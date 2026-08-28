Nowy rekord Guinnessa. Smartfon przetrwał upadek z wysokości 100 tys. stóp

W skrócie iPhone 17 Pro przetrwał upadek ze stratosfery z wysokości ponad 100 tys. stóp, co zostało oficjalnie wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa.

Urządzenie umieszczono w specjalnym etui ochronnym marki RHINOSHIELD, które wykorzystuje technologie amortyzacji uderzeń inspirowane poduszkami powietrznymi.

Telefon wyniesiono za pomocą balonu w okolice Centrum Kosmicznego Esrange, a po zrzucie odnaleziono go w pobliżu szwedzkiej Kiruny po 5 godzinach poszukiwań.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Nowy rekord, który teraz został wpisany do księgi Guinnessa, został ustanowiony już kilka tygodni temu. Próba zorganizowana przez producenta etui RHINOSHIELD oraz brytyjską firmę lotniczo-kosmiczną Sent Into Space, pozwoliła na zrzucenie telefonu z wysokości ponad 100 tys. stóp.

iPhone 17 Pro zrzucony ze stratosfery ustanowił nowy rekord Guinnessa

Tym smartfonem jest iPhone 17 Pro, który został umieszczony w specjalnym etui ochronnym firmy RHINOSHIELD. Następnie zestaw został wyniesiony balonem Sent Into Space na wysokość aż 100,4 tys. stóp., czyli ponad 30 kilometrów.

W ten sposób urządzenie znalazło się w stratosferze, czyli górnej części atmosfery Ziemi, skąd następnie je zrzucono. Telefon został odzyskany 24 czerwca w pobliżu Kiruny w Szwecji.

Wyczyny został odnotowany w Księdze Rekordów Guinnessa. Co bardzo ważne, urządzenie pozostało nienaruszone pomimo upadku z wysokości ponad trzykrotnie wyższej niż wysokość przelotowa typowego samolotu pasażerskiego. Było to więc naprawdę spektakularne.

Ekstremalny test telefonu pomysłem firmy RHINOSHIELD

Na pomysł wpadła marka RHINOSHIELD, która następnie zaczęła szukać partnera do nietypowej akcji. Producent etui postanowił zdecydować się na tak ekstremalny test w ramach rozwoju projektu linii produktów AirX.

Sam upadek i przetrwanie telefonu w jednej całości z tak wielkiej wysokości to nie wszystko. Na tak dużych wysokościach panują także inne ciśnienie oraz temperatury, co dla RHINOSHIELD również stanowiło niemałe wyzwanie.

Producent w projekcie AirX czerpie inspirację z samochodowych poduszek powietrznych i systemów amortyzacji powietrznej stosowanych w obuwiu. W tym celu zdecydowano się na specjalne rozwiązania, których celem jest amortyzacja uderzeń.

Próba bicia rekordu Guinnessa odbyła się w pobliżu Centrum Kosmicznego Esrange, gdzie prowadzone są różne działania tego typu. Mimo to odnalezienie zrzuconego ze stratosfery telefonu nie było proste. Po zawężeniu obszaru poszukiwań do około dwóch kilometrów i tak potrzeba było ponad 5 godzin, aby namierzyć urządzenie.



