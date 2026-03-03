Apple pokazało w tym tygodniu już smartfona iPhone 17e, iPada Air z chipem M4 oraz nowe MacBooki Pro. Przy okazji producent odświeża inny komputer i jest nim MacBook Air. W nowej odsłonie maszyna dostała procesory M5, ale ceny poszły w górę.

Polskie ceny laptopa MacBook Air z chipem Apple M5

Nowy MacBook Air jest droższy od poprzednika. W tym przypadku producent zdecydował się na pewne podwyżki i ceny w Polsce wzrosły. Cennik na nasz rynek prezentuje się następująco.

MacBook Air z chipem Apple M5 i 13" ekranem - od 5499 złotych

MacBook Air z chipem Apple M5 i 15" ekranem - od 6499 złotych

Trzeba więc zapłacić o co najmniej 500 złotych niż za model z chipem M4 z zeszłego roku, ale warto mieć na uwadze, że rozmiar pamięci na dane w podstawowych konfiguracjach sprzętowych został podwojony z 256 do 512 GB. Stąd też zapewne podwyżki cen.

MacBook Air z Apple M5 dostępny jest w czterech kolorach obudowy. Apple materiały prasowe

Do wyboru są cztery kolory obudowy. Są to błękitny, północ, srebrny oraz księżycowa poświata. Zamówienia rozpoczną się w najbliższą środę. W sklepach komputery mają być dostępne od 11 marca. Oczywiście warto rozejrzeć się za produktami konkurencji. Za podobne pieniądze można rozważyć Microsoft Surface Laptopa.

Specyfikacja techniczna laptopa MacBook Air z Apple M5

Design komputerów Apple pozostał bez większych zmian. Najważniejszą zmianą w nowych laptopach MacBook Air jest wspomniany procesor M5, który to debiutował jesienią w podstawowym MacBooku Pro. Układ ma 10-rdzeniowy CPU oraz GPU składający się z maksymalnie 10 rdzeni. Firma chwali się, że chip oferuje nawet do 4 razy lepszą wydajność w trakcie przetwarzania zadań opartych na AI względem M4.

MacBook Air z Apple M5 ma znajomym design. Apple materiały prasowe

Na uwagę zasługuje również zwiększenie rozmiaru dysków SSD. W podstawowych konfiguracjach jest to 512 GB. Natomiast opcjonalnie można zdecydować się na nośnik oferujący nawet 4 TB powierzchni. Nowe dyski SSD są również szybsze, bo oferują nawet do dwóch razy lepszą wydajność podczas zapisywania i odczytywania plików.

Następnie mamy autorski chip Apple N1, który odpowiada za obsługę Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6. MacBook Air z procesorem M5 dostępny jest w opcjach z ekranami o przekątnych 13 oraz 15 cali.

Makabryczna wystawa przyciąga tłumy zwiedzających. Jej bohaterami są… seryjni mordercy © 2026 Associated Press