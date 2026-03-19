AirFi w samolotach Enter Air. Co to takiego?

Latem 2026 roku Enter Air, linia czarterowa obsługująca loty wakacyjne z Warszawy, Katowic i Wrocławia do ponad 30 krajów, rozpocznie testy systemu AirFi na pokładach wybranych Boeingów 737 - wynika z ustaleń branżowego serwisu Rynek Lotniczy. Decyzja oznacza świadome odejście od klasycznego internetu satelitarnego na rzecz lokalnej, pokładowej sieci bezprzewodowej działającej całkowicie offline. Pasażer po wejściu na pokład połączy własny smartfon, tablet lub laptop z siecią AirFi tak samo jak z domowym routerem, a następnie, poprzez przeglądarkę, uzyska dostęp do portalu multimedialnego z:

filmami,

serialami,

podcastami,

cyfrową prasą,

grami,

mapą lotu w czasie rzeczywistym,

katalogiem sprzedaży pokładowej.

Cała zawartość znajduje się fizycznie na serwerze zamontowanym w kabinie, więc transmisja przebiega bez udziału satelity czy naziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Rdzeń systemu stanowi tzw. AirFi Box, kompaktowy, bateryjny serwer tworzący autonomiczną sieć Wi‑Fi na pokładzie statku powietrznego. Urządzenie jest całkowicie odseparowane od awioniki samolotu i nie wymaga ingerencji w jego instalację elektryczną ani certyfikatu typu (STC), ponieważ funkcjonuje jako niezależna platforma IT umieszczana w kabinie pasażerskiej. Działa 24 godziny na jednym ładowaniu, ma ponad 1 TB pamięci i obsługuje 3G/4G do aktualizacji treści na ziemi.

AirFi Box generuje zarówno sieć bezprzewodową, jak i zaplecze informatyczne obsługujące pokładową rozrywkę oraz sprzedaż produktów duty‑free lub cateringu podczas rejsu. Co istotne z punktu widzenia operatora czarterowego, instalacja sprowadza się do niewielkiej modyfikacji kabiny, realizowanej bez długotrwałego wyłączenia maszyny z eksploatacji - w przeciwieństwie do klasycznych systemów satelitarnych.

Ekonomiczny sens tej technologii potwierdzają analizy rynku pokładowych systemów rozrywki (IFE - In‑Flight Entertainment). Bezprzewodowe rozwiązania serwerowe typu BYOD (Bring Your Own Device), strumieniujące treści na prywatne urządzenia pasażerów, rozwijają się globalnie w tempie 14,1 proc. rocznie, głównie w segmencie linii regionalnych i czarterowych, które operują na niskich marżach i intensywnych rotacjach floty.

Według serwisu Future Travel Experience AirFi jest dziś wykorzystywany przez ponad 55 linii lotniczych i na przeszło 650 samolotach na świecie jako narzędzie zwiększające przychody dodatkowe poprzez reklamę i sprzedaż pokładową realizowaną cyfrowo przez załogę. Z perspektywy przewoźnika oznacza to możliwość podniesienia jakości doświadczenia pasażera bez wzrostu masy samolotu, zużycia paliwa czy kosztów transmisji danych.

Podobne lokalne platformy multimedialne funkcjonują już od lat w transporcie morskim oraz kolejowym jako sposób na dystrybucję treści w środowisku o ograniczonej łączności z siecią globalną. Lotnictwo wdraża je dopiero teraz na szeroką skalę, głównie z powodu rosnących kosztów satelitarnych usług Ku‑band i Ka‑band oraz niskiej skłonności pasażerów do opłacania pokładowego internetu w rejsach krótkodystansowych. Jeśli testy Enter Air zakończą się powodzeniem w sezonie letnim 2026, AirFi ma realną szansę stać się standardem w europejskim segmencie czarterowym, redefiniując sposób, w jaki linie budują przewagę konkurencyjną w kabinie pasażerskiej - poprzez doświadczenie cyfrowe, a nie wyłącznie cenę biletu.

Czy w samolotach jest Wi-Fi?

Wi‑Fi działa na pokładach wielu samolotów, jednak jego dostępność jest silnie uzależniona od typu maszyny, modelu biznesowego linii oraz długości rejsu. Dobrym przykładem jest PLL LOT, który 6 marca 2026 roku uruchomił satelitarny internet na pokładzie pierwszego Boeinga 787‑9 Dreamliner (SP‑LSA), rozpoczynając wdrażanie systemu Viasat Amara w całej flocie dalekodystansowej. Usługa obejmuje pakiet Chat (ok. 7 USD) umożliwiający komunikację tekstową oraz pakietStreaming (ok. 29 USD), pozwalający na przeglądanie stron internetowych, oglądanie materiałów wideo i wykonywanie pracy online podczas lotu. Internet pojawi się stopniowo w kolejnych maszynach do końca kwietnia 2026 roku, choć na tym etapie dostępność zależy od konkretnej rotacji samolotu i trasy międzykontynentalnej.

Podobne rozwiązania funkcjonują już u wielu europejskich przewoźników sieciowych:

Lufthansa oferuje internet FlyNet na trasach długodystansowych, oferuje internetna trasach długodystansowych,

British Airways wdraża łączność satelitarną w ramach grupy IAG ,

Scandinavian Airlines zapowiedziały pełne wyposażenie floty w szerokopasmowy internet do drugiej połowy 2026 roku.

W lutym 2025 roku łotewska airBaltic jako pierwsza linia w Europie wprowadziła bezpłatne Wi‑Fi oparte na konstelacji satelitów Starlink w całej flocie Airbus A220. Technologia niskiej orbity okołoziemskiej (LEO) umożliwia redukcję opóźnień transmisji do około 25 milisekund, podczas gdy tradycyjne systemy geostacjonarne GEO osiągają latencję rzędu 600 milisekund. Różnica jest odczuwalna nawet przy zwykłym przeglądaniu stron, a w przypadku wideokonferencji decyduje o użyteczności połączenia.

Europejskie linie inwestują w łączność intensywnie, jednak rozwiązania satelitarne wiążą się z realnymi kosztami operacyjnymi. Instalacja klasycznego systemu IFC (In‑Flight Connectivity) wymaga montażu anteny na kadłubie, okablowania kabiny oraz certyfikacji, a sam proces potrafi uziemić samolot na kilka tygodni i kosztować od 60 tys. do nawet 650 tys. dolarów. Dodatkowa masa instalacji zwiększa spalanie paliwa, natomiast przepustowość sieci jest ograniczona przy pełnym obłożeniu kabiny. Z tego powodu część przewoźników - zwłaszcza czarterowych - rozważa alternatywy w postaci lokalnych systemów rozrywki bez dostępu do globalnej sieci, które działają poprzez pokładową sieć Wi‑Fi i strumieniują treści zapisane na serwerze zamontowanym w kabinie pasażerskiej.

