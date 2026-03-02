Smartfony Apple nie są tanie, ale w ofercie pojawia się nowy telefon, który można uznać za stosunkowo niedrogi. Tym urządzeniem jest iPhone 17e, który jest następcą zeszłorocznego modelu 16e. Zobaczymy sobie ceny i specyfikację techniczną.

Polskie ceny smartfona iPhone 17e

iPhone 17 nie podrożał w stosunku do poprzednika, co z pewnością jest dobrą informacją. W Polsce za telefon trzeba zapłacić następujące kwoty:

iPhone 17e z 256 GB miejsca na dane - 2999 złotych

iPhone 17e z 512 GB miejsca na dane - 3999 złotych

Smartfon Apple iPhone 17e. Apple materiały prasowe

Do wyboru są trzy kolory obudowy - różowy, biały i czarny. Nową opcją w palecie jest ta pierwsza. Zamówienia na nowy telefon można składać od środy. Pierwsze dostawy planowane są na 11 marca. Urządzenie będzie konkurować o klientów m.in. z Google Pixel 10a, którego ceny są nawet nieco niższe.

Smartfon iPhone 17e wprowadza spore zmiany i nowości

Najtańszy telefon Apple po dzisiejszej aktualizacji stał się jeszcze lepszy. Smartfon dostał różne nowości oraz zmiany. Pod obudową znajduje się procesor A19, czyli ten sam układ, który znamy już z podstawowego modelu iPhone 17 z września. Chip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM i to pozwala na płynną obsługę pakietu Apple Intelligence.

Kolejna nowość to wsparcie dla technologii MagSafe, co było jednym z największych braków poprzednika. Bateria ma pojemność około 4000 mAh i ma pozwolić na nawet 26 godzin odtwarzania wideo. Aparat fotograficzny nie został wzbogacony w dodatkowy obiektyw. Nadal znajdziemy tu pojedynczą kamerę z 48-megapikselowym sensorem. Na uwagę zasługuje dodanie nowego modemu 5G C1X.

iPhone 17e ma 6,1-calowy ekran Retina XDR z notchem oraz standardowym odświeżaniem obrazu w 60 Hz, czego Apple postanowiło nie zmieniać. Przednia kamerka ma 12-megapikselowy sensor.

