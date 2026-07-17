Rośnie nowy wieżowiec. Trafi na listę najwyższych na świecie

Torre Rise (Rise Tower) to imponujący projekt, który realizowany jest w trzecim co do wielkości mieście Meksyku - Monterrey, określanym mianem "Miasta Gór". Konstrukcja jest wznoszona w sercu Obispado, jednej z kluczowych i najbardziej ekskluzywnych dzielnic Monterrey.

Docelowa wysokość Torre Rise, która została podwyższona z 475 do 484 m, sprawi, że budynek ten stanie się najwyższym wieżowcem Ameryki Łacińskiej oraz trafi na listę najwyższych wieżowców świata. Niedawno konstrukcja przekroczyła 345 metrów wysokości, tym samym projekt jest coraz bliżej ukończenia.

Nowy najwyższy wieżowiec Ameryki Łacińskiej przekroczył 345 m

Prace budowlane przy Torre Rise rozpoczęły się w 2022 roku, jednak ze względu na trudności, przedsięwzięcie tymczasowo wstrzymano. Z czasem powrócono do budowy i od jakiegoś czasu Torre Rise znów pnie się w górę. Po ukończeniu będzie on najwyższym budynkiem w Meksyku, a także trafi na pierwsze miejsce wśród najwyższych budynków całej Ameryki Łacińskiej, zrzucając z podium wieżowiec T.OP Tower 1 (305,3 m) znajdujący się w kompleksie drapaczy chmur Torres Obispado w Monterrey.

Co więcej, Torre Rise ze swoimi 484 m wysokości oficjalnie trafi na listę światowych rekordzistów - znajdzie się bowiem wśród 15 najwyższych drapaczy chmur na świecie, wyprzedzając rosyjski Łachta Centr (462 m) w Petersburgu oraz Central Park Tower (472 m) w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych.

Budowa Torre Rise w Monterrey zbliża się ku ukończeniu

Torre Rise w Monterrey w Meksyku został zaprojektowany przez meksykańskiego architekta Estebana Ramosa, kierującego wewnętrznym działem architektury w Ancore Group. Przedsiębiorstwo to wraz z firmą Nest prowadzi budowę wieżowca. Budynek ma łączyć luksus ze zrównoważonym rozwojem, wykorzystując ekologiczne rozwiązania. Wieżowiec zaprojektowano zgodnie z najwyższymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa w przypadku trzęsień ziemi, co jest niezbędne w tym regionie kraju ze względu na aktywność sejsmiczną. Ponadto zwrócono uwagę na kontrolę termiczną i ciśnienie wiatru na dużych wysokościach.

408 z docelowych 484 metrów zostanie zaaranżowane na przestrzenie usługowe, mieszkalne, hotelowe i biurowe, natomiast pozostałe 76 metrów stanowić będzie iglica wieńcząca budynek. Inwestycja obejmuje też przestrzenie umożliwiające odpoczynek - według La Nacion mowa o 4300 metrach kwadratowych terenów zielonych i 8000 metrów kwadratowych przestrzeni rekreacyjnych. Zaplanowano również budowę punktów widokowych, w tym publicznie dostępny taras oferujący panoramiczne widoki 360° na okoliczne góry i miasto.

Oczekuje się, że nowy wieżowiec zostanie ukończony pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku. Magazyn budowlany DF SUD nazwał postępy inwestycji w Monterrey "powstawaniem meksykańskiego Dubaju".



