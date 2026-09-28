Bursztyn Unity rozpoczyna próby morskie

Nowoczesny prom pasażersko-samochodowy Bursztyn Unity, budowany z myślą o eksploatacji przez polską spółkę promową POLSCA, rozpoczął właśnie kolejny ważny etap przed wejściem do służby.

28 września 2026 roku jednostka wyruszyła na próby morskie, podczas których sprawdzane będą jej najważniejsze systemy i właściwości eksploatacyjne.

W sieci pojawiły się nagrania pokazujące Bursztyn Unity opuszczający gdański port wewnętrzny, by rozpocząć pierwsze testy na Bałtyku. Dla polskiej żeglugi to ważny krok w kierunku rozwijania nowej generacji połączeń promowych.

Bursztyn Unity będzie jednym z najnowocześniejszych promów typu ro-pax na Morzu Bałtyckim.

Bliźniacza jednostka Jantar Unity zaczyna testy na morzu

Bursztyn Unity powstał w Gdańskiej Stoczni Remontowej dla polskiego armatora Unity Line. Wraz z Polferries i EuroAfrica tworzy on POLSCA Baltic Ferries. Wspólna marka handlowa i operacyjna trzech armatorów ma na celu podniesienie konkurencyjności polskich przewoźników promowych na Morzu Bałtyckim.

Nowy statek to bliźniacza jednostka promu Jantar Unity, który od początku tego roku obsługuje już stałe połączenia na Bałtyku. Oba te promy są istotnym elementem modernizacji polskiej floty promowej, obejmującej nowoczesne promy przeznaczone do przewozu pasażerów i samochodów.

Nowoczesne promy POLSCA na Morzu Bałtyckim

Bursztyn Unity to nowoczesna jednostka o długości 195,6 m, szerokości 32,2 m i zdolnościach przewozowych rzędu ok. 400 pasażerów i ok. 270 zestawów ciężarowych. Długość linii ładunkowej wynosi ponad 4 km. Przy budowie postawiono na ekologię i nowoczesność.

- Napędzana czterema silnikami zasilanymi skroplonym gazem ziemnym (LNG) i wspomagana układem bateryjnym w technologii hybrydowej, będzie korzystać z pędników azymutalnych na rufie i sterów strumieniowych na dziobie, co zapewni wyjątkową manewrowość w portach - podaje Portal Morski.

Wykorzystanie gazu ziemnego ma pozwolić zredukować emisję CO₂ o około 25 proc. w porównaniu z konwencjonalnymi jednostkami.

Bursztyn Unity ma zapewniać komfort podróży poprzez instalację nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wydzielone przestrzenie wypoczynkowe, kafeterie i bary. Zaplanowano też strefy rodzinne.

Zadbano również o wysokie bezpieczeństwo - kadłub i systemy stabilizujące zgodne z normami SOLAS mają gwarantować sprawne działanie nawet w trudnych warunkach pogodowych. Zaawansowane procedury bezpieczeństwa jednostki obejmują też m.in. systemy przeciwpożarowe.

Jantar, Bursztyn, Amber. Polska flota promowa się powiększa

Chrzest i nadanie imienia promowi Bursztyn Unity zaplanowano na pierwszą połowę listopada 2026 r. w Szczecinie.

Hybrydowy prom pasażersko-samochodowy o długości niemal 200 metrów ma jeszcze w tym samym miesiącu dołączyć do obsługi połączeń na trasie Świnoujście-Ystad.

To nie koniec prac przy rozwoju polskiej floty - w 2029 roku do Jantara i Bursztyna dołączy kolejna jednostka - prom Amber Unity.



