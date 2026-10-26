Po uderzeniu na Energię na terenie fabryki wybuchł pożar, a doniesienia wskazują na poważne uszkodzenia jednego z budynków produkcyjnych. Według wstępnych informacji w zakład miało trafić kilka pocisków manewrujących, prawdopodobnie Storm Shadow - te doniesienia nie zostały jednak niezależnie potwierdzone.

Według informacji publikowanych przez ukraińskie media i kanały monitorujące sytuację skala zniszczeń może być znaczna. Analitycy cytowani w doniesieniach ocenili, że zakład może nie być obecnie zdolny do prowadzenia działalności.

Iskandery i bomby szybujące

A to przedsiębiorstwo ważne dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, ponieważ dostarcza podzespoły wykorzystywane w systemach rakietowych, bombach kierowanych i samolotach wojskowych.

Zakłady Energia produkują między innymi zespoły zasilające 9B280-1 do pocisków manewrujących 9M727 wykorzystywanych przez system Iskander-K czy akumulatory 9B-287 do bomb szybujących UMPB D-30SN. Wśród produktów przedsiębiorstwa znajdują się ponadto źródła zasilania wykorzystywane w pociskach balistycznych Iskander-M, pociskach przeciwokrętowych Ch-35U oraz Ujednoliconym Module Planowania i Korekcji (UMPK).

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Rosyjski przemysł zbrojeniowy w ogniu

A to jeszcze nie koniec problemów rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, bo 25 października ukraińskie siły zaatakowały również zakład chemiczno-metalurgiczny AVISMA w Bierieznikach w Kraju Permskim. To jeden z kluczowych producentów gąbki tytanowej, czyli półproduktu wykorzystywanego do wytwarzania metalicznego tytanu i jego stopów.

Nagranie ataku opublikowała ta sama społeczność Exilenova+, a lokalne władze potwierdziły, że doszło do uderzenia w obiekt przemysłowy w północnej części regionu. Gubernator Kraju Permskiego Dmitrij Machonin poinformował, że rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 11 dronów, a jeden z zakładów przemysłowych doznał "niewielkich uszkodzeń". Według wstępnych informacji rannych zostało pięciu pracowników.

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Znaczenie AVISMA wykracza daleko poza lokalną gospodarkę. Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS, w 2024 roku korporacja VSMPO-AVISMA wyprodukowała około 33,5 tys. ton gąbki tytanowej, co odpowiadało około 96 proc. całej rosyjskiej produkcji tego materiału. Tytan i jego stopy są wykorzystywane między innymi w przemyśle lotniczym, przy produkcji silników i konstrukcji samolotów, a także w innych zaawansowanych zastosowaniach przemysłowych.

Materiały pochodzące z VSMPO-AVISMA trafiają do rosyjskiego sektora zbrojeniowego. Według dostępnych doniesień przedsiębiorstwo dostarcza stopy tytanu producentom samolotów bojowych, w tym maszyn Su-34 i Su-35S, a także podmiotom związanym z produkcją pocisków rakietowych. Wśród odbiorców powiązanych z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym wymieniane są również zakłady produkujące pociski Iskander oraz międzykontynentalne pociski balistyczne.



