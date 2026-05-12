SpaceX pracuje nad ogromną rakietą Starship od lat. Projekt przechodzi do kolejnej fazy, którą są testy jeszcze potężniejszej konstrukcji w wersji V3. Kolos o wysokości ponad 124 metrów przygotowywany jest do pierwszego startu i firma pochwaliła się, że przeprowadziła ważne testy.

Próba przedstartowa rakiety Starship V3 zakończona sukcesem

Starship V3 znajduje się już w pozycji pionowej na stanowisku startowym w Starbase w teksańskim Boca Chica, skąd odbędzie pierwszy lot. W weekend pierwszy i drugi stopień znalazły się na wyrzutni. Natomiast tej nocy została przeprowadzona ważna próba przedstartowa. Na czym polegała?

Z informacji przekazanych przez firmę Elona Muska na platformie X wynika, że wielka rakieta została zatankowana ponad 5 tys. ton paliwa i przeprowadzono sekwencję odliczania do startu, którą oczywiście we właściwym momencie przerwano. SpaceX chwali się, że próba przedstartowa zakończyła się sukcesem.

Przy okazji firma udostępniła na swoim profilu w platformie X nowe zdjęcia rakiety Starship V3. Konstrukcja jest ogromna, bo oba stopnie ułożone jeden na drugim mają łącznie aż 124,4 metra wysokości. Kiedy start?

Kiedy SpaceX wystrzeli ogromną rakietę Starship V3?

Dotychczasowe testy zakończyły się sukcesem, co otwiera SpaceX drogę do celu, którym jest pierwsze wystrzelenie ogromnej rakiety. Ma to nastąpić jeszcze w tym miesiącu. Najbliższym terminem branym pod uwagę jest 20 maja.

Będzie to już 12. lot tej rakiety i zarazem pierwszy wersji V3. Ponadto start odbędzie się po raz pierwszy z nowego stanowiska, którym jest Starbase Pad 2.

Starship V3 to pierwsza rakieta stworzona przez człowieka, której teoretyczne możliwości wynoszenia ładunków w kosmos (na niską orbitę okołoziemską) przekraczają granice 100 ton. Konstrukcja ma nowe silniki Raptor 3, które zapewniają większy ciąg oraz moc.

Dla SpaceX będzie to bardzo ważna próba, której wyniki wpłyną na dalsze prace nad Starshipem. Przed firmą jest jeszcze wiele pracy. Cały czas czekają próby tankowania drugiego stopnia na orbicie oraz lądowanie statkiem na powierzchni.

