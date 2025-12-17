OnePlus 15R to nowy smartfon, który debiutuje wraz z tańszym zegarkiem OnePlus Watch Lite. Czy warto kupić to urządzenie? Spędziłem z telefonem tydzień i odpowiadam, czy jest to urządzenie warte zainteresowania.

Zawartość opakowania ze smartfonem OnePlus 15R i pierwsze wrażenia

OnePlus 15R to smartfon, który jest dostarczany w papierowym opakowaniu. Co znajdziemy w środku? Poza telefonem jest to kabel z końcówkami USB C i A oraz trochę papierologii. Zawartość jest standardowa i szkoda, że zabrakło pewnych dodatków.

Brak ładowarki w pudełku z nowym smartfonem nikogo już nie dziwi, ale producent mógłby to w pewien sposób spróbować zadośćuczynić i dorzucić zwykłe etui silikonowe. Taki gadżet często znajduje się w opakowaniach nawet tańszych telefonów i jest to zawsze jakaś ochrona na start. Tutaj tego dodatku nie znajdziemy i szkoda.

Zawartość opakowania z OnePlus 15R. W zestawie nie ma ładowarki. Dawid Długosz INTERIA.PL

Smartfon OnePlus 15R, który dostałem do testów, jest w kolorze jasnozielonym i prezentuje się całkiem nieźle. Telefon ma dizajn oparty na tym, co producent zapoczątkował już wraz z modelami 13T/13S. Aparat fotograficzny przeprojektowano i przypomina system kamer z flagowca OnePlus 15.

Telefon jest ładny i dobrze leży w dłoni oraz się nie ślizga. Uwagę przyciąga również ekran, który ma wąskie ramki. Do sprzedaży trafia także odcień ciemnoszary, który przygotowano z myślą o klientach ceniących sobie mniej żywe kolory.

Duży ekran AMOLED-owy 165 Hz i mocny procesor Snapdragon 8 Gen 5

OnePlus 15R ma duży ekran AMOLED-owy o przekątnej 6,83 cala i jasności do 1800 nitów, który ma wspomniane wcześniej wąskie ramki, ale oferuje znacznie więcej. Przede wszystkim jest to wyświetlacz LTPO, który oferuje odświeżanie obrazu w zakresie aż do 165 Hz, co przede wszystkim docenią gracze, bo w ten sposób można uzyskać większą liczbę klatek na sekundę. Jednak w połączeniu z większością aplikacji pożytku z tego nie będzie, bo te zazwyczaj są wyświetlane w maksymalnie 120 Hz. Choć warto dodać, że niedawno dodano wsparcie dla aplikacji Instagram czy X, gdzie zapewniono obsługę tej funkcji.

OnePlus 15R ma duży ekran z odświeżaniem obrazu w 165 Hz. Dawid Długosz INTERIA.PL

Pod obudową znajduje się bardzo mocny procesor Snapdragon 8 Gen 5 bez dopisku Elite, który to jednak niewiele ustępuje pod względem wydajności temu drugiemu. To bardzo mocny czip i OnePlus 15R jest jednym z pierwszych telefonów z tym układem Qualcomma. SoC jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X Ultra. Na dane przeznaczono szybkie kości UFS 4.1 o łącznym rozmiarze 256 GB.

Takie połączenie ekranu 165 Hz, mocnego procesora oraz szybkich pamięci sprawia, że smartfon oferuje naprawdę dobrą wydajność i pod tym względem nie ma się czego przyczepić. Telefon umożliwia płynną pracę z wieloma aplikacjami i nadaje się także do najnowszych gier.

OnePlus 15R z największą baterią w smartfonach marki w Europie

Energię w smartfonie OnePlus 15R dostarcza wielka bateria o pojemności 7400 mAh. Jest ona rekordowa w przypadku telefonów firmy, które dostępne są na globalnych rynkach. W chińskim modelu Ace 6 jej pojemność jest jeszcze większa, ale to urządzenie skierowane na rynek Państwa Środka.

Tak duża bateria zapewnia dwa dni typowej pracy bez konieczności ładowania telefonu. To deklaruje producent, a jak jest w rzeczywistości? Bardzo podobnie, bo rzeczywiście sięgałem po ładowarkę w odstępach niespełna 48 godzin. Pod tym względem jest bardzo dobrze.

Bateria smartfona OnePlus 15R wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W. Dawid Długosz INTERIA.PL

OnePlus 15R wspiera bardzo szybkie ładowanie baterii z wykorzystaniem ładowarek o mocy do 80 W. Podczas testów wykorzystałem zasilacz o mocy 120 W. Pełne naładowanie smartfona od 0 do 100 proc. trwało godzinę i 21 minut. Po 30 minutach poziom wyniósł 56 proc.

Aparat fotograficzny OnePlus 15R nie jest jego najmocniejszą stroną

Smartfon OnePlus 15R ma również aparat fotograficzny z dwoma obiektywami, które umieszczono na przeprojektowanej wyspie. Główna kamera ze światłem f/1.8 została połączona z 50-megapikselowym sensorem Sony IMX906. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Tyle w teorii, a jak takie połączenie wypada w praktyce?

Aparat fotograficzny OnePlus 15R ma dwa obiektywy. Dawid Długosz INTERIA.PL

OnePlus 15R pozwala robić zdjęcia w różnych warunkach oświetleniowych, również nocą, ale pod względem jakości daleko tutaj do najlepszych telefonów na rynku. Fotografie są poprawne, a do tego dochodzi możliwość nagrywania filmów w jakości 4K z maksymalnie 120 klatkami na sekundę. Przykładowe zdjęcia widoczne są niżej. Brak teleobiektywu skutkuje tym, że możliwości fotografowania z zoomem są ograniczone.

Zdjęcie z aparatu smartfona OnePlus 15R. Dawid Długosz INTERIA.PL

Przykładowe zdjęcie z aparatu OnePlus 15R. Dawid Długosz INTERIA.PL

Zdjęcie nocne z kamery OnePlus 15R. Dawid Długosz INTERIA.PL

10-krotny zoom cyfrowy OnePlus 15R w akcji. Brak teleobiektywu potwierdza słabsze możliwości podczas przybliżania. Dawid Długosz INTERIA.PL

Przednia kamerka do selfie pozwala robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli i jest to nowość w serii R. System aparatów jest więc dosyć podstawowy jak na ten przedział cenowy i nie wyróżnia się specjalnie na tle rozwiązań konkurencji. Choć producent nie zapomniał o pewnych "wspomagaczach AI", które to jednak dostępne są także u innych marek.

OxygenOS 16 ze sztuczną inteligencją i przycisk Plus Key

OnePlus 15R pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 16 z autorską nakładką OxygenOS 16. Na uwagę zasługuje funkcja Plus Mind zapowiedziana wcześniej w 2025 r. Teraz jest ona mocna zintegrowana z Google Gemini. To otwiera nowe możliwości z zakresu wykorzystania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Google Gemini może uzyskiwać dostęp do wszystkich informacji przechowywanych w Plus Mind. Dzięki temu można liczyć na bardziej spersonalizowane opcje dostarczane użytkownikowi każdego dnia. Producent dostarcza także inne narzędzia AI ułatwiające codzienne użytkowania i są to m.in. funkcje dla pisania, transkrypcji czy skanowania. OxygenOS 16, choć wzbogacony o liczne nowe rozwiązania, nadal działa płynnie i wydajnie. Pod tym względem jest dobrze.

OnePlus 15R ma dodatkowy przycisk Plus Key. Dawid Długosz INTERIA.PL

Na uwagę zasługuje również dodatkowy przycisk o nazwie Plus Key, który jest w ostatnim flagowcu, ale był obecny również w średniaku OnePlus Nord 5. Klawisz pozwala na przypisanie wybranej przez użytkownika akcji, co umożliwia jej natychmiastowe uruchomienie. Do wyboru jest kilka skrótów, ale na liście brakuje możliwości włączania konkretnej aplikacji.

Czy warto kupić smartfona OnePlus 15R?

OnePlus 15R to z pewnością udany smartfon, który pod wieloma względami może walczyć o klientów z flagowcami, a jego cena będzie niższa. Ma ekran i procesor, które zapewniają płynną rozgrywkę nawet w najnowszych grach. Ogromnym atutem telefonu jest bateria zapewniająca długi czas pracy na jednym ładowaniu. Wśród ciekawych dodatków na pewno warto zwrócić uwagę na przycisk dla skrótów oraz nowe funkcje oparte na AI.

Aparat fotograficzny telefonu OnePlus 15R nie jest najmocniejszą stroną telefonu i pewnie nie spełni wszystkich wymagań wielu użytkowników. Jeśli głównym przeznaczeniem telefonu ma być fotografowanie, to lepiej rozważyć zakup innego urządzenia.

Podsumowując nowy smartfon OnePlusa z pewnością jest ciekawą propozycją dla wszystkich, którzy szukają telefonu w cenie około 3 tys. złotych, ale niekoniecznie z nastawieniem na zaawansowane możliwości z zakresu fotografowania. W pozostałych scenariuszach będzie to dobry wybór. Urządzenie będzie dostępne w Polsce od stycznia.

