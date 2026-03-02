Nowy iPad Air z Apple M4 został zaprezentowany wraz ze smartfonem iPhone 17e. To dwie pierwsze nowości z co najmniej pięciu, które firma planuje zaprezentować w pierwszej połowie tego tygodnia. Ile kosztuje nowy tablet oraz jakie zmiany i udoskonalenia wprowadza względem poprzednika?

Polskie ceny tabletu iPad Air z Apple M4

Zacznijmy od cen nowego tabletu z logo nadgryzionego jabłka. I tutaj niespodzianka, bo te są o 100 złotych niższe w porównaniu zeszłorocznego modelu z chipem M3. Cennik iPada Air z M4 prezentuje się następująco.

iPad Air z Apple M4 i 11-calowym ekranem - od 2899 złotych

iPad Air z Apple M4 i 13-calowym ekranem - od 3899 złotych

Oczywiście w zależności od rozmiaru pamięci ceny rosną. Ponadto wybór opcji mającej wbudowany modem 5G wiąże się z dopłatą w wysokości 800 złotych. Do wyboru ponownie są cztery kolory obudowy. Przedsprzedaż rusza w środę. Natomiast sklepowa premiera została zaplanowana na 11 marca.

Większy iPad Air powalczy o klientów m.in. z Samsungiem Galaxy Tab S11, którego ceny w Polsce również zaczynają się od około 4 tys. złotych. Natomiast ceny tabletu Surface Pro z 12-calowym ekranem są nieco wyższe.

Specyfikacja techniczna tabletu iPad Air z Apple M4

Nowy iPad Air nie wprowadza większych zmian w designie. Producent postawił na podobną konstrukcję. Większe modyfikacje są tam, gdzie nie widać ich gołym okiem. Najważniejszą nowością jest procesor Apple M4, który zapewnia do 30 proc. lepszą wydajność dla wielu wątków obsługiwanych przez CPU. Znajdziemy tu również szybszy układ Neural Engine odpowiedzialny za przetwarzanie zadań opartych na sztucznej inteligencji.

Tablet iPad Air M4 dostępny jest w dwóch rozmiarach. Apple materiały prasowe

Procesor jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Wśród nowości sprzętowych warto też wspomnieć o autorskim układzie N1, który odpowiada za obsługę Bluetooth 6 oraz Wi-Fi 7. Następnie mamy opcjonalny modem 5G C1X z iPhone'ów 17 i Air.

W mniejszej wersji iPad Air nadal ma 11-calowy ekran Liquid Retina o jasności do 500 nitów. W większym modelu jest to 13 cali i jasność zwiększona do 600 nitów. Główny aparat fotograficzny nadal ma 12-megapikselowy sensor. Wbudowane baterie zapewniają do 10 godzin pracy.

