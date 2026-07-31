W skrócie Rząd rozesłał alert RCB przypominający o poradniku bezpieczeństwa w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej kraju.

Użytkownicy mogą uzyskać wygodny dostęp do poradnika bezpieczeństwa bezpośrednio w aplikacji mObywatel w wersji 4.75 lub nowszej.

Dostęp do poradnika w aplikacji jest zarezerwowany wyłącznie dla pełnoletnich użytkowników posiadających aktywny mDowód lub inny dokument potwierdzający wiek.

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W piątek od rana na telefony Polaków zaczął trafiać nowy alert RCB, którego wysyłka rozpoczęła się niedługo po czwartkowym naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Rząd przypomina, że istnieje coś takiego jak poradnik bezpieczeństwa, z którym warto się zapoznać. Tymczasem wielu z nas ma go ciągle pod ręką na telefonie.

Poradnik bezpieczeństwa dostępny na telefonie w aplikacji mObywatel

Nie każdy o tym wie, ale poradnik bezpieczeństwa opracowany w zeszłym roku przez rząd, nie jest dostępny wyłącznie w formie papierowej, którą dostarczono do milionów domów w Polsce. Istnieje także wersja online, z którą można zapoznać się na komputerze czy telefonie. Jak najwygodniej to zrobić?

W rzeczywistości poradnik bezpieczeństwa został zintegrowany z jedną z najpopularniejszych aplikacji w Polsce. Jest nią mObywatel, który ma już ponad 12 mln użytkowników w całym kraju.

Poradnik bezpieczeństwa został zintegrowany z aplikacją mObywatel na początku 2026 r. Dostęp oferowany jest od wersji z numerkiem 4.75 lub nowszej. Jak można go uruchomić? Jest to bardzo proste.

Jak uruchomić poradnik bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel

Dostęp do poradnika bezpieczeństwa w mObywatelu można uzyskać wykonując poniższe czynności.

Uruchamiamy aplikację mObywatel i logujemy się z użyciem jednej z dostępnych metod. Na głównym ekranie aplikacji na telefonie udajemy się do zakładki Usługi, która znajduje się na dolnym pasku. W nowym oknie przechodzimy do sekcji Bezpieczeństwo. Dotykamy kafelek Poradnik bezpieczeństwa.

Po chwili będzie można przeglądać zawartość poradnika. Została ona podzielona na pięć części i są to:

Zasady bezpieczeństwa

Plecak ewakuacyjny

Sygnały alarmowe

Numery SOS

Niepokojące sytuacje

Warto dodać, że dostępność poradnika bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel jest ograniczona. Mogą go wyświetlać jedynie osoby pełnoletnie, które mają aktywowany mDowód lub legitymację studencką potwierdzającą wiek. Ewentualnie może to być dokument ochrony czasowej. W przeciwnym wypadku pozycja w sekcji Usługi nie będzie dostępna. To oznacza, że nie mogą go uruchomić m.in. dzieci w mObywatelu Junior.



