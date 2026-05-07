Nowy najwyższy wieżowiec świata. Rekordowa budowla przekroczyła 100 pięter

W skrócie Trwa budowa Jeddah Tower, nowego najwyższego budynku świata i pierwszego, który ma przekroczyć wysokość jednego kilometra.

Jeddah Tower ma się wyróżniać nowoczesnością oraz najwyższym na świecie tarasem widokowym.

Budowa Jeddah Tower przekroczyła właśnie 100 pięter, a ukończenie wieży jest planowane na 2028 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Budowa Jeddah Tower z kamieniem milowym. Budowa przekroczyła 100 pięter

W Dżuddzie (Jeddah) w Arabii Saudyjskiej powstaje Jeddah Tower - niezwykle ambitny projekt, który ma stać się najwyższym budynkiem świata, prześcigając obecnego rekordzistę - wieżowiec Burdż Chalifa w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wieżowiec Jeddah Tower jako pierwszy na świecie ma też przekroczyć wysokość jednego kilometra i pełnić funkcję "pionowego miasta" z mieszkaniami, biurami i usługami. Budowa osiągnęła kolejny ważny etap - budynek ma już 100 pięter.

Wyższy niż Burdż Chalifa. Wieżowiec Jeddah Tower pobije rekord

Budowa Jeddah Tower rozpoczęła się w 2013 roku z inicjatywy Jeddah Economic Company, powiązanej z Kingdom Holding Company księcia Alwalida bin Talala. Inwestycja nie przebiegała tak jak zaplanowano - budowa była wielokrotnie przerywana i budziła wątpliwości co do ukończenia.

Prace na stałe ruszyły w styczniu 2025 roku i od tego czasu Jeddah Tower cały czas rośnie - w kilka miesięcy osiągnięto kilkadziesiąt pięter, a rok od wznowienia prac, w styczniu 2026 r., wieża przekroczyła liczbę 80 pięter. Teraz ogłoszono kolejny kamień milowy - budowa przekroczyła 100 pięter.

Docelowo wieżowiec ma mieć ponad 160 pięter i przekroczyć 1000 metrów wysokości, wyraźnie przewyższając Burdż Chalifa, który obecnie dzierży rekord najwyższego wieżowca świata z 828 metrami wysokości.

Jeddan Tower wciąż w budowie. Planowane zakończenie w 2028 r.

Projekt wieżowca wykonał architekt Adrian Smith z Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG), znany z opracowania projektu obecnego rekordzisty, czyli Burdż Chalifa. Za konstrukcję odpowiada Thornton Tomasetti. Inspiracją dla formy budynku miała być roślina wyrastająca z ziemi na pustyni.

Ze względu na niestabilne podłoże zastosowano zaawansowany system fundamentów oparty na 270 głęboko osadzonych, masywnych filarach, sięgających nawet 102 m. Podobne rozwiązanie wykorzystano wcześniej przy budowie wspomnianego Burdż Chalifa.

Obiekt ma łączyć funkcje mieszkaniowe, biurowe i usługowe. Projekt uwzględnia nowoczesne rozwiązania technologiczne - m.in. wydajne systemy klimatyzacji i energooszczędne elewacje - dostosowane do ekstremalnych warunków klimatycznych.

Wieża Dżuddy wciąż pozostaje w budowie. Wieżowiec ma zostać ukończony w ciągu kilku lat. naushadkv 123RF/PICSEL

Najwyższy na świecie wieżowiec z najwyższym na świecie tarasem widokowym

Jeddah Tower pobije ponadto jeszcze jeden rekord - znajdzie się tu najwyższy taras widokowy na świecie, położony na wysokości ponad 640 metrów, z widokiem na Morze Czerwone.

Rekordowa budowla powstająca w Dżuddzie stanowi kluczowy projekt w ramach saudyjskiej strategii Saudi Vision 2030, której zadaniem jest zróżnicowanie gospodarki i zmniejszenie jej zależności od ropy naftowej. Położona w samym sercu Dżuddy konstrukcja o wysokości ok. 1 km ma pełnić rolę impulsu dla rozwoju turystyki, działalności biznesowej oraz podnosić międzynarodową rangę kraju.

Zakończenie budowy Jedah Tower planowane jest na 2028 rok.

Mount Everest: Najwyższy szczyt świata rośnie każdego roku INTERIA.PL © 2024 Associated Press