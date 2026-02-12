Odpalił Windows 98 na tosterze. Po co? Bo można!
Throaty Mumbo postanowił zbudować nietypowy toster. Tak powstał inteligentny opiekacz, który bazuje na systemie Windows 98. Jak udało się tego dokonać? Youtuber musiał wykorzystać zewnętrzny komputer i zdecydował się na Raspberry Pi 5, na którym zainstalował przestarzałe okienka Microsoftu.
Inteligentne tostery to nic nowego i takie urządzenia istnieją. Pewien youtuber postanowił jednak zobaczyć, co można osiągnąć na takim urządzeniu po zainstalowaniu systemu Windows. Czy opiekacz w ten sposób mógłby zyskać nowe funkcje? Co wyszło z tego pomysłu?
Inteligentny toster z Windows 98 dzięki Raspberry Pi
Twórcą nietypowego tostera jest youtuber Throaty Mumbo, który wykorzystał opiekacz Revolution Cooking High-Speed. Szybko się jednak okazało, że wbudowany hardware nie pozwoli na uruchomienie okienek firmy Microsoft. Niezbędne były modyfikacje sprzętowe.
Youtuber rozebrał swój toster i zaczął zgłębiać jego tajniki. Odkrył m.in., że urządzenie przesyła pakiety poleceń w odstępach co około 30 milisekund. Ma to zapewnić równomierne opiekanie pieczywa czy aktualizacja statusów. W celu przejęcia kontroli nad tymi poleceniami potrzebny był zewnętrzny komputer.
Throaty Mumbo wykorzystał tani komputer Raspberry Pi 5, gdzie wcześniej próbował z modelem Pico, ale to rozwiązania okazało się niewystarczające. Następnie tak zmodyfikował sprzęt, aby ten przypominał maszynę z procesorem Pentium II i zainstalował na nim system operacyjny Windows 98.
Opiekacz sterowany przez Windows z programem Toast.exe
Youtuber miał więc dwa urządzenia. Pierwszym był rozbebeszony opiekacz z dodanym 7-calowym ekranem z interfejsem HDMI, gdzie wcześniej był to wysoki wyświetlacz pionowy. Drugi to wspomniany komputer Raspeberry Pi 5 z zainstalowanym systemem Windows 98. Do pełni szczęścia brakowało już tylko aplikacji łączącej te dwa "światy".
Throaty Mumbo napisał własną aplikację o nazwie toast.exe. Program jest uruchamiany po naciśnięciu fizycznego przycisku na tosterze, co powoduje wysłanie polecenia do komputera z zainstalowanym systemem Windows 98. Całość działa. Procesem opiekania można sterować na przykład z użyciem myszy komputerowej, która pozwala na opuszczenie tacy i rozpoczęcia pracy tostera.
Czy takie rozwiązanie ma większy sens? Raczej dodaje pracy przy opiekaniu kromek, ale pokazuje, że takie coś jest możliwe w myśl zasady "dla chcącego nic trudnego".