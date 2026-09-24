W skrócie Od 1 października 2026 roku przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG przed końcem 2024 roku mają obowiązek posiadania i aktywnej obsługi adresu do e-Doręczeń.

Samo złożenie wniosku o ADE jest niewystarczające, ponieważ przedsiębiorca musi aktywować usługę w mObywatelu, skonfigurować powiadomienia i regularnie sprawdzać skrzynkę.

Adres do doręczeń elektronicznych zastępuje tradycyjne listy polecone w komunikacji z administracją publiczną, a nieodebranie pisma niesie ze sobą bezpośrednie skutki prawne.

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Przedsiębiorcy muszą założyć ADE przed 1 października

Rewolucja w cyfrowej komunikacji z urzędami wkracza w decydującą fazę. Od 1 października 2026 r. kolejna grupa przedsiębiorców zostanie objęta bezwzględnym obowiązkiem posiadania i obsługi adresu do e-Doręczeń. Modyfikacje dotkną także portal Biznes.gov.pl, na którym pojawią się nowe narzędzia wspierające prowadzenie firmy i weryfikujące jej poziom cyberbezpieczeństwa.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przypomina o zbliżających się terminach i wskazuje, że samo przesłanie wniosku o założenie skrzynki nie wystarczy. Przedsiębiorcy muszą aktywować usługę, ustawić powiadomienia e-mail i odbierać cyfrową korespondencję. Adres do doręczeń elektronicznych (ADE) nie jest zwykłą skrzynką mailową, lecz stanowi oficjalny kanał wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych, służący do wymiany pism z podmiotami publicznymi. System generuje prawne potwierdzenia nadania i odbioru, co daje mu wagę tradycyjnego listu poleconego.

Rozwiązanie ma usprawnić relacje firm z administracją, od odbierania decyzji po składanie wniosków. Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać e-Doręczenia również do kontaktów z kontrahentami, spraw reklamacyjnych, obsługi kadrowej czy prac nad dokumentacją projektową, o ile zezwalają na to odrębne przepisy. Posiadanie skrzynki staje się standardem, a harmonogram przewidział różne terminy dla poszczególnych podmiotów w zależności od daty rejestracji.

Osoby zakładające firmę w CEIDG od 1 stycznia 2025 r. uruchamiają usługę już podczas rejestracji. Podmioty z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wpisane przed 2025 r. dołączyły do systemu 1 kwietnia 2025 r. Z kolei przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG przed 1 stycznia 2025 r., którzy wcześniej nie mieli ADE, muszą dysponować adresem najpóźniej od 1 października 2026 r. Obowiązek ten może jednak pojawić się wcześniej, np. przy jakiejkolwiek aktualizacji danych w rejestrze, np. zmianie adresu, kodu PKD, danych kontaktowych czy wznowieniu działalności. Sam fakt zawieszenia firmy nie znosi wymogu posiadania ADE, jeśli przedsiębiorca został nim już objęty.

Urzędy przestaną wysyłać papierowe listy

Wprowadzany etapowo system obejmie docelowo wszystkie podmioty publiczne i przedsiębiorstwa w Polsce. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu sprzed końca 2024 r. to zmiana o przełomowym charakterze, wymagająca dostosowania codziennych nawyków.

Po 1 października 2026 r. przy każdej zmianie wpisu w rejestrze przedsiębiorca będzie musiał podać dane dotyczące ADE. Adres należy założyć najpóźniej do 30 września 2026 r. W przypadku tworzenia nowej firmy konto powstaje automatycznie podczas wypełniania wniosku, ale wymaga ręcznej aktywacji za pomocą linku przesłanego w wiadomości e-mail.

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Wpisanie adresu do bazy oznacza, że urzędy będą przesyłać korespondencję do firmy wyłącznie drogą elektroniczną. Wywołuje to natychmiastowe skutki prawne, dlatego cyfrową skrzynkę należy traktować na równi z tradycyjną skrzynką pocztową i regularnie sprawdzać jej zawartość.

Reforma dotyczy praktycznie wszystkich z założonych dawniej jednoosobowych działalności gospodarczych, czyli milionów przedsiębiorców. Wskazują również, że urzędy skarbowe, ZUS czy sądy przestaną wysyłać papierowe listy na fizyczny adres firmy.

Jak założyć adres do e-Doręczeń?

Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) można złożyć przez serwis rządowy gov.pl, potwierdzając tożsamość Profilem Zaufanym, e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym. Na etapie składania dokumentu warto wyznaczyć administratora skrzynki, szczególnie w przedsiębiorstwach przekazujących obsługę pism pracownikom lub zewnętrznym biurom.

Dla podmiotów z CEIDG skrzynka u wyznaczonego operatora jest bezpłatna. Można też skorzystać z usług kwalifikowanych dostawców, którzy oferują dodatkowe funkcje, takie jak automatyzacja procesów, integracja z systemami firmowymi czy obsługa wielu użytkowników.

Sama rejestracja nie kończy procesu. Po zaakceptowaniu wniosku należy zalogować się do serwisu mObywatel.gov.pl, przejść do sekcji skrzynek i aktywować usługę, podając aktualny e-mail do powiadomień. Pisma z urzędów skarbowych, ZUS czy sądów trafią bezpośrednio na to konto.

Nie wszystkie podmioty publiczne korzystają z e-Doręczeń. Proces cyfryzacji obejmie na końcu wymiar sprawiedliwości i organy ścigania. Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura oraz Służba Więzienna mają czas na założenie adresów do e-Doręczeń do października 2029 r., co zamknie wieloletni etap wdrażania reformy rozpoczętej w 2020 r.



