mln boe w 2027 roku.

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Orlen rozpoczął wydobycie gazu ze złoża Idun Nord na Morzu Norweskim. W ciągu kilku najbliższych tygodni produkcja ruszy także z dwóch kolejnych złóż - Alve Nord i Ørn. Wszystkie znajdują się w rejonie Skarv, który jest jednym z głównych obszarów produkcyjnych polskiego koncernu w Norwegii.

Trzy złoża wykorzystają tę samą infrastrukturę

Łącznie nowe złoża mają zapewnić ponad 4 mld m sześc. gazu ziemnego. Ich całkowite zasoby wynoszą około 120 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe) - jednostki pozwalającej porównywać ilość ropy i gazu. Na polską spółkę przypada ponad 30 mln boe, a około 80 proc. zasobów stanowi gaz.

Dużą rolę w projekcie odgrywa istniejąca infrastruktura. Zamiast budować osobne instalacje, wykorzystano system działający już na obszarze Skarv. Nowe złoża zostały podłączone do jednostki Skarv FPSO, która odpowiada za produkcję na tym obszarze. Pozwoliło to ograniczyć koszty zakupów i logistykę, a co obecnie równie ważne -jednocześnie zmniejszyć ślad węglowy inwestycji. Produkcja z nowych złóż ma charakteryzować się intensywnością emisji na poziomie 4,5 kg na baryłkę. Dla porównania średnia globalna to ok. 16-25 kg.

Takie rozwiązanie pozwoli również lepiej wykorzystać istniejącą Skarv FPSO i wydłużyć jej pracę co najmniej do 2040 roku. Jak przekazał Orlen, dzięki wspólnemu zagospodarowaniu trzech złóż produkcja rusza o rok wcześniej, niż zakładano.

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Więcej gazu, który może trafić do Polski

Szczególne znaczenie ma złoże Ørn (czyt. yrn, po polsku - orzeł). Spółka posiada w nim 40 proc. udziałów, a przypadające na nią zasoby wynoszą około 22 mln boe. W przypadku Idun Nord i Alve Nord udział Orlen Upstream Norway wynosi po 11,9 proc.

Po uruchomieniu wszystkich trzech złóż liczba produkujących złóż firmy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wzrośnie do 24. Produkcja w rejonie Skarv ma wyraźnie wzrosnąć. W 2027 roku wydobycie na tym obszarze ma sięgnąć 9 mln boe (3,3 mln boe obecnie).

Norwegia jest jednym z głównych kierunków dostaw gazu do Polski

Surowiec wydobywany na Norweskim Szelfie Kontynentalnym trafia do kraju gazociągiem Baltic Pipe. W ubiegłym roku gaz sprowadzony tą drogą pokrył ponad 40 proc. polskiego zapotrzebowania, a duża część pochodziła z własnych złóż Orlenu. W 2025 roku Orlen Upstream Norway wyprodukował w Norwegii około 4,4 mld m sześc. gazu.

Produkcja z nowych złóż będzie uruchamiana stopniowo. Spółka zapowiada też dalszy wzrost wydobycia poprzez poszukiwanie kolejnych złóż, lepsze wykorzystanie już eksploatowanych aktywów oraz fuzje i przejęcia.

Źródło: Orlen



