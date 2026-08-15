Od fuzji jądrowej po lądowanie na Księżycu. Korea chce wyprzedzić inne kraje

Krzysztof Sulikowski

Krzysztof Sulikowski

Korea Południowa przedstawiła ambitną strategię "SEED", wyznaczającą 7 kluczowych kierunków rozwoju technologii. Plan ma zabezpieczyć wzrost gospodarczy kraju poza sektorem półprzewodników i AI. Wśród głównych celów znalazły się m.in. lądowanie na Księżycu do 2030 r., budowa krajowego komputera kwantowego do 2029 r. oraz komercjalizacja małych reaktorów SMR do 2035 r. Seul planuje też rozwój technologii fuzji jądrowej, interfejsów mózg-komputer i umocnienie łańcuchów dostaw kluczowych minerałów poprzez inwestycje w recykling i badania nad sprzętem.

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Nie tylko Amerykanie chcą lądować na Księżycu. Korea Południowa ogłosiła ambitne plany (zdj. ilustr.)
Nie tylko Amerykanie chcą lądować na Księżycu. Korea Południowa ogłosiła ambitny plan do 2030 r. (zdj. ilustr.)Astroboticmateriały prasowe

W skrócie

  • Korea Południowa uruchamia strategię SEED, która ma zapewnić rozwój technologiczny kraju w 7 kluczowych obszarach, wykraczając poza AI i półprzewodniki.
  • Plan zakłada ambitne cele, w tym lądowanie na Księżycu do 2030 r., budowę komputera kwantowego do 2029 r. oraz komercjalizację małych reaktorów SMR do 2035 r.
  • Rząd zainwestuje 10 bln wonów w ciągu 5 lat w badania oraz rozwój infrastruktury i recykling minerałów, aby zabezpieczyć łańcuch dostaw dla nowych technologii.
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Siedem ziaren przyszłej przewagi technologicznej

Rząd Korei Południowej zaprezentował w środę (12 sierpnia 2026 r.) ambitną strategię przewagi technologicznej skupioną wokół 7 kluczowych projektów. Inicjatywa obejmuje obszary od energii jądrowej i komputery kwantowe po przemysł kosmiczny i biotechnologię. Władze w Seulu dążą w ten sposób do zabezpieczenia nowych motorów napędowych gospodarki, wychodząc poza dotychczasowe filary w postaci półprzewodników i sztucznej inteligencji.

Plan ogłoszono podczas spotkania w Cheong Wa Dae (Błękitnym Domu), któremu przewodniczył prezydent Lee Jae-myung. Zaprezentowana strategia nosi nazwę "Seven Major SEED" ("Strategic Emerging Engines for Disruptive innovation"). Głównym założeniem programu jest zabezpieczenie przyszłego wzrostu gospodarczego poprzez koncentrację na trzech obszarach: energii odnawialnej, przełomowych technologiach i zaawansowanym ekosystemie łańcucha dostaw.

Wdrożenie projektu przypada na okres, w którym Seul przygotowuje się na spowolnienie długoterminowego wzrostu gospodarczego i rosnącą globalną konkurencję w zakresie technologii uznawanych za kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego. "Pomagamy tym ziarnom (ang. seeds - przyp. red.) rosnąć i zbudujemy Koreę Południową, której nikt nie będzie w stanie dorównać za 10 lub 20 lat" - zachwala inicjatywę minister nauki Bae Kyung-hoon.

Do celów projektu odniósł się również rząd w oficjalnym oświadczeniu. "Planujemy zapewnić przyszłemu pokoleniu nowe możliwości podejmowania wyzwań i stworzyć 'niezastąpioną Koreę', z którą nikt nie może się równać" - ogłoszono w komunikacie.

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Korea Południowa zapowiada przełom w energetyce jądrowej

W sektorze energii odnawialnej i jądrowej południowokoreański rząd zakłada komercjalizację chłodzonych wodą małych reaktorów modułowych (ang. small modular reactors - SMRs) do 2035 r. Z kolei prace nad budową reaktorów SMR chłodzonych inaczej niż wodą mają rozpocząć się około 2030 r. W przypadku zaawansowanych reaktorów modułowych zaplanowano utworzenie spółki celowej (SPC) we współpracy z sektorem prywatnym, która ma nadzorować projekt od etapu rozwoju.

Korea Południowa planuje również budowę lokalnie opracowanego reaktora fuzji jądrowej do 2035 r., co także ma nastąpić we współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi. Synteza jądrowa jest traktowana jako bezpieczne i potencjalnie nieograniczone źródło energii, ponieważ odtwarza procesy zachodzące wewnątrz Słońca i gwiazd.

Komputery kwantowe, lądowanie na Księżycu i biotechnologia

Projekty z zakresu głębokich technologii skupiają się na obliczeniach kwantowych, badaniach kosmicznych i zaawansowanej biotechnologii. Korea Południowa stawia sobie za cel budowę krajowego, 100-kubitowego komputera kwantowego do 2029 r. W planach jest także wsparcie krajowych zdolności produkcyjnych w zakresie chipów kwantowych, aby w ciągu najbliższych 10 lat osiągnąć pozycję światowego lidera.

W dziedzinie badań kosmicznych Korea zamierza do 2030 r. przeprowadzić lądowanie na Księżycu. Do 2035 r. zaplanowano natomiast zakończenie prac nad siecią komunikacji satelitarnej na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Z kolei w biotechnologii rząd przewiduje utworzenie do 2030 r. infrastruktury opartej na sztucznej inteligencji, w tym modeli AI przeznaczonych do przewidywania zmian w komórkach nowotworowych. Plan obejmuje również rozwój kluczowych technologii interfejsu mózg-komputer (BCI), z myślą o wprowadzeniu na rynek komercyjnego implantu mózgowego do 2035 r.

Korea zabezpiecza materiały dla przyszłych technologii

Siedem głównych sektorów wyznaczonych przez ministra Bae Kyung-hoona obejmuje małe reaktory modułowe, energię z fuzji jądrowej, odnawialne źródła energii nowej generacji, technologie kwantowe, lotnictwo i przemysł kosmiczny, zaawansowaną biotechnologię oraz łańcuchy dostaw kluczowych minerałów i materiałów.

W ramach zabezpieczania zaplecza materiałowego władze zamierzają zwiększyć wskaźnik recyklingu 10 kluczowych minerałów do maksymalnie 20 proc. do 2030 r. Dodatkowo w ciągu najbliższych 5 lat rząd Korei przeznaczy 10 bln wonów (7,1 mld USD) na badania i rozwój kluczowego sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji projektów.

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