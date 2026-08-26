Nowy Mac Mini z Apple M6 i M5 Pro. Znamy polskie ceny

W skrócie Apple odświeżyło komputer Mac Mini, wprowadzając do oferty nowe procesory M6 oraz M5 Pro, które oferują wyższą wydajność względem poprzedniej generacji z układami M4.

Ceny komputerów w Polsce startują od 3999 złotych za model z chipem M6 oraz 7999 złotych za wersję z M5 Pro, co oznacza podwyżkę względem kosztów poprzedniej generacji.

Modele z układem M6 mają 12-rdzeniowe CPU i GPU oraz wsparcie dla Wi-Fi 7 i Bluetooth 6, a użytkownicy mogą skonfigurować sprzęt z maksymalnie 32 GB pamięci operacyjnej RAM.

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Przed nami wrześniowa konferencja Apple, gdzie zobaczymy sporo nowych produktów. Tymczasem bez większego rozgłosu gigant z Cupertino zdecydował się odświeżyć wybrane komputery. Wśród nich jest nowy Mac Mini z chipami M6 oraz M5 Pro.

Polskie ceny komputerów Mac Mini z Apple M6 i M5 Pro

Ceny nowych wersji komputera Mac Mini są wyższe względem poprzedniej generacji. Cennik na polski rynek prezentuje się następująco.

Mac Mini z Apple M6 - od 3999 złotych

Mac Mini z Apple M5 Pro - od 7999 złotych

Dla porównania poprzednia generacja z chipami M4 startowała w sprzedaży od 2999 złotych. Potem jednak Apple podniosło ceny i przy okazji wycofało z oferty podstawową konfigurację sprzętową.

Komputer Apple Mac Mini. Apple materiały prasowe

Oczywiście na rynku jest wiele podobnych komputerów w małych obudowach i z Windowsem. Na przykład Lenovo IdeaCentre Mini za 2999 złotych czy Acer Revo Box kosztujący nieco ponad 2 tys. złotych.

Specyfikacja techniczna Apple Mac Mini z M6 i M5 Pro

Zacznijmy od samego procesora Apple M6, który jest nowością. Tym razem debiut odbył się wraz z nowym komputerem Mac Mini. Nowy chip ma 12-rdzeniowe CPU oraz 12-rdzeniowe GPU i 16-rdzeniowy silnik Neural Engine. W porównaniu do M5 podniesiono także przepustowość pamięci - do 170 GB/s.

Apple chwali się, że wydajność układu M6 jest do 40 proc. większa dla zadań przetwarzanych przez CPU (względem M4), a w przypadku GPU jest to nawet dwa razy szybciej.

Nowością w odświeżonym Macu Mini jest także wsparcie dla Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6. Nie zabrakło także bogatego zestawu interfejsów, w tym złączy USB C, HDMI, Thunderbolt czy klasycznego audio 3,5 mm.

Modele z Apple M6 można konfigurować z maksymalnie 32 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności do 2 TB. W wersji z M5 Pro RAM można rozszerzyć do 64 GB, a dysk SSD nawet do 8 TB. Warto dodać, że w podstawowych wariantach obu maszyn znajduje się 16 GB RAM-u i dysk SSD o pojemności 256 GB.



