Nvidia na dobre wchodzi w branżę robotów. H2 Plus to potężna maszyna z AI

Dawid Długosz

Nvidia w trakcie tegorocznych targów Computex 2026 w Tajpej zaprezentowała nową platformę, która jest efektem współpracy z firmami Unitree i Sharpa. Robot humanoidalny H2 Plus bazuje na Jetson Thor, gdzie serce całości stanowi chip Blackwell. Istotną rolę odgrywają tu także modele AI Isaac GR00T skupione na humanoidach.

Robot humanoidalny H2 Plus. Nvidia chwali się platformą na Computex 2026.

Nvidia w trakcie targów Computex 2026 w Tajpej zaprezentowała dziś procesor RTX Spark, który stanowi odpowiedź na Apple Silicon. Jednym z pierwszych komputerów z tym układem jest Microsoft Surface Laptop Ultra. W poniedziałek "zieloni" pochwalili się także robotem humanoidalnym H2 Plus.

Robot humanoidalny H2 Plus z Nvidia Blackweel z premierą na Computex 2026

H2 Plus to nowy robot humanoidalny, a dokładniej platforma referencyjna do budowy tego typu maszyn, którą Nvidia wraz z partnerami pochwaliła się w trakcie targów Computex. Jest to efekt współpracy zawartej z chińską firmą Unitree oraz singapurską Sharpą.

Nowy system jest połączeniem robota humanoidalnego H2 Chińczyków z Unitree z rozwiązaniami opracowanymi przez Nvidię. Przede wszystkim jest to platforma sprzętowa Jetson Thor z potężnym układem Blackwell. Chip pozwala na wykorzystanie potencjału oferowanego przez sztuczną inteligencję bezpośrednio w robotach.

Nvidia opracowała również modele sztucznej inteligencji zorientowane na roboty humanoidalne. Platforma nazywa się Isaac GR00T. Natomiast Sharpa dostarczyła mechaniczne dłonie z wieloma stopniami swobody.

Dziś ogłaszamy Nvidia Isaac Root, referencyjnego robota humanoidalnego, w pełni zintegrowanego, z 25 stopniami swobody w każdej ręce, wyprodukowanego przez Sharpa, 31 stopniami swobody w robocie, mierzącym 180 cm i ważącym 70 kg, zupełnie jak ja
powiedział szef Nvidii Jensen Huang w trakcie konferencji na targach Computex 2026.

Nvidia przewiduje boom na "fizyczną sztuczną inteligencję"

Firma Nvidia jest dziś jednym z największych big techów, którego biznes już dawno przestał opierać się na zwykłych kartach grafiki. Gigant inwestuje mnóstwo pieniędzy w rozwiązania dla sektora AI. Jensen Huang stwierdził podczas targów Computex 2026, że "fizyczna sztuczna inteligencja" może zostać wkrótce rynkiem wartym dziesiątki bilionów dolarów.

Nawiązanie współpracy z chińskim Unitree również nie dziwi. Znany producent robotów radzi sobie coraz lepiej i planuje wejść na giełdę. Partnerstwo z Nvidią z pewnością umocni firmę i może to być bardzo udany debiut.

