Odbierze rekord Burdż Chalifie. Przełom na budowie Jeddah Tower

Najwyższym wieżowcem świata jest obecnie Burdż Chalifa (828 m) w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jednak powstaje budynek, który odbierze rekord temu słynnemu drapaczowi chmur.

To budowana w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej Jeddah Tower, spektakularna konstrukcja, która jako pierwszy budynek na świecie ma przekroczyć wysokość jednego kilometra.

Prace przy wznoszeniu nowego rekordzisty postępują - właśnie ogłoszono dwa kamienie milowe.

Nowy najwyższy wieżowiec świata. Będzie mieć kilometr

Jeddah Tower to spektakularna inwestycja, która będzie pełnić funkcję "pionowego miasta" z mieszkaniami, biurami i usługami. Budynek nie tylko zdobędzie rekord w kategorii "najwyższe wieżowce świata", ale także wyróżni się najwyżej położonym tarasem widokowym na świecie.

Za projekt Jeddah Tower odpowiadają architekci z pracowni Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG). Adrian Smith pracował przy obecnym rekordziście, słynnym wieżowcu Burdż Chalifa. Nowy wieżowiec stanowi centralny element i symbol rozległego projektu "Jeddah Economic City" - inwestycji o powierzchni ok. 5,3 mln m², której celem jest uczynienie Arabii Saudyjskiej wiodącym światowym centrum biznesu i turystyki luksusowej. Projekt ten stanowi jeden z filarów saudyjskiej strategii Saudi Vision 2030.

Historia budowy Jeddah Tower sięga 2013 r. Wieżowiec jest wznoszony na gruncie o słabej stabilności, dlatego wykorzystano unikalny system konstrukcyjny składający się z 270 solidnych, głęboko zakotwionych filarów, które sięgają nawet 102 metrów. Z powodu licznych problemów prace jednak przerwano.

Wznowiono je dopiero na początku 2025 r. Od tamtej pory wieżowiec szybko rośnie. W sierpniu 2025 osiągnięto poziom 68 pięter, w styczniu 2026 r. wieża przekroczyła wysokość 80 pięter. W lipcu ogłoszono kolejny przełom - budowla wraz z przekroczeniem 106 pięter osiągnęła ponad 420 m wysokości. Docelowo pięter w kilometrowym wieżowcu zwieńczonym iglicą ma być ok. 160.

Teraz ogłoszono kolejne kamienie milowe.

Kamienie milowe na budowie w Dżuddzie. 454 m wysokości

Według doniesień "Arabia Business" i "Trade Arabia" Jeddah Tower nie tylko osiągnęła już 113 pięter i 454 metry wysokości, zbliżając się do półmetka. Osiągnięto też bowiem "ważny kamień milowy w zakresie bezpieczeństwa, poświęcając 20 milionów roboczogodzin na realizację projektu".

- W projekcie, który wznosi się na wyżyny, bezpieczeństwo pozostaje podstawą każdego osiągnięcia - powiedział rzecznik Saudi Binladin Group, spółki pracującej przy budowie wieżowca.

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Jeddah Tower ma mieć łącznie ok. 59 wind i 12 schodów ruchomych, pozwalających na dostęp do apartamentów, biur, lokali usługowych, pokoi hotelowych i innych przestrzeni. Projekt obejmuje też zastosowanie energooszczędnych i innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na wyzwania związane z wysokimi temperaturami, wiatrem oraz ciśnieniem. Całkowita powierzchnia Jeddah Tower ma wynieść ok. 243 866 m².

Na 640 metrze wysokości wieżowca ma natomiast znaleźć się rekordowo wysoko położony taras z widokiem na Morze Czerwone.

Ukończenie nowego najwyższego wieżowca świata planowane jest na sierpień 2028 roku.



