Nvidia w trakcie targów Computex 2026 w Tajpej zaprezentowała dziś procesor RTX Spark, który stanowi odpowiedź na Apple Silicon. Jednym z pierwszych komputerów z tym układem jest Microsoft Surface Laptop Ultra. W poniedziałek "zieloni" pochwalili się także robotem humanoidalnym H2 Plus.

Robot humanoidalny H2 Plus z Nvidia Blackweel z premierą na Computex 2026

H2 Plus to nowy robot humanoidalny, a dokładniej platforma referencyjna do budowy tego typu maszyn, którą Nvidia wraz z partnerami pochwaliła się w trakcie targów Computex. Jest to efekt współpracy zawartej z chińską firmą Unitree oraz singapurską Sharpą.

Nowy system jest połączeniem robota humanoidalnego H2 Chińczyków z Unitree z rozwiązaniami opracowanymi przez Nvidię. Przede wszystkim jest to platforma sprzętowa Jetson Thor z potężnym układem Blackwell. Chip pozwala na wykorzystanie potencjału oferowanego przez sztuczną inteligencję bezpośrednio w robotach.

Nvidia opracowała również modele sztucznej inteligencji zorientowane na roboty humanoidalne. Platforma nazywa się Isaac GR00T. Natomiast Sharpa dostarczyła mechaniczne dłonie z wieloma stopniami swobody.

Dziś ogłaszamy Nvidia Isaac Root, referencyjnego robota humanoidalnego, w pełni zintegrowanego, z 25 stopniami swobody w każdej ręce, wyprodukowanego przez Sharpa, 31 stopniami swobody w robocie, mierzącym 180 cm i ważącym 70 kg, zupełnie jak ja

Nvidia przewiduje boom na "fizyczną sztuczną inteligencję"

Firma Nvidia jest dziś jednym z największych big techów, którego biznes już dawno przestał opierać się na zwykłych kartach grafiki. Gigant inwestuje mnóstwo pieniędzy w rozwiązania dla sektora AI. Jensen Huang stwierdził podczas targów Computex 2026, że "fizyczna sztuczna inteligencja" może zostać wkrótce rynkiem wartym dziesiątki bilionów dolarów.

Nawiązanie współpracy z chińskim Unitree również nie dziwi. Znany producent robotów radzi sobie coraz lepiej i planuje wejść na giełdę. Partnerstwo z Nvidią z pewnością umocni firmę i może to być bardzo udany debiut.





