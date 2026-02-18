Google Pixel 10a to nowy smartfon, który dołącza do rodziny Pixeli 10 wprowadzonych do oferty w 2025 r. Tym razem jest to najtańszy telefon z serii. Zobaczmy sobie jego polskie ceny oraz dostępne opcje.

Polskie ceny Google Pixel 10a i przedsprzedaż

Ceny Google Pixel 10a w Polsce zbliżone są do poprzedniego Pixela 9a i prezentują się następująco.

Google Pixel 10a 128 GB - 2349 złotych

Google Pixel 10a 256 GB - 2799 złotych

Smartfon Google Pixel 10a dostępny jest w czterech kolorach obudowy. Google materiały prasowe

Przedsprzedaż telefonu rusza dziś i potrwa do 5 marca, kiedy to urządzenie trafi do regularnej sprzedaży. Do wyboru są cztery kolory obudowy - jasnoszary, obsydian, malinowy i jasnofioletowy. Przy okazji firma wprowadza do oferty dwa nowe warianty kolorystyczne słuchawek Pixel Buds 2a - jasnoszary i malinowy, które zaprojektowano w roli dopełnienia Pixela 10a.

Szukając telefonu za nieco ponad 2 tys. złotych warto rozważyć także produkty konkurencji. Na przykład model Redmi Note 15 Pro+ 5G dostępny od około 2 tys. złotych czy Oppo Reno 15 za mniej niż 3 tys. złotych.

Specyfikacja techniczna smartfona Google Pixel 10a

Google Pixel 10a to smartfon, który ma 6,3-calowy ekran OLED-owy Actua o rozdzielczości Full HD+, odświeżaniem obrazu w 120 Hz oraz jasnością zwiększoną o 11 proc. Procesor to autorski czip Tensor G4 wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Energię dostarcza bateria o pojemności 5100 mAh, którą można ładować także bezprzewodowo.

Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy. Główny połączono z 48-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny współpracuje z 13-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka również ma 13-megapikselowy sensor. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16.

Nowy smartfon oferuje dostęp do funkcji AI z Gemini i jest pierwszym z serii "a", który dostał dwie popularne funkcje fotograficzne znane z droższych telefonów. Są to automatyczne najlepsze ujęcie oraz fotoasystent. Nie zabrakło też narzędzia Dodaj mnie czy nowego sposobu na udostępnianie plików z AirDrop, które zapewnia kompatybilność z iPhone'ami.

