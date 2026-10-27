Chrzest promu Bursztyn Unity. Jednostkę będzie można zwiedzić

Nowoczesna jednostka pasażersko-samochodowa Bursztyn Unity, skonstruowana z przeznaczeniem do obsługi przez rodzimego przewoźnika promowego POLSCA, będzie jednym z najnowocześniejszych promów typu ro-pax na Morzu Bałtyckim.

We wrześniu jednostka wyruszyła na próby morskie, a teraz ogłoszono, kiedy prom przejdzie chrzest.

Ceremonię zaplanowano na 11 listopada 2026 r., a przez trzy kolejne dni będzie można zwiedzać nowoczesną jednostkę.

Nowoczesny gigant dla Polski. Zobacz jednostkę z bliska

Bursztyn Unity to hybrydowy prom pasażersko-samochodowy o długości 195,6 m, szerokości 32,2 m i ponad 4 km długości linii ładunkowej, o zdolnościach przewozowych rzędu ok. 400 pasażerów i ok. 270 zestawów ciężarowych. To bliźniacza jednostka promu Jantar Unity, który od początku 2026 r. obsługuje stałe połączenia na Bałtyku.

Nowy prom, podobnie jak Jantar Unity, został zbudowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej dla polskiego przewoźnika Unity Line. Wspólnie z EuroAfrica oraz Polferries stanowi on część grupy POLSCA Baltic Ferries, stworzonej w celu wzmocnienia konkurencyjności oferty promowej Polski na Morzu Bałtyckim.

Prom Bursztyn Unity przypłynie do Szczecina 9 listopada i przez kilka dni będzie zacumowany przy Wałach Chrobrego.

11 listopada o godzinie 11:00 odbędzie się uroczysty chrzest i podniesienie polskiej bandery. Następnie 12, 13 i 14 listopada nowoczesną jednostkę będzie można zwiedzać. Do zobaczenia promu z bliska 12 i 13 listopada konieczna jest rezerwacja internetowa, natomiast 14 listopada będzie dzień otwarty - prom będzie można zwiedzać bez potrzeby wcześniejszych zapisów. 15 listopada po południu jednostka opuści Szczecin - wyruszy do Świnoujścia.

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Chrzest Bursztyn Unity 11 listopada, zwiedzanie 12, 13 i 14 listopada

Zwiedzanie Bursztyn Unity będzie odbywać się:

12 listopada w godzinach 13:00 - 18:00,

13 listopada w godzinach 10:00 - 18:00,

14 listopada w godzinach 10:00 - 16:00.

- Zależy nam na tym, aby jak najwięcej osób mogło zobaczyć Bursztyn Unity z bliska i poznać nową jednostkę. Dlatego prom udostępnimy do zwiedzania przez trzy dni, tak aby mieszkańcy i turyści mieli więcej czasu na wizytę i mogli spokojnie nacieszyć się pobytem na pokładzie. Zadbaliśmy również o organizację zwiedzania, która pozwoli sprawnie wpuszczać kolejne grupy. Chcemy, aby było to wyjątkowe doświadczenie dla wszystkich odwiedzających - powiedziała Katarzyna Antoń, Executive Director Marketing w POLSCA Baltic Ferries.

To nie koniec rozwijania polskiego zaplecza promowego. W 2029 roku do Jantara i Bursztyna ma dołączyć kolejna jednostka - prom Amber Unity. To trzeci z serii nowoczesnych promów pasażersko-samochodowych, projektowanych i budowanych w Gdańskiej Stoczni Remontowej w ramach programu odnowy polskiej floty promowej.



