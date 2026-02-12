Inteligentne tostery to nic nowego i takie urządzenia istnieją. Pewien youtuber postanowił jednak zobaczyć, co można osiągnąć na takim urządzeniu po zainstalowaniu systemu Windows. Czy opiekacz w ten sposób mógłby zyskać nowe funkcje? Co wyszło z tego pomysłu?

Inteligentny toster z Windows 98 dzięki Raspberry Pi

Twórcą nietypowego tostera jest youtuber Throaty Mumbo, który wykorzystał opiekacz Revolution Cooking High-Speed. Szybko się jednak okazało, że wbudowany hardware nie pozwoli na uruchomienie okienek firmy Microsoft. Niezbędne były modyfikacje sprzętowe.

Youtuber rozebrał swój toster i zaczął zgłębiać jego tajniki. Odkrył m.in., że urządzenie przesyła pakiety poleceń w odstępach co około 30 milisekund. Ma to zapewnić równomierne opiekanie pieczywa czy aktualizacja statusów. W celu przejęcia kontroli nad tymi poleceniami potrzebny był zewnętrzny komputer.

Throaty Mumbo wykorzystał tani komputer Raspberry Pi 5, gdzie wcześniej próbował z modelem Pico, ale to rozwiązania okazało się niewystarczające. Następnie tak zmodyfikował sprzęt, aby ten przypominał maszynę z procesorem Pentium II i zainstalował na nim system operacyjny Windows 98.

Opiekacz sterowany przez Windows z programem Toast.exe

Youtuber miał więc dwa urządzenia. Pierwszym był rozbebeszony opiekacz z dodanym 7-calowym ekranem z interfejsem HDMI, gdzie wcześniej był to wysoki wyświetlacz pionowy. Drugi to wspomniany komputer Raspeberry Pi 5 z zainstalowanym systemem Windows 98. Do pełni szczęścia brakowało już tylko aplikacji łączącej te dwa "światy".

Throaty Mumbo napisał własną aplikację o nazwie toast.exe. Program jest uruchamiany po naciśnięciu fizycznego przycisku na tosterze, co powoduje wysłanie polecenia do komputera z zainstalowanym systemem Windows 98. Całość działa. Procesem opiekania można sterować na przykład z użyciem myszy komputerowej, która pozwala na opuszczenie tacy i rozpoczęcia pracy tostera.

Czy takie rozwiązanie ma większy sens? Raczej dodaje pracy przy opiekaniu kromek, ale pokazuje, że takie coś jest możliwe w myśl zasady "dla chcącego nic trudnego".

