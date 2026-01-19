Ogromna maszyna NASA w akcji. Start na Księżyc coraz bliżej

NASA szykuje się do misji Artemis 2 na Księżyc, gdzie wykorzysta wielką rakietę SLS. W miniony weekend agencja przetransportowała Space Launch System z budynku VAB na stanowisko Launch Complex 39, skąd później odbędzie się start. W tym celu wykorzystano ogromny pojazd gąsienicowy o nazwie Crawler CT-2, który zbudowano kilkadziesiąt lat temu.

Crawler CT-2 przewiózł rakietę SLS na stanowisko Launch Pad 39B

NASA od miesięcy składała w całość rakietę SLS dla misji Artemis 2. Prace odbywały się w wielkim budynku VAB (Vehicle Assembly Building) na Florydzie. Oczywiście start nie odbędzie się z tego miejsca i Space Launch System należało przetransportować na specjalne stanowisko, co agencja zrobiła w weekend.

Transport rakiety SLS odbył się w sobotę. Wielka rakieta NASA została przewieziona z VAB na stanowisko Launch Pad 39B z wykorzystaniem ogromnego pojazdu gąsienicowego nazywanego potocznie jako Crawler. Jego pełna nazwa to Missile Crawler Transporter Facilities.

Trasa, która pokonuje Crawler, jest stosunkowo krótka, bo Crawlerway ma około 7 kilometrów długości. Transport SLS trwał jednak kilka godzin, bo maszyna porusza się z prędkością zaledwie około 1,5 km/h.

NASA zbudowała pojazd Crawler przed wieloma laty

Crawler to prawdziwy kolos, który zbudowano kilkadziesiąt lat temu (w 1963 r.). Maszyna była używana przez NASA m.in. do transportowania rakiety Saturn V z programu księżycowego Apollo, a potem także wahadłowców kosmicznych STS.

Pojazd ma osiem systemów gąsienicowych i waży blisko 3 tys. ton. Crawler ma wymiary 35 × 40 metrów, a wysokość maksymalna platformy to 7,9 metra. Maszyna wykorzystana w trakcie transportu SLS to zmodernizowana w latach 2014-2016 wersja CT-2, której udźwig zwiększono z 5,4 do 8,2 tys. ton. To więcej niż 20 w pełni zatankowanych Boeingów 777.

Pewnie zastanawiacie się nad tym, ile "pali" Crawler CT-2? Zbiornik na paliwo ma pojemność 19 tys. litrów. Średnie spalanie na trasie to 296 litrów na… kilometr.

Poprzedni raz Crawler CT-2 wyjechał w trasę kilka lat temu. Również z rakietą SLS, której pierwszy start odbył się jesienią 2022 r.

