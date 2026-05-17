W skrócie Sphere Abu Dhabi to nowoczesne centrum widowiskowo-rozrywkowe. Oficjalnie ogłoszono, że powstanie na wyspie Yas w stolicy ZEA.

Obiekt ma mieć formę ogromnej kuli, mieścić do 20 tys. osób i wykorzystywać zaawansowane technologie immersyjne.

Zakończenie budowy Sphere Abu Dhabi zaplanowano na koniec 2029 roku. Będzie to drugi taki obiekt na świecie i pierwszy poza USA.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Budowa Sphere Abu Dhabi. Pierwszy taki obiekt poza USA

Sphere Abu Dhabi to nowoczesne, futurystyczne centrum widowiskowo-rozrywkowe, które ma powstać w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Właśnie oficjalnie ogłoszono lokalizację, w której inwestycja zostanie zrealizowana oraz datę ukończenia budowy.

Wybór padł na sztuczną wyspę Yas w Abu Zabi, stolicy ZEA. Wyspa zajmuje całkowitą powierzchnię 25 km² i znajdują się już na niej m.in. park rozrywki Ferrari World oraz tor Yas Marina, gdzie odbywają się wyścigi Formuły 1 Grand Prix Abu Zabi.

Wyspa Yas w Abu Zabi zyska kolejną atrakcję

Departament Kultury i Turystyki Abu Zabi (DCT) oraz Sphere Entertainment Co. 14 maja br. oficjalnie ogłosiły, że wyspa Yas została wybrana na lokalizację Sphere Abu Dhabi, ogromnego projektu, którego koszt budowy oszacowano na 1,7 miliarda dolarów. Według inwestorów nowoczesny obiekt poświęcony rozrywce ma szansę stać się globalną ikoną i przyciągnąć do ZEA tłumy z całego świata.

Sphere to ultranowoczesna hala widowiskowo-koncertowa w kształcie gigantycznej kuli. Pierwsza tego typu arena działa od września 2023 roku w Paradise w rejonie Las Vegas w USA. Sphere Abu Dhabi będzie drugim takim obiektem na świecie - i pierwszym poza Stanami Zjednoczonymi. "Sphere Abu Dhabi to pierwszy krok w realizacji naszej wizji globalnej sieci obiektów", zaznaczył przy tym James L. Dolan, prezes i dyrektor generalny Sphere Entertainment.

Sphere w ZEA. Gigantyczna kula pomieści do 20 tys. osób

Sphere Abu Dhabi ma być niemal identyczną kopią sfery w USA, której wymiary to ok. 112 metrów wysokości i 157 metrów szerokości. Centrum w ZEA zostanie wyposażone w ogromne ekrany LED 360° o rozdzielczości 16K wewnątrz i na zewnątrz, zaawansowany system dźwięku przestrzennego oraz efekty sensoryczne (wiatr, zapachy, zmiany temperatury). Gigantyczna kula ma pomieścić do 20 tys. osób.

W Sphere Abu Dhabi mają się odbywać trzy główne kategorie wydarzeń, wszystkie oparte na zaawansowanych technologiach doświadczalnych Sphere:

Sphere Experiences, czyli autorskie produkcje immersyjne oferujące wielozmysłowe opowiadanie historii, przybliżające kulturę i dziedzictwo ZEA;

Koncerty największych globalnych gwiazd muzyki oraz popularnych artystów z regionu;

Wydarzenia specjalne, które pozwolą na organizację wszystkiego, od sportów walki po konferencje i premiery produktów.

Centrum widowiskowe Sphere Abu Dhabi ma być gotowe do 2029 r.

DCT będzie współdziałać z różnymi instytucjami, aby zagwarantować, że wszystkie elementy planu zagospodarowania części wyspy Yas wybranej pod budowę Sphere - w tym modernizacja dróg, dostępność terenu i pełna infrastruktura obejmująca cały obszar - były prawidłowo przeprowadzone i współgrały z resztą zabudowy wyspy.

Docelowo centrum będzie działać jako globalny magnes turystyczny, obok innych projektów takich jak dzielnica kulturalna Saadiyat i powstający park rozrywki Disneya na wyspie Yas. Zakończenie budowy Sphere Abu Dhabi jest planowane na koniec 2029 roku.

Oblicza Dubaju. Miasto przyszłości pełne rekordów Content Studio