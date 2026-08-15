W skrócie Korea Południowa uruchamia strategię SEED, która ma zapewnić rozwój technologiczny kraju w 7 kluczowych obszarach, wykraczając poza AI i półprzewodniki.

Plan zakłada ambitne cele, w tym lądowanie na Księżycu do 2030 r., budowę komputera kwantowego do 2029 r. oraz komercjalizację małych reaktorów SMR do 2035 r.

Rząd zainwestuje 10 bln wonów w ciągu 5 lat w badania oraz rozwój infrastruktury i recykling minerałów, aby zabezpieczyć łańcuch dostaw dla nowych technologii.

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Siedem ziaren przyszłej przewagi technologicznej

Rząd Korei Południowej zaprezentował w środę (12 sierpnia 2026 r.) ambitną strategię przewagi technologicznej skupioną wokół 7 kluczowych projektów. Inicjatywa obejmuje obszary od energii jądrowej i komputery kwantowe po przemysł kosmiczny i biotechnologię. Władze w Seulu dążą w ten sposób do zabezpieczenia nowych motorów napędowych gospodarki, wychodząc poza dotychczasowe filary w postaci półprzewodników i sztucznej inteligencji.

Plan ogłoszono podczas spotkania w Cheong Wa Dae (Błękitnym Domu), któremu przewodniczył prezydent Lee Jae-myung. Zaprezentowana strategia nosi nazwę "Seven Major SEED" ("Strategic Emerging Engines for Disruptive innovation"). Głównym założeniem programu jest zabezpieczenie przyszłego wzrostu gospodarczego poprzez koncentrację na trzech obszarach: energii odnawialnej, przełomowych technologiach i zaawansowanym ekosystemie łańcucha dostaw.

Wdrożenie projektu przypada na okres, w którym Seul przygotowuje się na spowolnienie długoterminowego wzrostu gospodarczego i rosnącą globalną konkurencję w zakresie technologii uznawanych za kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego. "Pomagamy tym ziarnom (ang. seeds - przyp. red.) rosnąć i zbudujemy Koreę Południową, której nikt nie będzie w stanie dorównać za 10 lub 20 lat" - zachwala inicjatywę minister nauki Bae Kyung-hoon.

Do celów projektu odniósł się również rząd w oficjalnym oświadczeniu. "Planujemy zapewnić przyszłemu pokoleniu nowe możliwości podejmowania wyzwań i stworzyć 'niezastąpioną Koreę', z którą nikt nie może się równać" - ogłoszono w komunikacie.

Korea Południowa zapowiada przełom w energetyce jądrowej

W sektorze energii odnawialnej i jądrowej południowokoreański rząd zakłada komercjalizację chłodzonych wodą małych reaktorów modułowych (ang. small modular reactors - SMRs) do 2035 r. Z kolei prace nad budową reaktorów SMR chłodzonych inaczej niż wodą mają rozpocząć się około 2030 r. W przypadku zaawansowanych reaktorów modułowych zaplanowano utworzenie spółki celowej (SPC) we współpracy z sektorem prywatnym, która ma nadzorować projekt od etapu rozwoju.

Rozwiń

Korea Południowa planuje również budowę lokalnie opracowanego reaktora fuzji jądrowej do 2035 r., co także ma nastąpić we współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi. Synteza jądrowa jest traktowana jako bezpieczne i potencjalnie nieograniczone źródło energii, ponieważ odtwarza procesy zachodzące wewnątrz Słońca i gwiazd.

Komputery kwantowe, lądowanie na Księżycu i biotechnologia

Projekty z zakresu głębokich technologii skupiają się na obliczeniach kwantowych, badaniach kosmicznych i zaawansowanej biotechnologii. Korea Południowa stawia sobie za cel budowę krajowego, 100-kubitowego komputera kwantowego do 2029 r. W planach jest także wsparcie krajowych zdolności produkcyjnych w zakresie chipów kwantowych, aby w ciągu najbliższych 10 lat osiągnąć pozycję światowego lidera.

W dziedzinie badań kosmicznych Korea zamierza do 2030 r. przeprowadzić lądowanie na Księżycu. Do 2035 r. zaplanowano natomiast zakończenie prac nad siecią komunikacji satelitarnej na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Z kolei w biotechnologii rząd przewiduje utworzenie do 2030 r. infrastruktury opartej na sztucznej inteligencji, w tym modeli AI przeznaczonych do przewidywania zmian w komórkach nowotworowych. Plan obejmuje również rozwój kluczowych technologii interfejsu mózg-komputer (BCI), z myślą o wprowadzeniu na rynek komercyjnego implantu mózgowego do 2035 r.

Korea zabezpiecza materiały dla przyszłych technologii

Siedem głównych sektorów wyznaczonych przez ministra Bae Kyung-hoona obejmuje małe reaktory modułowe, energię z fuzji jądrowej, odnawialne źródła energii nowej generacji, technologie kwantowe, lotnictwo i przemysł kosmiczny, zaawansowaną biotechnologię oraz łańcuchy dostaw kluczowych minerałów i materiałów.

W ramach zabezpieczania zaplecza materiałowego władze zamierzają zwiększyć wskaźnik recyklingu 10 kluczowych minerałów do maksymalnie 20 proc. do 2030 r. Dodatkowo w ciągu najbliższych 5 lat rząd Korei przeznaczy 10 bln wonów (7,1 mld USD) na badania i rozwój kluczowego sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji projektów.



