Nowy Google Pixel zaprezentowany. Znamy polskie ceny

Dawid Długosz

Google Pixel 10a to nowy smartfon, który debiutuje w Polsce. Znamy ceny telefonu i wiemy, na jakie zmiany zdecydował się producent względem poprzednika. Do wyboru są cztery wersje kolorystyczne obudowy. Przedsprzedaż Google Pixel 10a rusza dziś i potrwa do marca. Przy okazji firma wprowadza nowe wersje kolorystyczne słuchawek Buds 2a.

Fioletowy smartfon Google Pixel leżący na żółtym materiale, widoczny tylny aparat oraz logo Google.
Google Pixel 10a zaprezentowany. Znamy polskie ceny.Googlemateriały prasowe

Google Pixel 10a to nowy smartfon, który dołącza do rodziny Pixeli 10 wprowadzonych do oferty w 2025 r. Tym razem jest to najtańszy telefon z serii. Zobaczmy sobie jego polskie ceny oraz dostępne opcje.

Polskie ceny Google Pixel 10a i przedsprzedaż

Ceny Google Pixel 10a w Polsce zbliżone są do poprzedniego Pixela 9a i prezentują się następująco.

  • Google Pixel 10a 128 GB - 2349 złotych
  • Google Pixel 10a 256 GB - 2799 złotych
Cztery smartfony marki Google ustawione obok siebie, każdy w innym kolorze: biały, czarny, czerwony i niebieski, widoczny tylny panel z logo G oraz obiektywem aparatu.
Smartfon Google Pixel 10a dostępny jest w czterech kolorach obudowy.Googlemateriały prasowe

Przedsprzedaż telefonu rusza dziś i potrwa do 5 marca, kiedy to urządzenie trafi do regularnej sprzedaży. Do wyboru są cztery kolory obudowy - jasnoszary, obsydian, malinowy i jasnofioletowy. Przy okazji firma wprowadza do oferty dwa nowe warianty kolorystyczne słuchawek Pixel Buds 2a - jasnoszary i malinowy, które zaprojektowano w roli dopełnienia Pixela 10a.

Szukając telefonu za nieco ponad 2 tys. złotych warto rozważyć także produkty konkurencji. Na przykład model Redmi Note 15 Pro+ 5G dostępny od około 2 tys. złotych czy Oppo Reno 15 za mniej niż 3 tys. złotych.

Specyfikacja techniczna smartfona Google Pixel 10a

Google Pixel 10a to smartfon, który ma 6,3-calowy ekran OLED-owy Actua o rozdzielczości Full HD+, odświeżaniem obrazu w 120 Hz oraz jasnością zwiększoną o 11 proc. Procesor to autorski czip Tensor G4 wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Energię dostarcza bateria o pojemności 5100 mAh, którą można ładować także bezprzewodowo.

Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy. Główny połączono z 48-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny współpracuje z 13-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka również ma 13-megapikselowy sensor. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16.

Nowy smartfon oferuje dostęp do funkcji AI z Gemini i jest pierwszym z serii "a", który dostał dwie popularne funkcje fotograficzne znane z droższych telefonów. Są to automatyczne najlepsze ujęcie oraz fotoasystent. Nie zabrakło też narzędzia Dodaj mnie czy nowego sposobu na udostępnianie plików z AirDrop, które zapewnia kompatybilność z iPhone'ami.

