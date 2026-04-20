Ogólnopolska awaria terminali i problem z płatnościami kartą i BLIK

Tomasz Wróblewski

Aktualizacja

Ogólnopolska awaria paraliżuje sklepy. Klienci w całym kraju zgłaszają masowe problemy z płatnościami bezgotówkowymi. Odrzucane są transakcje kartami Mastercard i Visa, są też problemy z płatnościami BLIK.

Terminal płatniczy z komunikatem o oczekiwaniu na połączenie podczas ogólnopolskiej awarii płatności.
Pierwsze doniesienia o awarii pojawiły się już po godzinie 7:00. Paraliż systemów płatniczych potwierdza serwis downdetector, w którym możemy przeczytać, że problemy dotyczą kart Visa, MasterCard oraz systemu BLIK.
Klienci informuję, że terminale płatnicze w sklepach odrzucają płatności albo nie łączą się z bankami. Nie ma znaczenia, czy płacicie fizyczną kartą, czy kartą podpiętą w smartfonie.

Awarię potwierdza firma Polcard, która jest operatorem terminali w wielu punktach handlowych w Polsce.

Szanowni Państwo, odnotowujemy czasowe utrudnienia związane z funkcjonowaniem części terminali. Intensywnie pracujemy nad usunięciem awarii. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość.
czytamy w oświadczeniu Polcard.
