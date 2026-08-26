Nowy Mac Studio z Apple M5 Max i Ultra. Znamy polskie ceny komputerów

W skrócie Apple zaprezentowało odświeżonego Maca Studio z procesorami M5 Max oraz M5 Ultra, oferując profesjonalne osiągi dla najbardziej wymagających użytkowników komputerów.

Ceny nowych modeli w Polsce zaczynają się od 11 499 złotych za wersję z M5 Max oraz od 25 959 złotych za wariant z procesorem M5 Ultra, w zależności od wybranej konfiguracji.

Komputery oferują obsługę standardu Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6, a przedsprzedaż urządzeń już ruszyła, natomiast dostawy zaplanowano na drugą połowę września.

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Apple bez większego rozgłosu odświeżyło wybrane komputery. Zaprezentowano nowego Maca Mini. Wraz z nim pojawia się odświeżony Mac Studio dla bardziej wymagających użytkowników. W nowej wersji maszyny umieszczono potężne procesory M5 Ultra i Max.

Polskie ceny komputerów Mac Studio z Apple M5 Max i Ultra

Mac Studio to komputer stacjonarny dla profesjonalistów, który nigdy nie był tani. Ile trzeba zapłacić za nowe modele? Ceny w Polsce prezentują się następująco.

Mac Studio z Apple M5 Max - od 11499 złotych

Mac Studio z Apple M5 Ultra - od 25959 złotych

Tanio nie jest, a w najbardziej wypasionej wersji Mac Studio z M5 Ultra kosztuje nawet tyle co samochód, czyli ponad 83,5 tys. złotych. Mniej wymagający klienci mogą rozważyć zakup tańszego Maca Mini, którego ceny w Polsce zaczynają się od 3999 złotych (za wersję z M6).

Komputer Apple Mac Studio. Apple materiały prasowe

Nowy Mac Studio jest już dostępny w ramach zamówień przedsprzedażowych. Dostawy mają ruszyć w drugiej połowie września. Natomiast w październiku ma pojawić się wariant z nawet 512 GB zunifikowanej pamięci. Na razie można rezerwować opcje z maksymalnie 256 GB RAM-u.

Specyfikacja techniczna Mac Studio z Apple M5 Ultra i Max

Sam procesor M5 Ultra to najpotężniejszy chip w ofercie Apple, który nie ma sobie równych. Układ w podstawowej wersji ma 30-rdzeniowy CPU oraz 64-rdzeniowy GPU. Można jednak kupić wersję rozszerzoną, w której jest 36 rdzeni CPU oraz 80-rdzeniowy GPU. W rzeczywistości są to dwa połączone procesory M5 Max z wykorzystaniem technologii UltraFusion, która pozwala na wymianę danych z prędkością aż 4,4 TB/s.

Apple M5 Ultra ma o 50 proc. zwiększoną przepustowość pamięci względem M3 Ultra i jest to 1,2 TB/s. Kontroler zapewnia wsparcie dla nawet 512 GB zunifikowanej pamięci RAM. Firma chwali się nawet o 40 proc. większą wydajnością GPU w porównaniu do poprzedniej generacji układu.

Nowy Mac Studio oferuje bogaty zestaw interfejsów. Znajdziemy tu złącza USB C, HDMI, Ethernet czy Thunderbolt 5. Nie zabrakło też wsparcia dla Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6. Komputery w podstawowych wersjach mają dyski SSD o pojemności 512 GB, ale maksymalnie może to być nawet 16 TB.



