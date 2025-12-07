Na początku roku informowałem w Interii Geekweek o ponownym uruchomieniu prac przy saudyjskim superwieżowcu JEC Tower. Dziś, możemy już spojrzeć na postępy w projekcie, który ma pobić absolutny rekord wysokości i na trwałe zmienić układ sił w światowej architekturze.

Według najnowszych informacji budowa w Dżuddzie nabrała tempa, a centralny rdzeń konstrukcji osiągnął 69. kondygnację. To połowa drogi, bo wieżowiec ma mieć co najmniej 157 pięter. Będzie tam hotel, biura, luksusowe apartamenty oraz najwyższy punkt widokowy na świecie.

JEC Tower kontra Varso Tower

Skala projektu jest trudna do porównania z czymkolwiek w Europie. Warszawskie Varso Tower, najwyższy budynek Unii Europejskiej, mierzy 310 metrów wraz z iglicą. I nawet on wygląda przy JEC Tower dość... skromnie.

Saudyjski gigant ma przekroczyć 1 kilometr wysokości, czyli będzie ponad trzykrotnie wyższy od Varso. Na początku roku saudyjski książę wyjaśniał, że obecnie beton można pompować do wysokości 800 m, jednak firmy zaangażowane w projekt nieustannie pracują nad możliwością zwiększenia wysokości do 1000 m. To konieczne, jeśli projekt ma zostać ukończony.

JEC Tower (dawniej Jeddah Tower) ma się piąć na co najmniej 1000 metrów w górę materiały prasowe

Wiadomo, kiedy JEC Tower ma zostać ukończony

Architekci z AS+GG potwierdzają, że finalna wysokość pozostaje tajemnicą (tj. wiadomo, że będzie miał ponad 1 kilometr, jednak nie znamy wysokości co do metra), ale jedno jest pewne. JEC Tower pobije Burdż Chalifa, obecnie najwyższy budynek z 2010 roku o wysokości 828 metrów, i ustanowi nowy punkt odniesienia dla całej branży.

Na placu budowy wylano już około połowy betonu potrzebnego do wzniesienia konstrukcji, a boczne skrzydła wieżowca są około pięć pięter za rdzeniem. Harmonogram pozostaje niezmienny. Sierpień 2028 r. to nadal oficjalna data ukończenia.

Ze względu na znaczną wysokość i konieczność stawienia oporu silnym wiatrom, przewidziano stosunkowo prostą konstrukcję, która zwęża się ku górze. Trójkątna forma inspirowana była kępką liści pustynnej rośliny wyrastającej z ziemi i ma wycięcia na trzech bokach, aby chronić budynek przed słońcem. Budynek zakotwiczony jest w betonowym fundamencie wspartym na 270 palach schowanych w ziemię na głębokość 105 metrów.

