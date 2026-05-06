Nowy hit w mObywatelu. Takiego wyniku nie było od 10 lat
112,5 tysiąca dokumentów - dowodów osobistych, paszportów czy praw jazdy - trafiło w I kwartale br. do bazy Związku Banków Polskich. To rekordowy wzrost liczby zastrzeżeń. Głównym motorem zmian jest aplikacja mObywatel, która zautomatyzowała proces zgłaszania utraty dokumentów. Obecnie zastrzeżenie dowodu, paszportu lub prawa jazdy zajmuje kilka sekund. To bezpośrednio przekłada się na rekordowe statystyki i większe bezpieczeństwo Polaków.
Wprowadzenie usługi Zastrzeż dokument w aplikacji mObywatel umożliwia natychmiastowe działanie w sytuacji zagrożenia - bez wizyty w oddziale banku czy telefonu na infolinię.
Jak wynika z raportu infoDOK, przekłada się to na rosnącą liczbę zabezpieczonych dokumentów.
Od stycznia do końca marca 2026 roku Polacy zastrzegli 112,5 tysiąca dowodów osobistych, praw jazdy i paszportów. Tak wysokiego wzrostu Związek Banków Polskich (ZBP) nie odnotował od 2016 roku.
Jak zastrzec dowód osobisty w mObywatelu?
Usługa w aplikacji pozwala na szybkie dodanie utraconego dokumentu do bazy ZBP. Z systemu Dokumenty Zastrzeżone korzystają nie tylko banki, ale również operatorzy sieci komórkowych oraz tysiące innych firm i instytucji.
W efekcie żaden podmiot, który ma dostęp do tego wykazu, nie zezwoli na posłużenie się zastrzeżonym dokumentem.
Zastrzeżenia dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy można dokonać osobiście w placówce banku, telefonicznie lub przy pomocy mObywatela. Zastrzeżenie jest bezpłatne. Można też je cofnąć, jeśli dokument się odnajdzie.
W mObywatelu można też zastrzec PESEL
W pierwszym kwartale 2026 roku średnia wartość pojedynczej próby wyłudzenia kredytu wyniosła 18 tysięcy złotych. To pokazuje, jak realne jest ryzyko nadużyć finansowych.
Użytkownicy mObywatela dysponują jednak skutecznymi środkami ochrony - mogą zastrzec nie tylko utracone dokumenty, ale również swój numer PESEL.
Włączenie blokady uniemożliwia złodziejom wykorzystanie numeru PESEL do zaciągnięcia pożyczki, wypłaty większej kwoty z bankomatu czy dopełnienia formalności u notariusza.
Jednocześnie w żaden sposób nie utrudnia codziennego funkcjonowania - osoba, której PESEL został zastrzeżony, nadal może załatwiać sprawy urzędowe, korzystać z opieki zdrowotnej czy podróżować.
Zarówno zastrzeżenie, jak i cofnięcie zastrzeżenia zajmuje tylko chwilę i jest niezwykle proste. Z usługi korzysta obecnie ponad 8 milionów Polek i Polaków.
Dane osobowe pod kontrolą
Ochrona danych to dziś konieczność, a nie wybór. mObywatel ułatwia to zadanie - daje szybki dostęp do usług zabezpieczających dokumenty i numer PESEL. Wystarczy smartfon, by w kilka chwil zablokować możliwość wykorzystania swojej tożsamości przez niepowołane osoby. Dzięki aplikacji użytkownicy zyskują większą kontrolę nad swoimi danymi i realnie zmniejszają ryzyko ich wykorzystania przez złodziei.