SpaceX pracuje nad rakietą Starship od lat i co prawda przeciąga się to w czasie, ale mimo to firma ciągle udoskonala konstrukcję i dąży do celu, którym jest wprowadzenie jej do komercyjnego użytku. Kolejny próba lotu orbitalnego odbędzie się z wykorzystaniem wariantu V3. W tym tygodniu przeprowadzono ważny test.

SpaceX przeprowadziło test statyczny silników stopni rakiety Starship V3

Firma Elona Muska w tym tygodniu przeprowadziła bardzo ważną próbę. Był to test statyczny górnego stopnia rakiety Starship V3, który polegał na uruchomieniu potężnych silników Raptor. Dziś SpaceX pochwaliło się odpaleniem wszystkich 33 silników Super Heavy V3.

Pierwszy test statyczny 33 silników dla Super Heavy V3.

Test statyczny obu stopni rakiety Starship V3 nastąpił po czterech tygodniach od podobnej próby, której poddano booster Super Heavy. Wtedy uruchomiono 10 z 33 silników i test przerwano z powodu pewnych problemów. Przy okazji niedawno wspominaliśmy wam, że jeden z nowych Raptorów eksplodował w placówce firmy w McGregor, co wywołało pożar.

Mimo to SpaceX robi postępy i wierzy, że nowy oraz jeszcze większy Starship wkrótce będzie mógł odbyć pierwszy lot orbitalny (i zarazem 12. w całym programie testów). Kiedy to nastąpi?

Kiedy rakieta Starship V3 poleci w kosmos?

Dokładny termin pierwszego lotu rakiety Starship V3 nie jest znany, ale tu również dochodzi do opóźnień. Jakiś czas temu Elon Musk zakładał, że start odbędzie się w marcu. Nic takiego się nie stało i kwiecień również nie wchodzi w grę. Najwcześniej konstrukcja zostanie wystrzelona w kosmos w maju br.

Starship V3 jest jeszcze potężniejszy od poprzedniej generacji rakiety. Pierwszy stopień Super Heavy jest wyższy, a cała konstrukcja będzie wysoka na 124 metry. Nowe silniki Raptor 3 zapewnią jeszcze większy ciąg. Rakieta będzie w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki nawet o masie przekraczającej 100 ton.

Do tej pory tej granicy nie udało się pokonać żadnej innej firmie czy agencji. Nowy Starship będzie pierwszą rakietą w historii ludzkości o tak dużych możliwościach.

SpaceX "Polaris Dawn": Jared Isaacman pierwszym prywatnym obywatelem w przestrzeni kosmicznej