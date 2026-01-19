PKP Intercity rośnie jak na drożdżach i notuje kolejne rekordy. To jednak pociąga za sobą wielkie inwestycje. Pod koniec grudnia przewoźnik ogłosił historyczny przetarg na pociągi KDP dla prędkości co najmniej 320 km/h. Wcześniej na torach zobaczymy nowe wagony, które wyprodukuje polski FPS H. Cegielski.

Prototypowy wagon dla PKP Intercity na testach w Żmigrodzie

PKP Intercity podpisało umowę na zakup aż kilkuset nowych wagonów z FPS H. Cegielski już jakiś czas temu. Prototyp tego pojazdu został zaprezentowany we wrześniu podczas targów Trako w Gdańsku. Wtedy jednak spotkał się z krytyką, ale producent zobowiązał się do wprowadzenia poprawek.

Teraz pierwszy z nowych wagonów dla PKP Intercity wyjechał na testy. Dostrzeżono go na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie. W tym samym miejscu kilka miesięcy temu zauważono superszybki pociąg ICE 3 Neo z Niemiec, który również odbywał próby w Polsce.

Rozwiń

Jest to ten sam pojazd, który kilka miesięcy temu zaprezentowano podczas Trako, co potwierdziła w wypowiedzi dla serwisu rynek-kolejowy.pl przedstawicielka FPS H. Cegielski.

Tak, jest to prototyp wagonu, który był prezentowany na targach TRAKO. Wagon przechodzi próby dynamiczne, a czas ich trwania zależy od wyników przeprowadzanych testów i może potrwać kilka miesięcy

Na razie nie wiadomo, ile potrwają testy oraz kiedy pojazd wróci do producenta. Ma to potrwać nawet kilka miesięcy.

Nowe wagony dla PKP Intercity od FPS H. Cegielski już latem

PKP Intercity planuje zacząć odbierać pierwsze nowe wagony dostarczone przez FPS H. Cegielski już w tegoroczne wakacje. Czasu jest więc niewiele, a zgłaszanych poprawek było całkiem sporo. Dotyczy to foteli wraz z obiciami, przeszkleń czy blatów pod oknami.

Wspomniane zmiany mają zapewnić lepszy komfort podróżnym, co jest istotnym elementem nowych wagonów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze pojazdy pojawią się w składach w drugiej połowie 2026 r.

Nowe wagony dla PKP Intercity umożliwią jazdę z prędkością do 200 km/h. Łącznie przewoźnik zakupi co najmniej 300 pojazdów (z opcją rozszerzenia do 450) 7 różnych typów. Ponadto w planach jest uzyskanie homologacji za granicą. Dotyczy to m.in. Austrii, Czech, Niemiec czy Węgier.

"Wydarzenia": Mikrocity w Lublinie. W Polsce powstaje rekordowa makieta Polsat News