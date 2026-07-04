Nowy superkomputer NASA z 262 tys. rdzeni. Athena ma moc i obniża koszty

W skrócie Nowy superkomputer NASA o nazwie Athena dysponuje ponad 262 tysiącami rdzeni CPU i osiąga szczytową wydajność przekraczającą 20 petaflopsów.

Maszyna pozwala na optymalizację kosztów operacyjnych oraz redukcję zużycia energii w porównaniu do wcześniejszych systemów agencji.

Athena została umieszczona w Centrum Badawczym Ames w Kalifornii i będzie wykorzystywana między innymi w programie Artemis oraz przy projektowaniu statków nowej generacji.

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NASA od niedawna ma nowy superkomputer o nazwie Athena. Maszyna jest potężna i oferuje znacznie większą wydajność w porównaniu do Aitken, Electra czy Pleiades. Przy okazji agencji udało się rozwiązać jeden z największych problemów związanych z prowadzeniem obliczeń naukowych.

Superkomputer Athena ma ponad 262 rdzenie CPU i pozwala NASA zredukować koszty

Jaki jest największy problem z superkomputerami? To ogromne zapotrzebowanie na energię, co przekłada się na wyższe koszty operacyjne. Maszyna ma aż 262144 rdzenie CPU i składa się z 1024 węzłów, które umieszczono w czterech szafach. Zapotrzebowanie jest więc spore.

Najnowszy raport poświęcony maszynie pokazuje, że Athena zapewnia większą wydajność i pod tym względem przewyższa wszystkie poprzednie superkomputery NASA, jednocześnie redukując koszty operacyjne oraz zużycie energii, na czym agencji zależało w dużym stopniu.

Zespół skupił się na zrównoważeniu stabilności systemu, akceptacji użytkowników i optymalizacji wydajności, minimalizując jednocześnie zakłócenia w bieżących pracach naukowych

Zespół skupił się na zrównoważeniu stabilności systemu oraz optymalizacji wydajności, co pozwoliło znacząco zredukować wysokie koszty prowadzonych badań.

Superkomputer Athena działa w Centrum Badawczym Ames NASA

NASA umieściła nowy superkomputer w Centrum Badawczym Ames w Kalifornii. Maszyna odgrywa ogromną rolę w badaniach przy różnych projektach naukowych. Są to m.in. "obliczenia niezbędne do symulacji startów rakiet, projektowania samolotów i statków kosmicznych nowej generacji, trenowania modeli bazowych sztucznej inteligencji na dużą skalę oraz analizowania ogromnych zbiorów danych w celu odkrywania nowych spostrzeżeń naukowych".

W trakcie szczytowego zapotrzebowania Athena jest w stanie zapewnić wydajność na poziomie ponad 20 tereflopsów. Maszyna znajduje się obecnie na 116. miejscu listy TOP500, która klasyfikuje wysokowydajne systemy obliczeniowe. Na pierwszą pozycję wskoczył tu niedawno chiński LineShine, który pod względem mocy nie ma sobie równych na całym świecie.

Athena korzysta z procesorów AMD EPYC współpracujących z 786 terabajtami pamięci operacyjnej. Superkomputer ma odgrywać dużą rolę w programie Artemis, który zakłada powrót ludzi na Księżyc.



