Nowy hit w mObywatelu. Takiego wyniku nie było od 10 lat

Wprowadzenie usługi Zastrzeż dokument w aplikacji mObywatel umożliwia natychmiastowe działanie w sytuacji zagrożenia - bez wizyty w oddziale banku czy telefonu na infolinię.

Jak wynika z raportu infoDOK, przekłada się to na rosnącą liczbę zabezpieczonych dokumentów.

Od stycznia do końca marca 2026 roku Polacy zastrzegli 112,5 tysiąca dowodów osobistych, praw jazdy i paszportów. Tak wysokiego wzrostu Związek Banków Polskich (ZBP) nie odnotował od 2016 roku.

Jak zastrzec dowód osobisty w mObywatelu?

Usługa w aplikacji pozwala na szybkie dodanie utraconego dokumentu do bazy ZBP. Z systemu Dokumenty Zastrzeżone korzystają nie tylko banki, ale również operatorzy sieci komórkowych oraz tysiące innych firm i instytucji.

W efekcie żaden podmiot, który ma dostęp do tego wykazu, nie zezwoli na posłużenie się zastrzeżonym dokumentem.

Zastrzeżenia dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy można dokonać osobiście w placówce banku, telefonicznie lub przy pomocy mObywatela. Zastrzeżenie jest bezpłatne. Można też je cofnąć, jeśli dokument się odnajdzie.

W mObywatelu można też zastrzec PESEL

W pierwszym kwartale 2026 roku średnia wartość pojedynczej próby wyłudzenia kredytu wyniosła 18 tysięcy złotych. To pokazuje, jak realne jest ryzyko nadużyć finansowych.

Użytkownicy mObywatela dysponują jednak skutecznymi środkami ochrony - mogą zastrzec nie tylko utracone dokumenty, ale również swój numer PESEL.

Włączenie blokady uniemożliwia złodziejom wykorzystanie numeru PESEL do zaciągnięcia pożyczki, wypłaty większej kwoty z bankomatu czy dopełnienia formalności u notariusza.

Jednocześnie w żaden sposób nie utrudnia codziennego funkcjonowania - osoba, której PESEL został zastrzeżony, nadal może załatwiać sprawy urzędowe, korzystać z opieki zdrowotnej czy podróżować.

Zarówno zastrzeżenie, jak i cofnięcie zastrzeżenia zajmuje tylko chwilę i jest niezwykle proste. Z usługi korzysta obecnie ponad 8 milionów Polek i Polaków.

Dane osobowe pod kontrolą

Ochrona danych to dziś konieczność, a nie wybór. mObywatel ułatwia to zadanie - daje szybki dostęp do usług zabezpieczających dokumenty i numer PESEL. Wystarczy smartfon, by w kilka chwil zablokować możliwość wykorzystania swojej tożsamości przez niepowołane osoby. Dzięki aplikacji użytkownicy zyskują większą kontrolę nad swoimi danymi i realnie zmniejszają ryzyko ich wykorzystania przez złodziei.

